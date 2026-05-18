Acasă » Exclusiv » „Barbie în scaun cu rotile”, povestea influenceriței care inspiră milioane de oameni. Afecțiunea rară care i-a schimbat radical viața

„Barbie în scaun cu rotile”, povestea influenceriței care inspiră milioane de oameni. Afecțiunea rară care i-a schimbat radical viața

De: Andrei Iovan 18/05/2026 | 18:26
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

La prima vedere, dacă ne uităm la videoclipurile postate pe rețelele de socializare, vedem o tânără frumoasă cu părul impecabil, machiajul perfect, zâmbetul larg și o Tesla roz aprins care întoarce capetele pe stradă. Însă apoi realizăm că lucrurile stau total diferit, iar carismatica influenceriță din Statele Unite, pe numele ei Milan, ascunde o poveste impresionantă. O poveste care lovește cu o forță greu de explicat în cuvinte. Nu pentru că este tragică, ci pentru că vorbește despre ceva mult mai rar decât suferința, despre puterea aproape incredibilă de a continua să trăiești frumos după ce viața i-a schimbat complet destinul peste noapte.

Astăzi, Milan este cunoscută pe social media drept „Wheelchair Barbie”” (Barbie în scaun cu rotile). Postează imagini glam, merge la evenimente, poartă rochii spectaculoase, tocuri, bijuterii strălucitoare și conduce o Tesla roz aprins, modificată special pentru nevoile ei. Are un zâmbet molipsitor și o energie pe care nu ai cum să nu o observi. Deși a trecut prin probleme cumplite, iar viața i s-a schimbat realmente peste noapte, nu și-a pierdut optimismul și pofta de viață.

Frumoasa influenceriță le oferă tuturor o lecție de viață impresionantă. sursă – social media

Milan pare că sfidează toate clișeele care există în jurul persoanelor cu dizabilități, ba chiar pare să fie simbolul independenței pe care problemele de sănătate au încercat să i-o fure.

Influencerița „Barbie în scaun cu rotile” le oferă o lecție de viață tuturor

Într-un videoclip postat pe rețelele sociale, Milan a povestit cu sinceritate cum au început problemele ei medicale încă din copilărie. Ani la rând, nimeni nu și-a imaginat că în corpul ei exista o problemă vasculară extrem de gravă. Milan suferea, fără să știe, de o malformație arteriovenoasă, o afecțiune rară în care venele și arterele sunt conectate anormal, formând un fel de „ghem” vascular extrem de periculos. În timp, acele vase de sânge fragile se pot rupe și pot provoca hemoragii devastatoare.

Milan conduce, deși se află în scaun cu rotile. sursă – social media

Când aveam 10 ani, am început să am niște probleme grave la spate, iar toți specialiștii puneau diagnosticul de spasme musculare, apoi au dispărut și părea că totul e ok. Apoi la 16 ani, timp de o lună, aveam dureri mari de spate. Din nou, am mers la medici, mi-au dat medicație și într-o noapte, după ce am avut probleme să îmi păstrez echilibrul și să merg, pentru că mă țineam de pereți, ca să pot merge, iar când m-am trezit nu mă mai durea nimic, dar am realizat că nu mă mai pot mișca. Am avut o ruptură MAV( ruptura unei malformații arteriovenoase), când eram mică, venele mele erau încâlcite, iar în timp ce dormeam, s-au rupt și s-a produs o hemoragie. M-am culcat normală și m-am trezit paralizată. Dar viața merge înainte, spune Milan într-un videoclip postat pe social media.

