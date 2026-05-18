Crucea roșie de la semafor a stârnit confuzie printre șoferi. Care este explicația

Tot mai mulți români care pleacă spre Grecia cu mașina descoperă în trafic un semn neobișnuit care le dă bătăi de cap încă din primele minute. Este vorba despre o cruce roșie luminoasă afișată la unele semafoare, simbol care i-a făcut pe mulți turiști să frâneze brusc sau să creadă că au încălcat regulile de circulație.

La prima vedere, semnul pare să anunțe o interdicție clară, mai ales că este roșu. În realitate însă, lucrurile stau complet diferit.

Ce înseamnă, de fapt, crucea roșie de la semafor

Autoritățile din Grecia au început să introducă acest sistem în intersecțiile aglomerate, după modelul folosit deja în anumite orașe din Franța. Scopul este simplu: mai puține accidente și trafic mai fluid, mai ales în zonele turistice unde vara se formează cozi uriașe.

Semnul apare în special în intersecțiile unde virajul la stânga poate deveni periculos. Atunci când crucea roșie este aprinsă, șoferii care vor să vireze la stânga pot face manevra fără teamă, pentru că traficul din sens opus este oprit la roșu. Practic, simbolul îi informează că nu vine nicio mașină din față.

Dacă semnul nu este aprins, situația se schimbă complet: conducătorii auto trebuie să presupună că mașinile din sens opus au verde și sunt obligați să acorde prioritate.

De ce sunt șoferii atât de confuzi

Problema apare din reflex. Majoritatea conducătorilor auto asociază imediat culoarea roșie cu obligația de a opri. Tocmai de aceea, mulți turiști rămân blocați în intersecții sau reacționează greșit când văd simbolul. Această cruce roșie nu este un semn suplimentar de interdicție, ci doar un indicator informativ care funcționează împreună cu semaforul clasic.

Autoritățile elene susțin că noul sistem ajută enorm la reducerea blocajelor din trafic și face intersecțiile mai sigure. În sezonul estival, când stațiunile sunt pline de turiști veniți din toată Europa, circulația devine extrem de aglomerată.

Modelul a fost testat inițial în Paris, acolo unde virajele la stânga provocau frecvent ambuteiaje și accidente.

Șoferii români care pleacă în vacanță în Grecia sunt sfătuiți să fie atenți la semnalizarea locală și să nu aibă reacții pripite atunci când apare crucea roșie. Chiar dacă simbolul pare ciudat la început, el nu anunță un pericol și nici nu obligă automat la oprire.

