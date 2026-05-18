Anchetă după sinuciderea Amianei Păştină, femeia din Sibiu acuzată că şi-a ucis mama. Sunt verificați pentru neglijență!

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba au început o investigaţie pentru neglijenţă în serviciu după moartea în arest a femeii din Sibiu acuzate că şi-ar fi ucis mama pentru a-i obţine averea.

Ancheta vizează modul în care poliţiştii responsabili de supravegherea ei şi-au îndeplinit atribuţiile, în condiţiile în care aceasta era considerată o persoană cu comportament imprevizibil.

Arestul care n-a protejat

Potrivit procurorilor, Amina Păştină şi-a provocat răni letale cu lama unui aparat de ras de unică folosinţă, în timp ce se afla în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Alba. Instituţia preciza anterior că, „pe durata custodierii, aceasta a beneficiat, în repetate rânduri, de consiliere psihologică, având în vedere comportamentul său imprevizibil”.

Parchetul Tribunalului Alba a anunţat că a preluat dosarul în 15 mai 2026, după o sesizare din oficiu, şi că desfăşoară cercetări privind posibile nereguli în supravegherea persoanei private de libertate.

„Astfel, în perioada 14-15.05.2026, în timp ce era privată de libertate în cadrul Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, o persoană de sex feminin şi-a provocat o plagă la nivelul pliului cotului mâinii stângi cu o lamă de ras de unică folosinţă şi a decedat”, au transmis procurorii.

Ancheta urmăreşte să stabilească dacă poliţiştii şi-au îndeplinit corespunzător sarcinile, inclusiv în raport cu starea psihică a femeii şi cu restricţiile impuse de procurorul de caz. Amina Păştină, acuzată de omor calificat, fusese găsită vineri dimineaţă în baia camerei de detenţie, în stare de inconştienţă.

„La data de 15 mai 2026, în jurul orei 06:50, poliţiştii (…) au identificat, în baia camerei de detenţie, o femeie (…) prezentând o plagă la nivelul pliului cotului mâinii stângi, pe care şi-ar fi provocat-o cu lama unui aparat de ras de unică folosinţă”, a transmis IPJ Alba, precizând că decesul a fost constatat de echipajul medical sosit la faţa locului.

Anchetă după moartea femeii acuzate de omor

Femeia se afla în arest preventiv în baza unui mandat emis de Tribunalul Sibiu şi era ţinută singură în cameră, fără contact cu alte persoane, cu excepţia copiilor minori. Conducerea IPJ Alba a anunţat că a declanşat şi verificări interne privind modul în care poliţiştii implicaţi şi-au exercitat atribuţiile.

Amina Păştină era acuzată că, în vara anului 2024, cu ajutorul unei asistente medicale, i-ar fi administrat mamei sale un sedativ puternic, după care aceasta ar fi fost injectată cu un alt medicament şi ulterior asfixiată. Ulterior crimei, femeia ar fi vândut bunurile mamei şi s-ar fi mutat în Dubai.

În dosar apare şi numele Adrianei Viliginschi, fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în propria locuinţă din Sibiu. Viliginschi este suspectată că ar fi consiliat-o pe Păştină în pregătirea crimei.

„Complicele ar fi sfătuit autoarea cu privire la combinaţia de sedative care ar induce victimei o stare comatoasă (…) şi i-ar fi sugerat să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor sistemului de supraveghere prin găurirea acestuia cu bormaşina”, au precizat procurorii.

