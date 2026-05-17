Călătoriile internaționale cu trenul ar putea fi mai simple. UE vrea să introducă un bilet unic, valabil pentru mai multe companii

Achiziționarea biletelor de tren care acoperă călătorii între mai multe țări din Uniunea Europeană urmează să devină mai ușoară, datorită unei propuneri a Comisiei Europene.

Pasagerii vor avea dreptul la despăgubiri dacă pierd o legătură, chiar și în situațiile în care serviciul este operat de o altă companie feroviară, potrivit Euronews.

Noul pachet privind drepturile pasagerilor va permite călătorilor să facă rezervări cu un singur bilet, care să acopere mai mulți operatori feroviari, într-o singură tranzacție.

„Libertatea de mișcare este una dintre cele mai mari realizări ale Europei. Astăzi, mergem cu un pas mai departe, făcând călătoriile între toate cele 27 de state membre mai simple, mai inteligente și mai prietenoase pentru pasageri. Cu ajutorul instrumentelor digitale și al serviciilor de mobilitate integrate, europenii vor putea, printr-un singur click, să planifice, să compare și să cumpere călătorii multimodale transfrontaliere, beneficiind în același timp de drepturi mai puternice pentru pasagerii feroviari, mai multă transparență și o protecție mai bună la fiecare pas”, a declarat Apostolos Tzitzikostas, comisar pentru transport durabil și turism.

Când ar putea deveni realitate proiectul

Propunerea urmează să fie negociată și aprobată de statele membre și Parlamentul European. Dacă va fi adoptată, companiile feroviare vor avea la dispoziție o perioadă de tranziție pentru a-și adapta sistemele de rezervare.

Până atunci, proiectul rămâne una dintre cele mai ambițioase încercări ale Uniunii Europene de a transforma călătoriile transfrontaliere într-un proces mai simplu, mai rapid și mai apropiat de experiența rezervării unui zbor online.

Pasagerii vor avea dreptul să fie rerutați către destinația finală fără a fi nevoiți să cumpere un nou bilet și vor primi despăgubiri pentru întârzierea totală a călătoriei. De asemenea, aceștia vor avea dreptul la asistență, care poate include mese și chiar cazare, în cazul în care este necesar un sejur peste noapte din cauza pierderii unei legături de tren.

Propunerea prevede și ca platformele online de bilete care dețin o cotă de piață de peste 50% să afișeze toate opțiunile disponibile, inclusiv pe cele ale concurenței, în momentul rezervării. Comisia Europeană a transmis că actuala piață „duce lipsă de transparență”, iar noile reguli vor ajuta operatorii noi să își distribuie biletele mai ușor. În plus, operatorii feroviari vor fi obligați să pună biletele la vânzare online cu cel puțin cinci luni înainte de data călătoriei.

