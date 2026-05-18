Greșeala care te costă 150 lei în 2026. Se aplică tuturor românilor care locuiesc în chirie

Românii care stau în chirie riscă să scoată mulți bani din buzunar dacă nu respectă anumite reguli banale. În 2026, amenda poate ajunge până la 150 de lei pentru cei care locuiesc la altă adresă decât cea din buletin și nu își fac viza de flotant.

Legea se aplică în toată țara, iar cei mai vizați sunt studenții, chiriașii, angajații mutați în alt oraș și persoanele care stau perioade lungi departe de domiciliul oficial.

Regula pe care mulți români care stau în chirie o ignoră

Conform legislației din România, orice persoană care locuiește mai mult de 15 zile la o altă adresă decât cea trecută în cartea de identitate trebuie să își declare reședința temporară. Mai exact, este vorba despre celebra viză de flotant, documentul care arată unde locuiești efectiv. Cei care nu respectă regula pot primi amenzi între 75 și 150 de lei.

Mulți români confundă domiciliul cu reședința. Domiciliul rămâne adresa oficială din buletin, în timp ce reședința reprezintă locul unde stai temporar pentru o perioadă mai lungă.

Viza de flotant nu îți schimbă buletinul, dar confirmă oficial că locuiești în altă parte. În marile orașe, mai ales în București, documentul a devenit extrem de important pentru accesul la anumite servicii.

În Capitală, viza de flotant poate face diferența între a rezolva rapid o problemă și a te plimba zile întregi între ghișee. Fără acest document, pot apărea probleme la:

înscrierea copilului la școală sau grădiniță;

obținerea unui loc de parcare de reședință;

anumite beneficii sociale;

diverse proceduri administrative.

Una dintre cele mai frecvente probleme apare atunci când chiriașii au contracte care nu sunt înregistrate la ANAF. În multe situații, autoritățile cer dovada înregistrării fiscale a contractului de închiriere. O altă problemă este că mulți uită că proprietarul trebuie să își dea acordul pentru stabilirea reședinței. Dacă acesta nu este prezent sau nu există declarație notarială, cererea poate fi respinsă.

Autoritățile au început verificările

În ultimii ani, controalele privind vizele de flotant au devenit mai stricte, mai ales în perioada înscrierilor la școli și grădinițe.

Autoritățile încearcă să depisteze cazurile în care oamenii declară adrese fictive doar pentru a obține anumite avantaje. În unele situații pot exista chiar verificări la adresa declarată pentru a se vedea dacă persoana locuiește efectiv acolo.

Procedura pentru a obține viza de flotant nu este foarte complicată dacă toate actele sunt pregătite corect. Cererea se depune la serviciul de evidență a persoanelor din sectorul sau localitatea unde locuiești temporar. Ai nevoie de:

cartea de identitate;

contractul de închiriere sau documentul locuinței;

acordul proprietarului;

cererea pentru stabilirea reședinței.

În multe cazuri se poate face și programare online, ceea ce reduce timpul petrecut la ghișeu.

