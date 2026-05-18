Acasă » Exclusiv » Răsturnare de situație în cazul profesoarei din Drobeta-Turnu Severin care și-a ucis copilul, iar apoi s-ar fi sinucis! Tatăl băiatului de 7 ani lansează acuzații grave

Răsturnare de situație în cazul profesoarei din Drobeta-Turnu Severin care și-a ucis copilul, iar apoi s-ar fi sinucis! Tatăl băiatului de 7 ani lansează acuzații grave

De: Keva Iosif 18/05/2026 | 13:17
Răsturnare de situație în cazul profesoarei din Drobeta-Turnu Severin care și-a ucis copilul, iar apoi s-ar fi sinucis! Tatăl băiatului de 7 ani lansează acuzații grave
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

La aproape un an de la una dintre cele mai cutremurătoare tragedii din Drobeta-Turnu Severin, cazul revine în atenția justiției. Nu pentru a rescrie concluziile privind moartea profesoarei de 50 de ani și a fiului ei de doar 7 ani, găsiți fără viață în apartament, ci pentru a stabili dacă drama ar fi putut fi prevenită. Procurorii au decis redeschiderea urmăririi penale într-un dosar care vizează posibile neglijențe grave ale unor angajați ai Direcției Sociale.

În septembrie 2025, rudele unei profesoare din Drobeta-Turnu Severin au alertat autoritățile după ce nu au mai reușit să ia legătura cu aceasta. Pompierii au fost cei care au pătruns în locuință. Acolo au descoperit o scenă devastatoare: femeia și copilul ei de 7 ani erau decedați.

Ancheta a mers inițial pe ipoteza că băiatul ar fi fost ucis, iar mama și-ar fi pus capăt zilelor.

După tragedie, tatăl copilului a făcut plângeri dure, susținând că a avertizat ani la rând autoritățile sociale despre situația tensionată din familie. El a reclamat faptul că Direcția de Asistență Socială (DAS) și DGASPC ar fi fost sesizate în mod repetat, dar nu ar fi intervenit eficient.

”Acesta a arătat că începând cu anul 2021, a sesizat în mod repetat autoritățile de asistență socială cu privire la faptul că mama minorului îi obstrucționează exercitarea dreptului de a menține relații personale cu fiul său, a alarmat succesiv Direcția de Asistenţă Socială (DAS) și Direcția Generală de Asistenţă Socială și Protecția Copilului (DGASPC), răspunsurile primite au fost marcate de pasivitate, instituțiile limitându-se la a constata că mama nu poate fi găsită sau nu răspunde invitațiilor scrise”, susține bărbatul îndurerat. 

Ancheta redeschisă pentru a verifica dacă tragedia putea fi prevenită

Din dosar reiese că, timp de aproximativ șase luni, funcționarii ar fi mers la întâlniri pentru verificarea programului de vizită tată–copil, însă fără intervenții suplimentare.

Inițial, procurorii au decis că faptele funcționarilor nu întrunesc condițiile pentru abuz în serviciu și au clasat dosarul.

Însă această soluție a fost contestată, iar ulterior prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin a infirmat clasarea și a dispus recent redeschiderea anchetei!

Judecătorul de cameră preliminară a analizat legalitatea redeschiderii și a confirmat că procedura este corectă: ”Constată legalitatea şi temeinicia ordonanţei Parchetului de pe lângă Judecătoria Dr. Tr. Severin şi confirmă redeschiderea urmăririi penale în cauză”.

Asta înseamnă că anchetatorii trebuie să reanalizeze toate probele, să mai facă verificări și să stabilească din nou dacă unii dintre angajații acestor instuții sociale se fac vinovați morali de această tragedie care, după cum spune tatăl copilului, putea fi evitată dacă cineva i-ar fi răspuns solicitărilor.

Citește și: Profesoara care s-a sinucis în Drobeta Turnu Severin a avut 7 procese la tribunal

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alex Delea a vrut să-și facă liniștit cumpărăturile, dar planul i-a fost dat peste cap. Câștigătorul Survivor e pregătit de orice provocare, mai puțin de însurătoare
Exclusiv
Alex Delea a vrut să-și facă liniștit cumpărăturile, dar planul i-a fost dat peste cap. Câștigătorul Survivor e…
Imagini rare cu Mihnea Năstase, soția și bebelușul la plimbare. Viața de tătic vine și cu provocări
Exclusiv
Imagini rare cu Mihnea Năstase, soția și bebelușul la plimbare. Viața de tătic vine și cu provocări
Consultările la Cotroceni pentru noul Guvern. Delegația USR discută cu Nicușor Dan, după PSD, AUR și PNL
Mediafax
Consultările la Cotroceni pentru noul Guvern. Delegația USR discută cu Nicușor Dan, după...
George Simion a făcut anunțul, după consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni
Gandul.ro
George Simion a făcut anunțul, după consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război britanice și ce au găsit cercetătorii după un secol de căutări
Adevarul
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război...
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru...
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația Alexandrei Căpitănescu
Mediafax
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația...
Parteneri
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Dinu Maxer, dezvăluiri de senzație despre copiii lui și ai Deei! Cu cine au rămas aceștia cât timp bruneta s-a distrat cu noul soț, în luna de miere?
Click.ro
Dinu Maxer, dezvăluiri de senzație despre copiii lui și ai Deei! Cu cine au rămas...
Consultări la Cotroceni. PNL discută acum cu Nicușor Dan despre viitorul guvern. Surse: Cine va fi premier tehnocrat
Digi 24
Consultări la Cotroceni. PNL discută acum cu Nicușor Dan despre viitorul guvern. Surse: Cine va...
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce procente au AUR și USR
Digi24
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce procente au...
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile...
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de...
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
go4it.ro
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
George Simion a făcut anunțul, după consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni
Gandul.ro
George Simion a făcut anunțul, după consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni
ULTIMA ORĂ
Avocată din Iași, condamnată la 7 ani după ce a lovit intenționat un motociclist în trafic! Cum ...
Avocată din Iași, condamnată la 7 ani după ce a lovit intenționat un motociclist în trafic! Cum a reacționat
România, datorii de un miliard de euro pe lună. Nivelul record la care a ajuns țara
România, datorii de un miliard de euro pe lună. Nivelul record la care a ajuns țara
Nicu Grigore, gest emoționant pentru fiica Bellei Santiago. Cum a prezentat-o fanilor
Nicu Grigore, gest emoționant pentru fiica Bellei Santiago. Cum a prezentat-o fanilor
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Surpriză înainte de barajul pentru Europa! Ce va face Kopic
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Surpriză înainte de barajul pentru Europa! Ce va face Kopic
Zoe Florescu Potolea, o tânără româncă de doar 17 ani, a devenit protagonista uneia dintre cele ...
Zoe Florescu Potolea, o tânără româncă de doar 17 ani, a devenit protagonista uneia dintre cele mai spectaculoase campanii publicitare internaționale ale anului alături de Usain Bolt
John Travolta, de nerecunoscut la Cannes 2026. Noul look al artistului a făcut valuri pe internet
John Travolta, de nerecunoscut la Cannes 2026. Noul look al artistului a făcut valuri pe internet
Vezi toate știrile