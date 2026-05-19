Concurentul de la Asia Express 2026 care a pierdut 600.000 de euro: „S-au dus, aia e. Faliment!”

De: Denisa Crăciun 19/05/2026 | 12:27
Concurentul de la Asia care a pierdut 600.000 de euro/ Sursă Foto: Facebook
Concurentul de la Asia Express a fost prezent la o emisiune televizată, acolo unde a vorbit despre pierderile financiare uriașe. Fotbalistul s-a resemnat după ce echipa la care a jucat a intrat în faliment. Sfatul prietenilor pentru a-și recupera banii este uluitor.

Show-ul Asia Express este în plină desfășurare, iar unul dintre participanți este chiar Gabi Torje. Acesta a vorbit în urmă cu ceva timp în cadrul unei alte emisiuni televizate despre cariera sa fotbalistică. El a recunoscut că la viața lui a pierdut nici mai mult, nici mai puțin de 600.000 de euro.

Totul s-a întâmplat după ce echipa la care era transferat a dat faliment. Cu toate acestea, el a povestit glumind că apropiații săi i-au oferit sfaturi pentru a-și recupera măcar o parte din bani.

Concurentul de la Asia Express a pierdut bani mulți

Gabi Torje este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din România și nu numai. Acesta se află în Asia Express alături de Alin Alexuc, acolo unde luptă pentru marele premiu. Mai ales că în urmă cu mai mulți ani nu a câștigat, ci a pierdut o sumă considerabilă. Concret, el a povestit în cadrul unei emisiuni că în perioada 2017-2018, atunci când a jucat pentru echipa Karabukspor a pierdut 600.000 de euro.

Motivul: clubul a dat faliment. De asemenea, el spune că estimează o pierdere totală de 1.200.000 de euro, sumă pe care analistul sportiv spune că nu ar mai avea cale legală de recuperare. Totuși, anii au trecut, iar Gabi Torje pare că s-a resemnat, chiar dacă nu a uitat.

(n.r.ai pierdut bani mulți?) 600.000 (n.r. de euro). 600.000 de euro, în 2017. 1.200.000 de euro, acum. S-au dus, aia e. Faliment!, a spus Gabi Torje.

În plus, el a explicat că în glumă i s-a spus să vândă tricourile de fotbal pe care le are acasă, pentru a-și recupera o parte din bani.

Tricoul (n.r. lui Messi) e în dulap. De fapt, unul e într-un dulap și altul (n.r. al lui Ronaldo), în alt dulap. Ca să nu se certe, a mai adăugat amuzat concurentul Asia Express.

Cine este Gabi Torje

Gabi Torje are 36 de ani și s-a născut la Timișoara. A adunat 57 de selecții la Echipa Națională, reușind să marcheze 12 goluri. De asemenea, a primit titlul de campion al României cu Farul.

