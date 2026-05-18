Victorie uriașă pentru Shakira în scandalul de fraudă fiscală din Spania. Statul trebuie să îi returneze zeci de milioane de euro

Shakira a obținut o victorie importantă în instanță, după ce Înalta Curte din Spania a achitat-o în dosarul de fraudă fiscală în care a fost implicată.

Judecătorii spanioli au decis că artista columbiană nu era rezident fiscal în Spania în perioada pentru care a fost pusă sub acuzare de fraudă fiscală, iar autoritățile trebuie acum să îi returneze peste 60 de milioane de euro, inclusiv dobânzi și penalități plătite anterior, informează Reuters.

În instanță, autoritățile spaniole nu au reușit să demonstreze că Shakira a petrecut mai mult de 183 de zile în Spania în 2011, pragul necesar pentru stabilirea rezidenței fiscale, iar instanța a stabilit că artista s-a aflat în țară doar 163 de zile în acel an.

Shakira a fost implicată într-un scandal uriaș cu autoritățile fiscale din Spania

Cazul a durat mai bine de opt ani și a fost intens mediatizat, mai ales după ce Fiscul spaniol a susținut că relația artistei cu fostul fotbalist Gerard Piqué dovedea că centrul vieții sale era în Spania. Echipa juridică a cântăreței a criticat în repetate rânduri modul în care autoritățile au gestionat ancheta.

După anunțarea verdictului, Shakira a transmis că speră ca decizia să devină un precedent pentru alte persoane care se confruntă cu situații similare.

„Nu a existat niciodată fraudă”, a declarat artista, acuzând autoritățile spaniole că i-au afectat reputația timp de aproape un deceniu.

Totuși, hotărârea nu schimbă situația unui alt dosar fiscal în care Shakira a fost implicată. În 2023, vedeta a acceptat un acord cu procurorii într-un caz separat privind taxele din perioada 2012–2014, evitând astfel un proces și o posibilă pedeapsă cu închisoarea.

Judecătorul a decis că autoritățile nu au reușit să demonstreze că Shakira a petrecut mai mult de 183 de zile în Spania în 2011, așa cum prevede legislația spaniolă pentru ca o persoană să fie considerată rezident fiscal în țară. Decizia nu afectează anii fiscali ulteriori lui 2011.

La momentul respectiv, agenția fiscală susținea că Shakira avea legături puternice cu Spania prin relația sa cu fostul fotbalist al FC Barcelona, Gerard Piqué, și că își desfășura activitatea principală în țară. Însă instanța a decis că amenzile au fost aplicate în mod ilegal, deoarece „s-au bazat pe presupunerea că rezidența fiscală a apelantei era în Spania pentru anul fiscal 2011, fapt care nu a fost dovedit”.

Agenția fiscală spaniolă a anunțat că va face apel la Curtea Supremă, iar nicio plată nu va fi efectuată până la pronunțarea unei decizii finale.

Avocatul Shakirei, Jose Luis Prada, a salutat hotărârea instanței într-un comunicat, afirmând că aceasta „vine după opt ani de calvar, care au avut un impact inacceptabil și au reflectat lipsa de rigoare a practicilor administrative”.

În același comunicat, Shakira a declarat că speră ca verdictul să creeze un precedent pentru „miile de oameni obișnuiți care sunt abuzați și zdrobiți în fiecare zi de un sistem care îi consideră vinovați din start și îi obligă să își dovedească nevinovăția, în timp ce se confruntă cu ruină financiară și emoțională”.

