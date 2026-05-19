Fiul fondatorului Mango, reținut. Jonathan Andic, dus la audieri în dosarul morții lui Isak Andic

De: David Ioan 19/05/2026 | 14:03
Poliția regională catalană l-a reținut marți pe Jonathan Andic, fiul fondatorului Mango, Isak Andic, și l-a dus la instanța din Martorell pentru a fi audiat în calitate de persoană cercetată în dosarul privind moartea tatălui său, survenită în urma unei căderi în masivul Montserrat, în decembrie 2024.

Arestare a avut loc după mai bine de un an de verificări asupra circumstanțelor tragediei, iar transferul la instanță face parte din procedurile standard înaintea audierii în fața magistratului care instrumentează cazul încă din momentul incidentului. Autoritățile se așteaptă ca Jonathan Andic să fie audiat în cursul zilei.

Familia a transmis printr un reprezentant că Jonathan Andic cooperează pe deplin cu anchetatorii și că declarațiile sale sunt oferite în cadrul investigației aflate sub secret judiciar, fără alte detalii disponibile în acest moment.

Isak Andic, considerat cel mai bogat om din Catalonia, a murit pe 14 decembrie 2024, după ce a căzut aproximativ 150 de metri în timpul unei drumeții pe un traseu considerat accesibil, în apropierea Peșterilor Salnitre din Collbató. Dosarul a fost închis provizoriu în ianuarie 2025, dar redeschis două luni mai târziu pentru a include noi informații și declarații ale apropiaților.

După reluarea anchetei, poliția regională catalană a intensificat verificările și a cerut anul trecut predarea telefonului mobil al lui Jonathan Andic, analizând apelurile, mesajele și datele șterse pentru a identifica eventuale indicii relevante.

Suspiciunile anchetatorilor sunt alimentate de neconcordanțe observate între cele două declarații date de Jonathan Andic după moartea tatălui său, inclusiv detalii despre poziția sa în momentul căderii, locul în care a parcat sau dacă a făcut fotografii în timpul excursiei.

De asemenea, polițiștii consideră neobișnuit modul în care s a produs căderea, pe un traseu unde ar fi dificil ca o persoană să se prăbușească fără o intervenție externă.

Ancheta ia în calcul și ipoteza unei posibile tensiuni între tată și fiu, însă această variantă a fost respinsă aproape în unanimitate de membrii familiei și de apropiații audiați până acum, inclusiv cele două fiice ale lui Isak Andic, unchiul acestuia și angajați ai companiei.

O altă situație analizată de poliție este faptul că, înainte de excursie, Jonathan i-ar fi cerut bodyguardului tatălui său să îi lase singuri, motivând că avea nevoie de o discuție privată.

Arestarea lui Jonathan Andic a avut loc chiar înainte de expirarea ultimei prelungiri a termenului de anchetă stabilit de instanță.

