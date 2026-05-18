De: Daniel Matei 18/05/2026 | 15:53
O cunoscută prezentatoare TV a ajuns în pragul falimentului. A ajuns să își vândă chiar și inelul de logodnă
Andrea McLean, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare ale televiziunii ITV și fostă membră a echipei emisiunii „Loose Women”, a făcut dezvăluiri emoționante despre problemele financiare care au adus-o în pragul falimentului.

Vedeta în vârstă de 56 de ani a mărturisit că a pierdut „sute de mii de lire” după un proiect de afaceri care a eșuat complet, potrivit express.co.uk.

Andrea, care a prezentat emisiunea „Loose Women” între 2007 și 2020, a lansat în urmă cu câțiva ani o companie de lifestyle alături de soțul ei, Nick Feeney. Proiectul includea un blog motivațional dedicat femeilor, un magazin online cu produse realizate de afaceri deținute de femei și o aplicație cu abonament lunar, axată pe dezvoltare personală și parenting.

Planurile nu au mers însă așa cum sperau, iar cei doi au ajuns să își ipotecheze casa și să facă împrumuturi pentru a ține afacerea pe linia de plutire.

În cartea sa, „Shameless: Finding Freedom And Resilience Through Failure”, Andrea a povestit că situația a devenit dramatică.

„Au fost sute și sute de mii de lire pierdute. În cont mai aveam mai puțin de 2,60 lire. De fapt, eram pe minus”, a mărturisit vedeta.

Și-a vândut hainele și inelul de logodnă

Fosta prezentatoare a spus că, pentru a face rost de bani, și-a vândut hainele, mobila și chiar inelul de logodnă. La un moment dat, a ajuns să aplice inclusiv pentru un job la Starbucks. Cu toate acestea, cererea ei de angajare nu a primit niciodată răspuns.

„Eram pregătită să trec prin momentul acela stânjenitor: «Nu sunteți dumneavoastră doamna de la televizor? Ce mult a decăzut…»”, a spus Andrea.

Vedeta spune că acum și-a refăcut viața și locuiește în Spania alături de familie, după ce a reușit să scape de datorii. Recent, Andrea a povestit că a găsit întâmplător 60 de lire într-un portofel vechi și a folosit banii pentru a le face o surpriză copiilor: o comandă de mâncare chinezească.

„Nu mai făcuserăm asta de aproape doi ani. Să le spun copiilor: «Comandăm mâncare chinezească!» a fost un sentiment incredibil”, a declarat ea.

Într-un mesaj postat pe Instagram în luna martie, Andrea a explicat că și-a dorit să scrie sincer despre toate greșelile sale pentru ca oamenii să nu se mai simtă rușinați de propriile eșecuri.

„Am scris despre toate lucrurile pe care le-am făcut greșit. Dacă tot am decis să vorbesc despre problemele financiare, atunci am vrut să spun totul și să nu mă mai simt rușinată”, a transmis vedeta.

