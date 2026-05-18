Alexandra Căpitănescu, mesaj pentru fanii din Republica Moldova: "Nici artiștii, nici prezentatorii nu au vină"

De: David Ioan 18/05/2026 | 18:03
Foto: Instagram
Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026, a reacționat public după discuțiile aprinse apărute în urma punctajului oferit de juriul din Republica Moldova. Artista a transmis un mesaj amplu pe Instagram, în care a subliniat că nu consideră că decizia celor șapte membri ai juriului reflectă poziția publicului de peste Prut.

Artista a încheiat competiția pe locul al treilea, după cumularea voturilor juriului și ale telespectatorilor. Controversa a pornit de la diferența vizibilă dintre punctajele acordate de cele două țări: România a oferit Republicii Moldova 10 puncte, în timp ce juriul moldovean a acordat României doar 3 puncte.

Reacția Alexandrei Căpitănescu după cele 3 puncte primite din Moldova

În mesajul publicat pe Instagram, Alexandra Căpitănescu a transmis că ea și echipa ei nu sunt deranjați de modul în care a votat juriul din Republica Moldova și că nu este corect ca întreaga populație să fie asociată cu o decizie individuală.

„Mulțumim tuturor fanilor din Republica Moldova pentru susținere și pentru că ne-ați votat. Nu suntem supărați pe juriul din Moldova, care a punctat așa cum a știut mai bine, și nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor 7 persoane. (…) Nici artiștii, nici prezentatorii nu au vină, ba din contră și-au arătat susținerea față de noi, iar Moldova a votat pentru România”, a scris artista.

Cântăreața a adăugat că își dorește să ajungă cât mai curând la Chișinău și să colaboreze cu artiști moldoveni pe care îi urmărește încă din copilărie.

„Abia așteptăm să cântăm la Chișinău și să colaborăm cu cât mai mulți artiști moldoveni pe care noi îi admirăm de când eram mici. Felicitări, Satoshi și întregii echipe care au deschis Eurovisionul așa cum nu se putea mai bine. O să ne fie dor de voi, dar noroc că suntem vecini și ne putem vizita des”, a mai transmis Alexandra Căpitănescu.

