CHECK-IN, noua rubrică din CANCAN, călătorește azi până în Grecia! Anul trecut, iubitul meu meu m-a convins să renunț la „pițipoanca” din mine și să merg cu el pe insula hipsterilor. Santorini și Mykonos nu erau genul lui, iar eu voiam sa evit cu orice preț aglomerația din Halkidiki și Thassos. Așa că, după lungi negocieri, am decis să mergem într-o zonă mai atipică a Greciei.

Pe 5 iunie ne-am urcat în mașină și am plecat spre Samotraki, insula din Grecia care seamănă cu Vama Veche din tinerețea lui Tudor Chirilă. N-am primit prea multe informații, iar eu mi-am luat, ca toate fetele care „se respectă” și vor să facă poze perfecte pentru Instagram, rochii elegante și tocuri cui.

Cât costă un sejur pe insula hipsterilor din Grecia

Drumul n-a fost dificil deloc. Da, i-am povestit 9 ore despre dramele prietenilor mele și despre noua rochie a Mădălinei Ghenea, dar m-am oprit când am văzut că am ajuns în Alexandroupoli. Aici am stat o noapte și la prima oră a dimineții am luat feribotul spre Samotraki. Am făcut 2 ore și am plătit 170 de euro dus-întors (2 locuri + mașină).

Am decis să stăm 10 zile în Samotraki și ne-am cazat în localitatea Therma, practic „centrul naturii” din insulă. Am stat la o pensiune foarte drăgută, care era la doar 5 minute de plajă și 2-3 minute de cele mai cunoscute restaurante din zonă. La doar un minut era o celebră cafenea în aer liber unde seara erau concerte live. Pentru 9 nopți de cazare în Therma am dat 2.904 lei (2 persoane).

Acum a venit momentul să vă povestesc ce am făcut atâtea zile într-o insulă în care nu sunt mall-uri, cluburi și nici spa-uri. Probabil, iubitul meu a vrut să mă testeze. Cert e că am trecut testul și că încă mă suportă așa Barbie cum sunt. Therma nu este genul clasic de stațiune cu șezlonguri și cluburi. Acolo merg oamenii pentru natură, trasee și relaxare.

Aici sunt o mulțime de cascade spectaculoase, printre care Fonias, Gria Vathra și Kleidosi, și vin turiștii pasionați de hiking. Partenerul meu s-a rugat 7 zile de mine să vizitez o cascadă, dar n-a reușit. Sunt genul care merg cu taxi-ul până la colțul blocului și cad pe drum drept. Când am auzit că trebuie să merg 50 de minute până la o cascadă și că sunt multe pietre, am luat decizia să mă „îndop” cu mâncare la taverne și să stau la soare până mă fac roșie ca un rac.

Unde am fost cazată

În Therma există o mulțime de taverne mici și foarte drăguțe. Aici găsești capră la cuptor, fructe de mare, tzatziki și multe alte bunătăți. Am băut bere sau vin, mâncat felul 1, felul 2, desert și am plătit aproximativ 40-50 euro( 2 persoane). De 50 de euro, am mâncat până n-am mai putut să mă mai ridic de la masă, deci merită.

Dacă mergi în Therma, trebuie neapărat să vizitezi camping-ul, aici găsești hipsteri și mulți nudiști. Partea interesantă e că în Therma nu prea sunt români. Deci poți să o bârfești pe blondina de lângă cât vrei că nu înțelege. În schimb, găsești mulți tineri care merg desculți, cântă la chitară, se joacă cu focul, fac codițe împletite, tatuaje cu henna și bijuterii unice. Dacă vrei să te distrezi și să dansezi până dimineața, poți merge la Saoki Beach Bar.

Dacă vrei să faci plajă pe șezlong, poți merge la Saoki Beach Bar, dar se deschide doar de la 1 iulie. Iubitul meu a vrut să mă testeze până la capăt și m-a dus pe o plajă sălbatică, unde stătea și capra cu mine pe prosop. Eh, am trecut peste. Mă interesa să mă bronzez, chiar dacă auzeam „beee” lângă mine și mă plângeam din 5 în 5 minute că vreau un cocktail cu gheață și umbreluță. Nu aveam roabă cu artificii ca la Loft, dar găseam prin geantă o apă clocită de cât a stat la soare.

Într-o zi în care nu prea era de plajă am fost cu partenerul la Sanctuarul Marilor Zei din Samothraki, la 10 minute de mers cu mașina de Therma. Am fost în extaz pentru m-a dus fix unde îmi este locul, între zei și zeițe. Da, l-am pus să îmi facă 100 de poze aici ca să le pun pe Instagram și să „leșine” toți „dușmanii”.

Sanctuarul Marilor Zei este unul dintre cele mai misterioase locuri ale Greciei antice. Aici aveau loc faimoasele „Mistere Samothracice”, ceremonii secrete dedicate unor divinități despre care nici astăzi nu se cunosc foarte multe. În Antichitate, oameni din întreaga lume greacă veneau pe insulă pentru inițiere spirituală și pentru protecție în călătoriile pe mare. Legenda spune că Philip II of Macedon și Olympias s-au întâlnit chiar aici.

Tot din acest sanctuar provine celebra statuie Winged Victory of Samothrace, expusă astăzi la Louvre Museum. Vizitarea sanctuarului costă aproximativ 10 euro de persoană. Elevii, studenții și tinerii din UE pot beneficia de reduceri sau intrare gratuită.

Locul din Samotraki care îți taie respirația

Dacă mergi în Samotraki nu trebuie să ratezi nici Chora, capitala tradițională a insulei. Este construită pe versantul muntelui, cu străduțe înguste din piatră, case albe tradiționale și vedere spectaculoasă spre Marea Egee. Din Therma până în Chora faci aproximativ 15–20 minute cu mașina. Drumul urcă printre munți și pădure, iar seara panorama este superbă.

Aici poți vedea: castelul medieval genovez luminat noaptea, piețele mici pline de taverne, magazine cu produse locale și suveniruri, brutării tradiționale,cafenele și cocktail baruri ascunse pe terase cu vedere spre mare.

Seara, Chora devine centrul vieții de noapte de pe insulă. În multe taverne găsești muzică live grecească. O masă la tavernele din Chora pentru două persoane costă între 25 și 45 euro. Dacă vrei cocktailuri, îți recomand Lydia Cocktail Bar.

Normal, am făcut și în Chora 100 de poze să le arăt neamurilor și prietenilor și am cumpărat multe suveniruri și ulei de măsline, poate poate învăț să gătesc. N-am putut să mă abțin să nu îmi cumpăr bijuterii. Aici găsești brățări colorate, inele și cercei handmade. Toate bijuteriile sunt în stil boho și hippie și nu sunt scumpe deloc.

Seara, am fost la o tavernă cu o priveliște superbă și am luat cina. Da, foarte romantic, aproape că îmi era frică să nu îmi deochi iubitul. Admiram peisajul și mă gândeam că sunt norocoasă că am ieșit cu „Nikos Vertis” din viața mea la un Tzatziki.

Eu zic că merită să mergi măcar o dată în viață în Samotraki, mai ales dacă îți place natura, libertatea și te-ai săturat de aglomerație și lux. Este o experiență inedită care te învață să apreciezi mai mult lucrurile simple din jurul tău. Nu ai nicio scuză! Prețurile în Samotraki nu sunt mari deloc și ajungi mai repede decât la Cluj-Napoca. Am trăit ca o regină 9 zile cu 4.500 de lei, cam cât o șampanie în Mamaia. S-ar putea să te întorci din vacanță ca Bob Marley, dar cred că fix de asta ai nevoie.

