Titlul „Județul Anului” pentru Suceava și Constanța. Ce spun turiștii despre orașe

De: Denisa Crăciun 19/05/2026 | 14:46
Suceava, județul anului
Județul Brașov a fost mereu în topul preferințelor turiștilor. Anul acesta lucrurile se schimbă și asta pentru că în ultima perioada Suceava și Constanța au fost cele mai vizitate locuri din țara noastră. Turiștii au rămas impresionați de peisajele pe care le-au admirat.

Perioada vacanțelor se apropie cu pași repezi. Cu toate acestea, preferințele oamenilor pare că s-au schimbat radical. Dacă până acum județul Brașov se afla pe primul loc atunci când vine vorba de alegerea unei destinații, acum Suceava a devenit un loc special și vizitat de mulți. Pe de altă parte, marea a rămas o locație favorită de călători.

Ce spun turiștii despre Suceava

Vizitatorii au două poluri opuse atunci când vine vorba de vacanțe: fie merg la mare, fie la munte. Constanța a rămas pe lista destinaților preferate, însă Suceava a fost una dintre surprize. Până anul trecut oamenii mergeau la Brașov, însă tradițiile și peisajele din Suceava i-au atras pe turiști în toate anotimpurile.

În Bucovina se poate face turism în toate cele 4 anotimpuri. Avem peisaje naturale fantastice, avem mănăstiri din patrimoniul UNESCO, avem tradiţii, obiceiuri, gastronomie locală, sate care încă îşi mai spun poveştile, a spus Nicolae Robu, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava.

Printre cele mai impresionante și căutate locații sunt Vatra Dornei, Cetatea de Scaun a Sucevei, Complexul de Agrement Ariniș, Ținutul Rarăului şi Ciocănești. De asemenea, un turist din Germania spune că vine anul, pentru că există diverse activități, în special pentru copii.

Noi venim din Germania, ne-am hotărât pentru Bucovina şi pentru mănăstiri, dar copilul meu bineînţeles că este interesat de activităţile în aer liber. Sunt chiar foarte bine dotaţi, în sensul că au foarte multe oferte de activităţi, a explicat un turist.

Un alt vizitator spune că în Suceava este raiul de pe pământ. Oamenii pot avea parte de experiențe uluitoare, mai ales că pot admira peisajele spectaculoase atât de pe bicicletă, dar și din mașină. Mulți aleg să meargă în masivul Rarău, pentru o priveliște de la înălțime, care îți taie răsuflarea.

Aici ar fi raiul pe pământ, paradisul. Totul în Bucovina, a mai adăugat un alt turist.

