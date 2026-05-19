Compania aeriană care anulează rutele de pe Aeroportul Otopeni. Destinațiile erau preferate de români

O companie aeriană care operează zboruri de pe Aeroportul Otopeni din București a decis să renunțe la mai multe curse pe care le anunțase anterior, reducând semnificativ planurile de extindere pentru anul 2026. Măsura vine în contextul unei reorganizări interne a rețelei de rute și a unei reevaluări a cererii pe anumite destinații europene.

FLYONE Airlines intenționa inițial să lanseze, în lunile aprilie și mai 2026, mai multe zboruri regulate din București către orașe importante precum Dublin, Frankfurt Hahn, Paris Charles de Gaulle, Barcelona și Londra Luton. Ulterior, pentru luna iunie erau planificate și rute către Madrid și Nisa. Totuși, majoritatea acestor conexiuni nu vor mai fi operate, fiind anulate înainte de debut.

Singura rută care a fost totuși activată este cea spre aeroportul Londra Luton, operată începând cu 17 mai 2026. În rest, destinațiile anunțate inițial au fost retrase complet din programul de zbor, fără a mai fi lansate oficial.

Decizia companiei este explicată prin ajustări strategice ale rețelei de operare, în funcție de cererea reală de pe piață și de optimizarea resurselor disponibile. În acest context, operatorul își concentrează activitatea pe rutele considerate mai rentabile și mai stabile din punct de vedere al gradului de ocupare. În prezent, biletele rămân disponibile doar pentru câteva destinații selectate, precum Tel Aviv, Bruxelles și Londra, în timp ce restul proiectelor au fost suspendate sau anulate complet.

Aeroportul din Otopeni este pe locul 27 în UE

Pe Aeroportul Internațional Henri Coandă (Otopeni) au fost înregistrați anul trecut 17.005.524 de pasageri, ceea ce marchează o creștere de 6,64% față de anul 2024 și depășirea pentru prima dată a pragului de 17 milioane de călători. Împreună cu Aeroportul Băneasa, care a avut 694.718 pasageri, traficul aerian al Capitalei a ajuns la aproximativ 17,8 milioane de pasageri, un nou record istoric.

Aeroportul se menține pe locul 27 în Uniunea Europeană după trafic. Creșterea constantă a dus la depășirea capacității optime, determinând autoritățile să accelereze proiectele de extindere și modernizare a infrastructurii aeroportuare din București în perioada următoare imediat necesare.

