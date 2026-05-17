Imagini rare cu Mihnea Năstase, soția și bebelușul la plimbare. Viața de tătic vine și cu provocări

Fiul fostului premier Adrian Năstase, Mihnea Năstase, 32 de ani, este un tătic fericit, la început de drum pe această potecă îngustă a parentingului. CANCAN.RO l-a surprins pe Mihnea Năstase cu toată familia, plus mama-soacră, la pas prin cartier. Nu e totul perfect, iar Mihnea, care e leit tatăl său, e nevoit să coboare pe carosabil pentru că trotuarul e blocat de câteva mașini parcate aiurea. Avem imagini cu toată trupa mezinului fostului premier!

În August 2026, CANCAN.RO a făcut anunțul că soția lui Mihnea Năstase este însărcinată. Era firesc ca tot publicația noastră să prezinte și imagini de la una dintre primele plimbări ale mezinului familiei Năstase. Iată-i pe toți bucurându-se de soare. Este esențial ca micuții să iasă la aer cât mai mult când sunt așa mici, deci Mihnea și soția lui, Corina, își fac datoria. E remarcabil că niște persoane „cu pretenții” nu se plimbă însoțiți de o bonă.

Mihnea Năstase are o ținută casual, cu cămașă și pantaloni din in, de culoare gri. Poartă espadrile din material textil. Dacă n-ar fi asfaltul, ai putea jura că Mihnea dă o tură pe croazetă la Cannes. Corina e mai exuberantă, poartă un costumaș alb-negru, cu model de zebră. Îi lăsăm pe cititori să decidă dacă e albă cu dungi negre sau neagră cu dungi albe. Cert este că e o ținută vaporoasă, lejeră și face un contrast bun cu cea a soțului, care parcă îi spune că nu e totul alb-negru, viața are multe nuanțe.

Mihnea l-a făcut pe Adrian Năstase bunic pentru a treia oară!

Băiețelul Theodor Ioan, născut în septembrie 2025, face opt luni. În curând vin și primii pași, primele cuvinte. Are de lucru bunicul Adrian Năstase, îi mai vine un nepot. În total sunt trei, cu cei doi ai lui Andrei Năstase, băiatul cel mare al fostului premier.

Soția lui Mihnea Năstase este Corina Corolevschi, originară din Constanța. A fost atletă de performanță și este fostă campioană balcanică la ștafetă 4×100 metri, precum și campioană națională la 200 metri. Ei s-au căsătorit în 2021, dar bebelușul a venit abia anul trecut. Felicitări mamei-soacre că-și susține fiica. Sfaturile nu strică niciodată, iar o persoană de încredere în plus înseamnă un ajutor enorm în primii ani ai bebelușului.

Mihnea Năstase împlinește 33 de ani în iunie. Va fi cu siguranță o aniversare fericită, pentru că la ce familie are, Mihnea are toate motivele să jubileze. Până și cățelul e perfect! E un Cavalier King Charles Spaniel și poate costa până la 2.000 de Euro! E adorabilă (e femelă). Hamul este roz, e dotată cu container de pungi (deci e un cățel regal, educat, nu lasă „chestii” în urmă). Pe scurt, o poză cu o familie perfectă!

