Acasă » Exclusiv » Numerologul vedetelor avertizează. Luna Nouă în Taur schimbă complet energia finalului de mai: “Presiunea începe să iasă la suprafață”

Numerologul vedetelor avertizează. Luna Nouă în Taur schimbă complet energia finalului de mai: “Presiunea începe să iasă la suprafață”

De: Andrei Iovan 18/05/2026 | 15:48
Numerologul vedetelor avertizează. Luna Nouă în Taur schimbă complet energia finalului de mai: “Presiunea începe să iasă la suprafață”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Numerologul vedetelor, Adam Stavarache ne spune la ce să ne așteptăm în perioada care urmează și la ce să fim atenți. El afirmă că de la jumătatea lunii mai 2026 intrăm într-o perioadă de activare intensă pe zona financiară și psihologică, generată de Luna Nouă în Taur, suprapusă peste steaua fixă Algol și vibrația numerologică a Arcanei 16. Mai exact, specialistul ne spune că această dată marchează un moment de „ruptură de ritm” în zona de siguranță personală. Taurul guvernează banii, stabilitatea și confortul, iar Luna Nouă ar activa începuturi noi, dar prin destabilizarea structurilor vechi. Tocmai de aceea există riscul ca unele persoane să ia decizii financiare impulsive. 

Numerologul ne spune că de la jumătatea lunii mai intrăm într-una dintre cele mai intense și sensibile perioade energetice ale acestei luni. Mulți oameni au simțit deja că începutul lunii mai a venit cu agitație interioară, tensiuni emoționale, oboseală psihică și senzația că ceva „apasă” în fundal. Însă ceea ce urmează schimbă complet direcția energiei. În plus, a doua jumătate a lunii mai poate deveni pentru foarte mulți oameni un punct de cotitură financiară și psihologică.

Adam Stavarache: „Apar decizii financiare neașteptate”

Numerologul ne avertizează că perioada următoare vine cu schimbări importante legate de bani. În vreme ce unii își pot schimba locul de muncă, alții pot lua decizii financiare impulsive.

Pe 16 mai am avut Luna Nouă în Taur, iar această Lună Nouă se formează pe una dintre cele mai puternice și controversate stele fixe din astrologie: Algol. În astrologia veche, Algol era asociată cu capul Meduzei, simbolul pierderii controlului, al extremelor emoționale, al tensiunii acumulate și al adevărurilor care nu mai pot fi ascunse. De-a lungul timpului, această stea a fost considerată „periculoasă” pentru că activează exact acele zone din viață unde omul a trăit prea mult timp în frică, tensiune sau iluzie. Dar Algol nu vine doar să distrugă. Algol vine să scoată la suprafață ceea ce era deja instabil în interiorul nostru. Iar când o Lună Nouă, care reprezintă începutul unui nou ciclu – se întâlnește cu această stea, efectul devine extrem de puternic mai ales pe zona banilor, siguranței personale, controlului și valorii de sine.

Adam Stavarache ne spune la ce să ne așteptăm în următoarea perioadă.

În astrologie, Taurul guvernează banii, resursele, proprietățile, stabilitatea, confortul și relația noastră cu lumea materială. Dar Taurul vorbește și despre valoarea personală. Despre cât simți că meriți. Despre cât de în siguranță te simți fără să controlezi totul. Iar aici intervine adevărata lecție a acestei perioade.

Pentru că foarte multe persoane și-au construit stabilitatea pe frică. Frica de sărăcie, frica de pierdere, frica de a nu depinde de ceilalți, frica de a nu rămâne fără control, frica de a nu fi suficienți. Luna Nouă începe să lumineze exact aceste structuri interioare.  Acesta este efectul profund al lui Algol. Nu vine neapărat prin evenimente catastrofale, așa cum se crede deseori. De multe ori vine prin conștientizări bruște. Prin senzația că vechiul sistem interior nu mai funcționează. De aceea, după jumătate lunii mai, putem vedea foarte multe schimbări, oameni care își schimbă locul de muncă, renunțări la proiecte vechi, apar decizii financiare neașteptate, cheltuieli impulsive, nevoia de a începe altceva, ruperea unor atașamente față de siguranța falsă. Tot ceea ce a fost ținut prea mult timp sub presiune începe acum să iasă la suprafață. Și chiar dacă această energie poate părea intensă, ea ascunde un potențial foarte important: eliberarea. Influența acestei Luni Noi nu se va opri. Ea va continua să lucreze până aproape de Luna Nouă din iunie. Iar punctul culminant al acestor procese va veni în jurul Lunii Pline din 31 mai, când multe situații ascunse pot deveni extrem de evidente, a declarat Adam Stavarache pentru CANCAN.RO. 

