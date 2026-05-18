Răsturnare de situație în cazul profesoarei din Drobeta-Turnu Severin care și-a ucis copilul, iar apoi s-ar fi sinucis! Tatăl băiatului de 7 ani lansează acuzații grave

La aproape un an de la una dintre cele mai cutremurătoare tragedii din Drobeta-Turnu Severin, cazul revine în atenția justiției. Nu pentru a rescrie concluziile privind moartea profesoarei de 50 de ani și a fiului ei de doar 7 ani, găsiți fără viață în apartament, ci pentru a stabili dacă drama ar fi putut fi prevenită. Procurorii au decis redeschiderea urmăririi penale într-un dosar care vizează posibile neglijențe grave ale unor angajați ai Direcției Sociale.

În septembrie 2025, rudele unei profesoare din Drobeta-Turnu Severin au alertat autoritățile după ce nu au mai reușit să ia legătura cu aceasta. Pompierii au fost cei care au pătruns în locuință. Acolo au descoperit o scenă devastatoare: femeia și copilul ei de 7 ani erau decedați.

Ancheta a mers inițial pe ipoteza că băiatul ar fi fost ucis, iar mama și-ar fi pus capăt zilelor.

După tragedie, tatăl copilului a făcut plângeri dure, susținând că a avertizat ani la rând autoritățile sociale despre situația tensionată din familie. El a reclamat faptul că Direcția de Asistență Socială (DAS) și DGASPC ar fi fost sesizate în mod repetat, dar nu ar fi intervenit eficient.

”Acesta a arătat că începând cu anul 2021, a sesizat în mod repetat autoritățile de asistență socială cu privire la faptul că mama minorului îi obstrucționează exercitarea dreptului de a menține relații personale cu fiul său, a alarmat succesiv Direcția de Asistenţă Socială (DAS) și Direcția Generală de Asistenţă Socială și Protecția Copilului (DGASPC), răspunsurile primite au fost marcate de pasivitate, instituțiile limitându-se la a constata că mama nu poate fi găsită sau nu răspunde invitațiilor scrise”, susține bărbatul îndurerat.

Ancheta redeschisă pentru a verifica dacă tragedia putea fi prevenită

Din dosar reiese că, timp de aproximativ șase luni, funcționarii ar fi mers la întâlniri pentru verificarea programului de vizită tată–copil, însă fără intervenții suplimentare.

Inițial, procurorii au decis că faptele funcționarilor nu întrunesc condițiile pentru abuz în serviciu și au clasat dosarul.

Însă această soluție a fost contestată, iar ulterior prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin a infirmat clasarea și a dispus recent redeschiderea anchetei!

Judecătorul de cameră preliminară a analizat legalitatea redeschiderii și a confirmat că procedura este corectă: ”Constată legalitatea şi temeinicia ordonanţei Parchetului de pe lângă Judecătoria Dr. Tr. Severin şi confirmă redeschiderea urmăririi penale în cauză”.

Asta înseamnă că anchetatorii trebuie să reanalizeze toate probele, să mai facă verificări și să stabilească din nou dacă unii dintre angajații acestor instuții sociale se fac vinovați morali de această tragedie care, după cum spune tatăl copilului, putea fi evitată dacă cineva i-ar fi răspuns solicitărilor.

