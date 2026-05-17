Acasă » Știri » Călătoriile internaționale cu trenul ar putea fi mai simple. UE vrea să introducă un bilet unic, valabil pentru mai multe companii

Călătoriile internaționale cu trenul ar putea fi mai simple. UE vrea să introducă un bilet unic, valabil pentru mai multe companii

De: Daniel Matei 17/05/2026 | 22:10
Călătoriile internaționale cu trenul ar putea fi mai simple. UE vrea să introducă un bilet unic, valabil pentru mai multe companii
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Achiziționarea biletelor de tren care acoperă călătorii între mai multe țări din Uniunea Europeană urmează să devină mai ușoară, datorită unei propuneri a Comisiei Europene.

Pasagerii vor avea dreptul la despăgubiri dacă pierd o legătură, chiar și în situațiile în care serviciul este operat de o altă companie feroviară, potrivit Euronews.

Noul pachet privind drepturile pasagerilor va permite călătorilor să facă rezervări cu un singur bilet, care să acopere mai mulți operatori feroviari, într-o singură tranzacție.

„Libertatea de mișcare este una dintre cele mai mari realizări ale Europei. Astăzi, mergem cu un pas mai departe, făcând călătoriile între toate cele 27 de state membre mai simple, mai inteligente și mai prietenoase pentru pasageri. Cu ajutorul instrumentelor digitale și al serviciilor de mobilitate integrate, europenii vor putea, printr-un singur click, să planifice, să compare și să cumpere călătorii multimodale transfrontaliere, beneficiind în același timp de drepturi mai puternice pentru pasagerii feroviari, mai multă transparență și o protecție mai bună la fiecare pas”, a declarat Apostolos Tzitzikostas, comisar pentru transport durabil și turism.

Când ar putea deveni realitate proiectul

Propunerea urmează să fie negociată și aprobată de statele membre și Parlamentul European. Dacă va fi adoptată, companiile feroviare vor avea la dispoziție o perioadă de tranziție pentru a-și adapta sistemele de rezervare.

Până atunci, proiectul rămâne una dintre cele mai ambițioase încercări ale Uniunii Europene de a transforma călătoriile transfrontaliere într-un proces mai simplu, mai rapid și mai apropiat de experiența rezervării unui zbor online.

Pasagerii vor avea dreptul să fie rerutați către destinația finală fără a fi nevoiți să cumpere un nou bilet și vor primi despăgubiri pentru întârzierea totală a călătoriei. De asemenea, aceștia vor avea dreptul la asistență, care poate include mese și chiar cazare, în cazul în care este necesar un sejur peste noapte din cauza pierderii unei legături de tren.

Propunerea prevede și ca platformele online de bilete care dețin o cotă de piață de peste 50% să afișeze toate opțiunile disponibile, inclusiv pe cele ale concurenței, în momentul rezervării. Comisia Europeană a transmis că actuala piață „duce lipsă de transparență”, iar noile reguli vor ajuta operatorii noi să își distribuie biletele mai ușor. În plus, operatorii feroviari vor fi obligați să pună biletele la vânzare online cu cel puțin cinci luni înainte de data călătoriei.

CITEȘTE ȘI:

Grecia ia măsuri drastice împotriva turismului de masă. Ce se schimbă într-una dintre cele mai căutate destinații de către turiștii români

Țara din Europa care oferă vacanțe gratuite tinerilor care renunță la telefonul mobil. Ce urmărește acest experiment, de fapt

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Francisca și TJ Miles și-au botezat fetița! Micuța Clara a avut două perechi de naș
Știri
Francisca și TJ Miles și-au botezat fetița! Micuța Clara a avut două perechi de naș
Marius Tucă Show începe luni, 18 mai, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Știri
Marius Tucă Show începe luni, 18 mai, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin…
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Mediafax
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată...
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura din camion s-a împrăștiat peste tot
Gandul.ro
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Imagini revoltătoare de la nunta a doi adolescenți, plimbați pe stradă pe cabina unui TIR. „Am crezut ca sunt păpuși... Ce e asta, oameni buni?”
Adevarul
Imagini revoltătoare de la nunta a doi adolescenți, plimbați pe stradă pe cabina...
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere...
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar...
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gina Pistol, imagini rare cu Josephine. Cum a fost surprinsă prezentatoarea la plimbare alături de fiica ei și a lui Smiley
Click.ro
Gina Pistol, imagini rare cu Josephine. Cum a fost surprinsă prezentatoarea la plimbare alături de...
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare nucleare spre Coreea de Nord
Digi 24
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare...
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
Digi24
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3....
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Promotor.ro
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Keira Knightley, aproape eliminată din filmul care i-a schimbat viața
go4it.ro
Keira Knightley, aproape eliminată din filmul care i-a schimbat viața
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura din camion s-a împrăștiat peste tot
Gandul.ro
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura din camion...
ULTIMA ORĂ
Imagini rare cu Mihnea Năstase, soția și bebelușul la plimbare. Viața de tătic vine și cu provocări
Imagini rare cu Mihnea Năstase, soția și bebelușul la plimbare. Viața de tătic vine și cu provocări
„Cabana-fantomă” de jumătate de mil. € a lui Silviu Prigoană a fost scoasă la vânzare. Detaliul ...
„Cabana-fantomă” de jumătate de mil. € a lui Silviu Prigoană a fost scoasă la vânzare. Detaliul ciudat observat de turiști
Francisca și TJ Miles și-au botezat fetița! Micuța Clara a avut două perechi de naș
Francisca și TJ Miles și-au botezat fetița! Micuța Clara a avut două perechi de naș
Marius Tucă Show începe luni, 18 mai, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin ...
Marius Tucă Show începe luni, 18 mai, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Boșii de la Pro TV au început recrutările pentru noul show al toamnei. Se pregătește în mare secret ...
Boșii de la Pro TV au început recrutările pentru noul show al toamnei. Se pregătește în mare secret proiectul care va ține telespectatorii lipiți de ecrane
Zodiile care pot atrage bani și oportunități în săptămâna 18-24 mai. Norocul este de partea lor
Zodiile care pot atrage bani și oportunități în săptămâna 18-24 mai. Norocul este de partea lor
Vezi toate știrile