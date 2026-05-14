Amendă uriașă pentru un șofer de microbuz școlar. Transporta 31 de elevi pe 16 locuri

Scena care ar putea îngrozi orice părinte s-a petrecut în localitatea Hulubești, județul Dâmbovița. Imaginile în care un șofer de microbuz școlar cu doar 16 locuri transportă 31 de copii au devenit virale pe rețelele sociale, iar autoritățile s-au autosesizat și l-au amendat contravențional pe acesta.

Un șofer de microbuz școlar din Hulubești, județul Dâmbovița, a reușit să stârnească frică și îngrijorare în rândul părinților elevilor dintr-o unitate școlară din localitatea. La finalul orelor de studiu, bărbatul a încărcat microbuzul școlar cu 31 de elevi, aproape dublu față de capacitatea omologată a vehiculului.

Ce amendă a primit șoferul microbuzului școlar

Un localnic din Hulubești a filmat momentul în care 31 de copii s-au urcat într-un microbuz școlar cu doar 16 locuri. El a stat în permanență în spatele mașinii pe tot traseul până când ultimul copil a fost lăsat acasă. La fiecare oprire, acesta ținea evidența elevilor care coborau, apoi a încărcat imaginile pe o rețea de socializare.

”Directorul şi secretara şcolii încarcă 31 de copii într-un microbuz de 16 locuri”, se arată în descrierea imaginilor.

Imaginile de pe TikTok s-au viralizat, iar la câteva ore polițiștii s-au autosesizat. Șoferul microbuzului școlar, un bărbat în vârstă de 49 de ani, a fost amendat cu 6.000 de lei.

”La data de 14 mai a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Găeşti s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la data de 13 mai a.c., în jurul orei 12:00, un bărbat, de 49 de ani, ar fi transportat pe raza comunei Hulubeşti, cu un microbuz şcolar, circa 30 de elevi ai unei unităţi de învăţământ din comună, depăşind astfel numărul maxim de locuri menţionat în certificatul de înmatriculare al vehiculului”, informează oficialii Poliţiei judeţului Dâmboviţa.

