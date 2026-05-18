„Barbie în scaun cu rotile”, povestea influenceriței care inspiră milioane de oameni. Afecțiunea rară care i-a schimbat radical viața

La prima vedere, dacă ne uităm la videoclipurile postate pe rețelele de socializare, vedem o tânără frumoasă cu părul impecabil, machiajul perfect, zâmbetul larg și o Tesla roz aprins care întoarce capetele pe stradă. Însă apoi realizăm că lucrurile stau total diferit, iar carismatica influenceriță din Statele Unite, pe numele ei Milan, ascunde o poveste impresionantă. O poveste care lovește cu o forță greu de explicat în cuvinte. Nu pentru că este tragică, ci pentru că vorbește despre ceva mult mai rar decât suferința, despre puterea aproape incredibilă de a continua să trăiești frumos după ce viața i-a schimbat complet destinul peste noapte.

Astăzi, Milan este cunoscută pe social media drept „Wheelchair Barbie”” (Barbie în scaun cu rotile). Postează imagini glam, merge la evenimente, poartă rochii spectaculoase, tocuri, bijuterii strălucitoare și conduce o Tesla roz aprins, modificată special pentru nevoile ei. Are un zâmbet molipsitor și o energie pe care nu ai cum să nu o observi. Deși a trecut prin probleme cumplite, iar viața i s-a schimbat realmente peste noapte, nu și-a pierdut optimismul și pofta de viață.

Milan pare că sfidează toate clișeele care există în jurul persoanelor cu dizabilități, ba chiar pare să fie simbolul independenței pe care problemele de sănătate au încercat să i-o fure.

Influencerița „Barbie în scaun cu rotile” le oferă o lecție de viață tuturor

Într-un videoclip postat pe rețelele sociale, Milan a povestit cu sinceritate cum au început problemele ei medicale încă din copilărie. Ani la rând, nimeni nu și-a imaginat că în corpul ei exista o problemă vasculară extrem de gravă. Milan suferea, fără să știe, de o malformație arteriovenoasă, o afecțiune rară în care venele și arterele sunt conectate anormal, formând un fel de „ghem” vascular extrem de periculos. În timp, acele vase de sânge fragile se pot rupe și pot provoca hemoragii devastatoare.

Când aveam 10 ani, am început să am niște probleme grave la spate, iar toți specialiștii puneau diagnosticul de spasme musculare, apoi au dispărut și părea că totul e ok. Apoi la 16 ani, timp de o lună, aveam dureri mari de spate. Din nou, am mers la medici, mi-au dat medicație și într-o noapte, după ce am avut probleme să îmi păstrez echilibrul și să merg, pentru că mă țineam de pereți, ca să pot merge, iar când m-am trezit nu mă mai durea nimic, dar am realizat că nu mă mai pot mișca. Am avut o ruptură MAV( ruptura unei malformații arteriovenoase), când eram mică, venele mele erau încâlcite, iar în timp ce dormeam, s-au rupt și s-a produs o hemoragie. M-am culcat normală și m-am trezit paralizată. Dar viața merge înainte, spune Milan într-un videoclip postat pe social media.

Puțini oameni pot înțelege cu adevărat șocul unei asemenea experiențe. La 16 ani, majoritatea adolescenților își fac griji pentru școală, relații sau planuri de viitor. Milan s-a trezit, literalmente, într-un corp care nu mai răspundea. Și totuși, ceea ce impresionează cel mai mult la ea nu este drama medicală, ci felul în care a refuzat să își transforme tragedia într-o identitte. Unii poate ar fi ales să se închidă în ei sau să se ascundă. Însă nu a fost cazul frumoasei influencerițe. Ea vorbește deschis despre dizabilitate și postează videoclipuri în care ne arată cum decurge o zi normală din viața ei, cum merge la cumpărături, cum conduce, ne arată outfit-urile pe care le poartă. Într-o lume în care oamenii perfect sănătoși spun constant că „nu mai pot”, o tânără paralizată oferă o lecție uriașă tuturor, despre cât de puternică este, de fapt, mentalitatea.

