Acasă » Știri » Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit în pădure după 48 de ore. Anunțul făcut de medici

Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit în pădure după 48 de ore. Anunțul făcut de medici

De: David Ioan 18/05/2026 | 18:45
Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit în pădure după 48 de ore. Anunțul făcut de medici
Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut și găsit în pădure după 48 de ore. Anunțul făcut de medici
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Starea băiețelului de 5 ani care a impresionat întreaga țară după ce a fost găsit în viață la două zile de la dispariția în pădure este una foarte bună. Copilul a fost externat, iar medicii au confirmat că evoluția lui este stabilă, fără probleme identificate la analize.

Săptămâna trecută, după ore de căutări continue, Alexandru, dispărut în zona Sibiului, a fost găsit în viață. La operațiuni au participat sute de persoane, de la echipe de intervenție până la voluntari și localnici mobilizați pentru a-l găsi.

Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut și găsit în pădure după 48 de ore

Potrivit medicilor, copilul a părăsit spitalul în stare excelentă, iar toate investigațiile au ieșit normale.

„Copilul a fost externat azi. Este foarte bine. Peste trei săptămâni vine la control, dar nu avea absolut nimic, toate analizele erau normale”, a declarat dr. Camelia Grigore.

Specialiștii au explicat și cum a reușit micuțul să supraviețuiască în pădure timp de 48 de ore. Fiind prea mic pentru a înțelege pericolul, nu a resimțit frica în mod conștient, ceea ce l-ar fi ajutat să rămână calm.

„Eu, în calitate de medic, pot explica astfel: copilul nu a fost speriat, fiind prea mic pentru a înțelege ce i s-a întâmplat. S-a ascuns într-o scorbură și a stat acolo”, a precizat medicul.

Anunțul făcut de medici

Reprezentanții Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu au confirmat externarea și au anunțat că băiatul va fi monitorizat în perioada următoare prin ambulator și de medicul de familie.

„Ca urmare a evoluției favorabile, astăzi, Alexandru s-a externat la domiciliu împreună cu mama lui. Va fi urmărit în perioada următoare, atât prin serviciul de ambulator, cât și de către medicul de familie”, a transmis purtătorul de cuvânt Ioana Mătăcuță.

Tatăl copilului a vorbit despre momentele trăite în timpul căutărilor și despre ușurarea de după găsirea lui Alexandru.

„Nu-i ușor. Am dormit o oră jumătate de când s-a întâmplat pierderea lui Alexandru. Acum resimt oboseala. Până acum nu am simțit. Acum, când l-am găsit, resimt oboseala. Îmi tremură genunchii de fericire. Vreau să mulțumesc foarte mult voluntarilor, au fost foarte mulți, din foarte multe părți ale țării au venit oameni”, a spus bărbatul.

Căutările au mobilizat un număr impresionant de persoane, iar copilul a fost observat din elicopter într-o zonă împădurită, ceea ce a permis intervenția rapidă a echipelor de salvare.

CITEŞTE ŞI: Final fericit în Sibiu! Copilul de 5 ani, găsit după ce s-a rătăcit de tatăl său

Primele declarații ale tatălui lui Alexandru, după ce băiețelul a fost găsit în viață

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Anchetă după sinuciderea Amianei Păştină, femeia din Sibiu acuzată că şi-a ucis mama. Sunt verificați pentru neglijență!
Știri
Anchetă după sinuciderea Amianei Păştină, femeia din Sibiu acuzată că şi-a ucis mama. Sunt verificați pentru neglijență!
Andreea Popescu, show cu iubitul sub privirile fostului. Filmarea e publică!
Știri
Andreea Popescu, show cu iubitul sub privirile fostului. Filmarea e publică!
Robert Negoiță a învins ANAF. Datoria istorică de 50 de milioane de euro ștearsă
Mediafax
Robert Negoiță a învins ANAF. Datoria istorică de 50 de milioane de euro...
Consiliul Concurenței investighează “Jaful Național – Microbuze electrice”, despre care Gândul a scris pe larg. Patru companii sunt suspectate de manipularea licitațiilor
Gandul.ro
Consiliul Concurenței investighează “Jaful Național – Microbuze electrice”, despre care Gândul a scris...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război britanice și ce au găsit cercetătorii după un secol de căutări
Adevarul
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război...
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru...
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația Alexandrei Căpitănescu
Mediafax
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația...
Parteneri
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală
Click.ro
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o...
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat de punctajul oferit la Eurovision
Digi 24
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat de punctajul oferit...
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
Digi24
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt...
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile...
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de...
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
go4it.ro
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Consiliul Concurenței investighează “Jaful Național – Microbuze electrice”, despre care Gândul a scris pe larg. Patru companii sunt suspectate de manipularea licitațiilor
Gandul.ro
Consiliul Concurenței investighează “Jaful Național – Microbuze electrice”, despre care Gândul a scris pe larg....
ULTIMA ORĂ
Anchetă după sinuciderea Amianei Păştină, femeia din Sibiu acuzată că şi-a ucis mama. Sunt verificați ...
Anchetă după sinuciderea Amianei Păştină, femeia din Sibiu acuzată că şi-a ucis mama. Sunt verificați pentru neglijență!
Cele 2 zodii care dau lovitura începând de pe 21 mai 2026. Reușite în plan financiar pentru acești ...
Cele 2 zodii care dau lovitura începând de pe 21 mai 2026. Reușite în plan financiar pentru acești nativi
„Barbie în scaun cu rotile”, povestea influenceriței care inspiră milioane de oameni. Afecțiunea ...
„Barbie în scaun cu rotile”, povestea influenceriței care inspiră milioane de oameni. Afecțiunea rară care i-a schimbat radical viața
Andreea Popescu, show cu iubitul sub privirile fostului. Filmarea e publică!
Andreea Popescu, show cu iubitul sub privirile fostului. Filmarea e publică!
Alexandra Căpitănescu, mesaj pentru fanii din Republica Moldova: ”Nici artiștii, nici prezentatorii ...
Alexandra Căpitănescu, mesaj pentru fanii din Republica Moldova: ”Nici artiștii, nici prezentatorii nu au vină”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 19 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 19 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase
Vezi toate știrile