Puțini oameni pot înțelege cu adevărat șocul unei asemenea experiențe. La 16 ani, majoritatea adolescenților își fac griji pentru școală, relații sau planuri de viitor. Milan s-a trezit, literalmente, într-un corp care nu mai răspundea. Și totuși, ceea ce impresionează cel mai mult la ea nu este drama medicală, ci felul în care a refuzat să își transforme tragedia într-o identitte. Unii poate ar fi ales să se închidă în ei sau să se ascundă. Însă nu a fost cazul frumoasei influencerițe. Ea vorbește deschis despre dizabilitate și postează videoclipuri în care ne arată cum decurge o zi normală din viața ei, cum merge la cumpărături, cum conduce, ne arată outfit-urile pe care le poartă. Într-o lume în care oamenii perfect sănătoși spun constant că „nu mai pot”, o tânără paralizată oferă o lecție uriașă tuturor, despre cât de puternică este, de fapt, mentalitatea.

NU RATA – Ce face „Regina supermașinilor” înainte să urce în bolizii de sute de mii €. Obiceiul bizar care stârnit controverse în online

Ce s-a întâmplat, de fapt, cu tânăra celebră pentru rochia de mireasă cumpărată de pe Shein cu 47 dolari

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Avocații lui Wiz Khalifa au activat “planul de urgență”. Cum încearcă rapperul american să scape de condamnarea din România
Exclusiv
Avocații lui Wiz Khalifa au activat “planul de urgență”. Cum încearcă rapperul american să scape de condamnarea din…
Numerologul vedetelor avertizează. Luna Nouă în Taur schimbă complet energia finalului de mai: “Presiunea începe să iasă la suprafață”
Exclusiv
Numerologul vedetelor avertizează. Luna Nouă în Taur schimbă complet energia finalului de mai: “Presiunea începe să iasă la…
Robert Negoiță a învins ANAF. Datoria istorică de 50 de milioane de euro ștearsă
Mediafax
Robert Negoiță a învins ANAF. Datoria istorică de 50 de milioane de euro...
Consiliul Concurenței investighează “Jaful Național – Microbuze electrice”, despre care Gândul a scris pe larg. Patru companii sunt suspectate de manipularea licitațiilor
Gandul.ro
Consiliul Concurenței investighează “Jaful Național – Microbuze electrice”, despre care Gândul a scris...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război britanice și ce au găsit cercetătorii după un secol de căutări
Adevarul
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război...
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru...
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația Alexandrei Căpitănescu
Mediafax
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația...
Parteneri
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală
Click.ro
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o...
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat de punctajul oferit la Eurovision
Digi 24
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat de punctajul oferit...
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
Digi24
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt...
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile...
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de...
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
go4it.ro
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Consiliul Concurenței investighează “Jaful Național – Microbuze electrice”, despre care Gândul a scris pe larg. Patru companii sunt suspectate de manipularea licitațiilor
Gandul.ro
Consiliul Concurenței investighează “Jaful Național – Microbuze electrice”, despre care Gândul a scris pe larg....
ULTIMA ORĂ
Anchetă după sinuciderea Amianei Păştină, femeia din Sibiu acuzată că şi-a ucis mama. Sunt verificați ...
Anchetă după sinuciderea Amianei Păştină, femeia din Sibiu acuzată că şi-a ucis mama. Sunt verificați pentru neglijență!
Cele 2 zodii care dau lovitura începând de pe 21 mai 2026. Reușite în plan financiar pentru acești ...
Cele 2 zodii care dau lovitura începând de pe 21 mai 2026. Reușite în plan financiar pentru acești nativi
Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit în pădure după 48 de ore. Anunțul făcut ...
Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit în pădure după 48 de ore. Anunțul făcut de medici
Andreea Popescu, show cu iubitul sub privirile fostului. Filmarea e publică!
Andreea Popescu, show cu iubitul sub privirile fostului. Filmarea e publică!
Alexandra Căpitănescu, mesaj pentru fanii din Republica Moldova: ”Nici artiștii, nici prezentatorii ...
Alexandra Căpitănescu, mesaj pentru fanii din Republica Moldova: ”Nici artiștii, nici prezentatorii nu au vină”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 19 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 19 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase
Vezi toate știrile