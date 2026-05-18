Vlad Țurcanu, directorul Teleradio Moldova, a demisionat după scandalul voturilor de la Eurovision 2026

Directorul general al Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, și-a anunțat demisia în contextul scandalului generat de punctajul acordat de juriul Republicii Moldova la Eurovision 2026. Decizia a fost comunicată în cadrul unei conferințe de presă, pe fondul criticilor publice legate de notele oferite României.

Țurcanu a precizat că își va înainta cererea către Consiliul de Supraveghere al TRM și că își asumă responsabilitatea pentru votul juriului, chiar dacă instituția s a distanțat de acesta.

Reacții în lanț după Eurovision

„Voi transmite cererea Consiliului de Supraveghere TRM. Chiar dacă ne-am disociat de notele juriului, votul exprimat este responsabilitatea noastră și a mea în calitate de conducător al instituției. Am evitat să dau indicații juriului. Ce s-a întâmplat e un lucru grav, ieșit din comun, că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între noi și cei doi vecini”, a declarat el.

În mesajul său, Țurcanu a insistat că relațiile Republicii Moldova cu România și Ucraina nu sunt afectate de situația creată.

„Relațiile de fraternitate pe care le avem cu România, precum și considerația noastră pentru Ucraina – rămân nealterate. Atitudinea noastră față de Ucraina nu este de zero puncte, iar sentimentul nostru față de România nu poate fi decât de dragoste”, a subliniat acesta.

El a mai spus că a aflat despre punctajul juriului sâmbătă după amiază și că rezultatul l a surprins, în special în contextul prestației Alexandrei Căpitănescu, reprezentanta României.

„Satoshi a fost favoritul serii în arena din Viena, iar Alexandra a fost de-a dreptul magnifică. Mulțumim publicului moldovean care a votat pentru ea. Publicul are întotdeauna dreptate. Juriul ne-a surprins”, a transmis anterior prin intermediul Facebook.

Vlad Țurcanu părăsește conducerea TRM

Controversa a izbucnit după ce juriul moldovean a acordat doar 3 puncte României, în timp ce publicul din Republica Moldova a oferit 12 puncte. În schimb, juriul a acordat punctaj maxim Poloniei. Decizia a generat reacții puternice în mediul online, unde au fost ridicate întrebări despre componența și selecția juriului.

Teleradio Moldova a publicat voturile celor șapte membri ai juriului și a precizat că acestea nu reflectă poziția instituției. În urma scandalului, mai multe voci au cerut și demisia directorului adjunct, Andrei Zapșa, membru al juriului. Conform procedurilor interne, plecarea directorului general atrage automat și demisia adjunctului.

În același timp, Ambasada României la Chișinău a salutat sprijinul oferit de publicul moldovean reprezentantei României, subliniind că Eurovision „ne amintește anual că muzica reușește să unească oameni, emoții și comunități dincolo de orice clasament stabilit de un juriu”.