NU RATA – Sanda Ionescu anunță că va urma un moment istoric pentru omenire: „Totul va fi expus”

Schimbări importante pentru omenire, potrivit astrologului Sanda Ionescu: ”Nu suntem singuri în Univers”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Răsturnare de situație în cazul profesoarei din Drobeta-Turnu Severin care și-a ucis copilul, iar apoi s-ar fi sinucis! Tatăl băiatului de 7 ani lansează acuzații grave
Exclusiv
Răsturnare de situație în cazul profesoarei din Drobeta-Turnu Severin care și-a ucis copilul, iar apoi s-ar fi sinucis!…
Alex Delea a vrut să-și facă liniștit cumpărăturile, dar planul i-a fost dat peste cap. Câștigătorul Survivor e pregătit de orice provocare, mai puțin de însurătoare
Exclusiv
Alex Delea a vrut să-și facă liniștit cumpărăturile, dar planul i-a fost dat peste cap. Câștigătorul Survivor e…
Consultările la Cotroceni pentru noul Guvern. Delegația USR discută cu Nicușor Dan, după PSD, AUR și PNL
Mediafax
Consultările la Cotroceni pentru noul Guvern. Delegația USR discută cu Nicușor Dan, după...
Petrișor Peiu (AUR): „Președintele Nicușor Dan a dat de înțeles că va mai fi o rundă de consultări”
Gandul.ro
Petrișor Peiu (AUR): „Președintele Nicușor Dan a dat de înțeles că va mai...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război britanice și ce au găsit cercetătorii după un secol de căutări
Adevarul
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război...
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru...
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația Alexandrei Căpitănescu
Mediafax
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația...
Parteneri
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Dinu Maxer, dezvăluiri de senzație despre copiii lui și ai Deei! Cu cine au rămas aceștia cât timp bruneta s-a distrat cu noul soț, în luna de miere?
Click.ro
Dinu Maxer, dezvăluiri de senzație despre copiii lui și ai Deei! Cu cine au rămas...
Consultări la Cotroceni. PNL discută acum cu Nicușor Dan despre viitorul guvern. Surse: Cine va fi premier tehnocrat
Digi 24
Consultări la Cotroceni. PNL discută acum cu Nicușor Dan despre viitorul guvern. Surse: Cine va...
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
Digi24
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt...
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile...
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de...
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
go4it.ro
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Petrișor Peiu (AUR): „Președintele Nicușor Dan a dat de înțeles că va mai fi o rundă de consultări”
Gandul.ro
Petrișor Peiu (AUR): „Președintele Nicușor Dan a dat de înțeles că va mai fi o...
ULTIMA ORĂ
Greșeala care te costă 150 lei în 2026. Se aplică tuturor românilor care locuiesc în chirie
Greșeala care te costă 150 lei în 2026. Se aplică tuturor românilor care locuiesc în chirie
Victorie uriașă pentru Shakira în scandalul de fraudă fiscală din Spania. Statul trebuie să îi ...
Victorie uriașă pentru Shakira în scandalul de fraudă fiscală din Spania. Statul trebuie să îi returneze zeci de milioane de euro
O cunoscută prezentatoare TV a ajuns în pragul falimentului. A ajuns să își vândă chiar și inelul ...
O cunoscută prezentatoare TV a ajuns în pragul falimentului. A ajuns să își vândă chiar și inelul de logodnă
ChatGPT Plus poate fi folosit gratis într-o țară europeană. Care este condiția
ChatGPT Plus poate fi folosit gratis într-o țară europeană. Care este condiția
BANCUL ZILEI | Ce înțelege un bărbat prin ajutor de curățenie
BANCUL ZILEI | Ce înțelege un bărbat prin ajutor de curățenie
Fotografia rară cu Miodrag Belodedici și soția lui. Cum arătau cei doi în tinerețe
Fotografia rară cu Miodrag Belodedici și soția lui. Cum arătau cei doi în tinerețe
Vezi toate știrile