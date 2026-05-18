Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit în pădure după 48 de ore. Anunțul făcut de medici

Starea băiețelului de 5 ani care a impresionat întreaga țară după ce a fost găsit în viață la două zile de la dispariția în pădure este una foarte bună. Copilul a fost externat, iar medicii au confirmat că evoluția lui este stabilă, fără probleme identificate la analize.

Săptămâna trecută, după ore de căutări continue, Alexandru, dispărut în zona Sibiului, a fost găsit în viață. La operațiuni au participat sute de persoane, de la echipe de intervenție până la voluntari și localnici mobilizați pentru a-l găsi.

Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut și găsit în pădure după 48 de ore

Potrivit medicilor, copilul a părăsit spitalul în stare excelentă, iar toate investigațiile au ieșit normale.

„Copilul a fost externat azi. Este foarte bine. Peste trei săptămâni vine la control, dar nu avea absolut nimic, toate analizele erau normale”, a declarat dr. Camelia Grigore.

Specialiștii au explicat și cum a reușit micuțul să supraviețuiască în pădure timp de 48 de ore. Fiind prea mic pentru a înțelege pericolul, nu a resimțit frica în mod conștient, ceea ce l-ar fi ajutat să rămână calm.

„Eu, în calitate de medic, pot explica astfel: copilul nu a fost speriat, fiind prea mic pentru a înțelege ce i s-a întâmplat. S-a ascuns într-o scorbură și a stat acolo”, a precizat medicul.

Anunțul făcut de medici

Reprezentanții Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu au confirmat externarea și au anunțat că băiatul va fi monitorizat în perioada următoare prin ambulator și de medicul de familie.

„Ca urmare a evoluției favorabile, astăzi, Alexandru s-a externat la domiciliu împreună cu mama lui. Va fi urmărit în perioada următoare, atât prin serviciul de ambulator, cât și de către medicul de familie”, a transmis purtătorul de cuvânt Ioana Mătăcuță.

Tatăl copilului a vorbit despre momentele trăite în timpul căutărilor și despre ușurarea de după găsirea lui Alexandru.

„Nu-i ușor. Am dormit o oră jumătate de când s-a întâmplat pierderea lui Alexandru. Acum resimt oboseala. Până acum nu am simțit. Acum, când l-am găsit, resimt oboseala. Îmi tremură genunchii de fericire. Vreau să mulțumesc foarte mult voluntarilor, au fost foarte mulți, din foarte multe părți ale țării au venit oameni”, a spus bărbatul.

Căutările au mobilizat un număr impresionant de persoane, iar copilul a fost observat din elicopter într-o zonă împădurită, ceea ce a permis intervenția rapidă a echipelor de salvare.

