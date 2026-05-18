Numerologul vedetelor avertizează. Luna Nouă în Taur schimbă complet energia finalului de mai: “Presiunea începe să iasă la suprafață”

Numerologul vedetelor, Adam Stavarache ne spune la ce să ne așteptăm în perioada care urmează și la ce să fim atenți. El afirmă că de la jumătatea lunii mai 2026 intrăm într-o perioadă de activare intensă pe zona financiară și psihologică, generată de Luna Nouă în Taur, suprapusă peste steaua fixă Algol și vibrația numerologică a Arcanei 16. Mai exact, specialistul ne spune că această dată marchează un moment de „ruptură de ritm” în zona de siguranță personală. Taurul guvernează banii, stabilitatea și confortul, iar Luna Nouă ar activa începuturi noi, dar prin destabilizarea structurilor vechi. Tocmai de aceea există riscul ca unele persoane să ia decizii financiare impulsive.

Numerologul ne spune că de la jumătatea lunii mai intrăm într-una dintre cele mai intense și sensibile perioade energetice ale acestei luni. Mulți oameni au simțit deja că începutul lunii mai a venit cu agitație interioară, tensiuni emoționale, oboseală psihică și senzația că ceva „apasă” în fundal. Însă ceea ce urmează schimbă complet direcția energiei. În plus, a doua jumătate a lunii mai poate deveni pentru foarte mulți oameni un punct de cotitură financiară și psihologică.

Adam Stavarache: „Apar decizii financiare neașteptate”

Numerologul ne avertizează că perioada următoare vine cu schimbări importante legate de bani. În vreme ce unii își pot schimba locul de muncă, alții pot lua decizii financiare impulsive.

Pe 16 mai am avut Luna Nouă în Taur, iar această Lună Nouă se formează pe una dintre cele mai puternice și controversate stele fixe din astrologie: Algol. În astrologia veche, Algol era asociată cu capul Meduzei, simbolul pierderii controlului, al extremelor emoționale, al tensiunii acumulate și al adevărurilor care nu mai pot fi ascunse. De-a lungul timpului, această stea a fost considerată „periculoasă” pentru că activează exact acele zone din viață unde omul a trăit prea mult timp în frică, tensiune sau iluzie. Dar Algol nu vine doar să distrugă. Algol vine să scoată la suprafață ceea ce era deja instabil în interiorul nostru. Iar când o Lună Nouă, care reprezintă începutul unui nou ciclu – se întâlnește cu această stea, efectul devine extrem de puternic mai ales pe zona banilor, siguranței personale, controlului și valorii de sine. În astrologie, Taurul guvernează banii, resursele, proprietățile, stabilitatea, confortul și relația noastră cu lumea materială. Dar Taurul vorbește și despre valoarea personală. Despre cât simți că meriți. Despre cât de în siguranță te simți fără să controlezi totul. Iar aici intervine adevărata lecție a acestei perioade. Pentru că foarte multe persoane și-au construit stabilitatea pe frică. Frica de sărăcie, frica de pierdere, frica de a nu depinde de ceilalți, frica de a nu rămâne fără control, frica de a nu fi suficienți. Luna Nouă începe să lumineze exact aceste structuri interioare. Acesta este efectul profund al lui Algol. Nu vine neapărat prin evenimente catastrofale, așa cum se crede deseori. De multe ori vine prin conștientizări bruște. Prin senzația că vechiul sistem interior nu mai funcționează. De aceea, după jumătate lunii mai, putem vedea foarte multe schimbări, oameni care își schimbă locul de muncă, renunțări la proiecte vechi, apar decizii financiare neașteptate, cheltuieli impulsive, nevoia de a începe altceva, ruperea unor atașamente față de siguranța falsă. Tot ceea ce a fost ținut prea mult timp sub presiune începe acum să iasă la suprafață. Și chiar dacă această energie poate părea intensă, ea ascunde un potențial foarte important: eliberarea. Influența acestei Luni Noi nu se va opri. Ea va continua să lucreze până aproape de Luna Nouă din iunie. Iar punctul culminant al acestor procese va veni în jurul Lunii Pline din 31 mai, când multe situații ascunse pot deveni extrem de evidente, a declarat Adam Stavarache pentru CANCAN.RO.

