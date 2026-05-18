Serbările copiilor au ajuns un lux pentru părinți. Suma cerută pentru clasa I a devenit virală

De: Denisa Crăciun 18/05/2026 | 12:28
Serbare elevi/ Foto: Pexels
Vacanța școlară se apropie cu pași repezi, așadar și serbările de final de an. Dacă în trecut erau simple festivități, în 2026 lucrurile s-au schimbat, iar părinții trebuie să scoată din buzunar sume incredibile. Prin această situație a trecut o mămică din București, care a povestit în mediul online suma cerută de școală pentru petrecerea de la sfârșit a fiicei sale, elevă în clasa I la stat.

O mamă din Capitală a stârnit un val de reacții imens, după ce a povestit pe internet cât trebuie să plătească pentru serbarea de final de an a fiicei sale la o școală de stat. Ea a explicat că urmează să aibă loc la un restaurant, iar suma i-a surprins pe mai mulți părinți. Postarea de pe Reddit a devenit imediat virală și a adunat reacții cu privire la banii pe care părinții îi pun la dispoziție pentru un astfel de eveniment.

Suma controversată pentru o serbare de final de an

O postare neașteptată de pe platforma Reddit a devenit virală. O serbare obișnuită s-a transformat într-un subiect de discuție controversat. Serbarea abecedarului unei eleve de clasa I a șocat mai mulți părinți. Mama fetei a povestit totul pe internet și a explicat că festivitatea ar urma să aibă loc într-un restaurant, ales de învățătoare, iar suma cerută pentru un părinte și un copil este de 600 de lei. În preț ar fi incluse închirierea spațiului, mâncarea și băuturile răcoritoare, tortul și un cadou pentru copil.

Mama fetiței a decis să nu participe și consideră că prețul este unul foarte mare, mai ales dacă numărul participanților ar crește, inevitabil și costul ar fi mai mare.

Așa au ajuns serbările în ziua de azi? Suntem noi zgârciți sau chiar s-a exagerat?, a scris femeia pe Reddit.

Ce reacții au avut părinții

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară. Mulți dintre ei și-au amintit cum erau serbările atunci când erau ei mici, iar alții au glumit spunând că serbările vor ajunge să fie precum nunțile și că vor chema chiar și o formație. De asemenea, unii dintre ei spun că nu este normal ca un astfel de eveniment să aibă loc într-o locație privată.

În curând o să se închirieze saloane și o să se cheme formații, a spus un internaut.

