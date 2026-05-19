Sectorul din București în care prețul unui apartament nou a ajuns la 4.326 euro/mp

Prețurile locuințelor din București au crescut spectaculos în ultima perioadă, iar pentru mulți români achiziționarea unui apartament a devenit tot mai dificilă. Piața imobiliară din Capitală continuă să surprindă prin sumele tot mai mari cerute de dezvoltatori, în special în zonele considerate exclusiviste. În unele sectoare, costurile au ajuns la niveluri amețitoare, depășind praguri record pentru metrul pătrat util.

Cele mai scumpe apartamente noi din București se găsesc în Sectorul 1 și Sectorul 2, acolo unde prețurile medii cerute depășesc 4.000 de euro/mp util. În Sectorul 1, dezvoltatorii solicită în medie 4.326 euro/mp, în timp ce în Sectorul 2 prețul ajunge la 4.062 euro/mp.

Unde se găsesc locuințe mai accesibile la preț

Pe următoarea poziție în clasamentul celor mai scumpe zone se află Sectorul 3, unde media depășește ușor pragul de 2.500 euro/mp util, mai exact 2.563 euro/mp. În Sectorul 6, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi este de 2.384 euro/mp, foarte aproape de valorile înregistrate în Sectorul 5, unde metrul pătrat ajunge la 2.378 euro. Cele mai accesibile locuințe noi rămân în Sectorul 4, cu un preț mediu de 2.374 euro/mp util. Valorile prezentate nu includ TVA.

Sectorul 4 a atras un interes ridicat din partea cumpărătorilor în primele luni ale anului. Aproximativ 2.320 de apartamente noi au fost disponibile la vânzare, iar aproape jumătate dintre acestea s-au aflat în zona Berceni. Totodată, oferta de locuințe noi a crescut semnificativ comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, avansul fiind de 31%. În paralel, prețurile au continuat să urce, dezvoltatorii majorând costul mediu de la 1.694 euro/mp la 1.900 euro/mp, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 12%.

Specialiștii din domeniu subliniază că, la nivelul tuturor sectoarelor din București, nu au fost înregistrate scăderi de preț față de anul trecut. Cel mai redus ritm de creștere a fost observat în Sectorul 5, unde prețurile au avansat cu 15% comparativ cu primul trimestru din 2025.

