Acasă » Știri » Amendă uriașă pentru un șofer de microbuz școlar. Transporta 31 de elevi pe 16 locuri

Amendă uriașă pentru un șofer de microbuz școlar. Transporta 31 de elevi pe 16 locuri

De: Irina Vlad 14/05/2026 | 15:12
Amendă uriașă pentru un șofer de microbuz școlar. Transporta 31 de elevi pe 16 locuri/ sursă foto: captură video
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Scena care ar putea îngrozi orice părinte s-a petrecut în localitatea Hulubești, județul Dâmbovița. Imaginile în care un șofer de microbuz școlar cu doar 16 locuri transportă 31 de copii au devenit virale pe rețelele sociale, iar autoritățile s-au autosesizat și l-au amendat contravențional pe acesta. 

Un șofer de microbuz școlar din Hulubești, județul Dâmbovița, a reușit să stârnească frică și îngrijorare în rândul părinților elevilor dintr-o unitate școlară din localitatea. La finalul orelor de studiu, bărbatul a încărcat microbuzul școlar cu 31 de elevi, aproape dublu față de capacitatea omologată a vehiculului.

Ce amendă a primit șoferul microbuzului școlar

Un localnic din Hulubești a filmat momentul în care 31 de copii s-au urcat într-un microbuz școlar cu doar 16 locuri. El a stat în permanență în spatele mașinii pe tot traseul până când ultimul copil a fost lăsat acasă. La fiecare oprire, acesta ținea evidența elevilor care coborau, apoi a încărcat imaginile pe o rețea de socializare.

”Directorul şi secretara şcolii încarcă 31 de copii într-un microbuz de 16 locuri”, se arată în descrierea imaginilor.

Imaginile de pe TikTok s-au viralizat, iar la câteva ore polițiștii s-au autosesizat. Șoferul microbuzului școlar, un bărbat în vârstă de 49 de ani, a fost amendat cu 6.000 de lei.

”La data de 14 mai a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Găeşti s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la data de 13 mai a.c., în jurul orei 12:00, un bărbat, de 49 de ani, ar fi transportat pe raza comunei Hulubeşti, cu un microbuz şcolar, circa 30 de elevi ai unei unităţi de învăţământ din comună, depăşind astfel numărul maxim de locuri menţionat în certificatul de înmatriculare al vehiculului”, informează oficialii Poliţiei judeţului Dâmboviţa.

Cum schimbă inteligența artificială procesul de învățare? Rezultatele care contrazic așteptările

Se dau 200 de euro de la stat pentru elevi și studenți. Ce trebuie să facă pentru a intra în posesia banilor

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Prima reacție a fiului lui Leo Iorga, după ce Metallica a cântat o piesă de la Compact pe Arena Națională: ”Mi-au dat lacrimile”
Știri
Prima reacție a fiului lui Leo Iorga, după ce Metallica a cântat o piesă de la Compact pe…
BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani
Știri
BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Mediafax
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Petre Mihai Băcanu desființează acuzația de lovitură de stat adusă lui Călin Georgescu: „Douăzeci de inși, cu două mașini, veneau spre București chipurile să dea jos guvernul”
Gandul.ro
Petre Mihai Băcanu desființează acuzația de lovitură de stat adusă lui Călin Georgescu:...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Oncologii avertizează: un obiect banal din bucătărie ar putea crește riscul de cancer
Adevarul
Oncologii avertizează: un obiect banal din bucătărie ar putea crește riscul de cancer
Avertisment de la Guvern: România riscă penalizări de 15 miliarde de euro
Digi24
Avertisment de la Guvern: România riscă penalizări de 15 miliarde de euro
Taximetriștii de la Gara de Nord, luați în vizor de Poliția Locală: „Șefu’, te duc cu 150 de lei”
Mediafax
Taximetriștii de la Gara de Nord, luați în vizor de Poliția Locală: „Șefu’,...
Parteneri
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe acoperiș și valorează 800.000 de euro
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Iulia Vântur, apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Cannes. Mesajul transmis după eveniment
Click.ro
Iulia Vântur, apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Cannes. Mesajul transmis după eveniment
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
Asociația lui Adrian Năstase rămâne fără statut de utilitate publică. Ţoiu: „Nu este un titlu pe viață”
Digi24
Asociația lui Adrian Năstase rămâne fără statut de utilitate publică. Ţoiu: „Nu este un titlu...
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
go4it.ro
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Descopera.ro
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Petre Mihai Băcanu desființează acuzația de lovitură de stat adusă lui Călin Georgescu: „Douăzeci de inși, cu două mașini, veneau spre București chipurile să dea jos guvernul”
Gandul.ro
Petre Mihai Băcanu desființează acuzația de lovitură de stat adusă lui Călin Georgescu: „Douăzeci de...
ULTIMA ORĂ
Prima reacție a fiului lui Leo Iorga, după ce Metallica a cântat o piesă de la Compact pe Arena Națională: ...
Prima reacție a fiului lui Leo Iorga, după ce Metallica a cântat o piesă de la Compact pe Arena Națională: ”Mi-au dat lacrimile”
BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani
BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani
Produsul redus cu 36% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România. Costă doar 3.19 lei
Produsul redus cu 36% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România. Costă doar 3.19 lei
Ce cadou i-a făcut Melek bonei sale. Doamna Ana, impresionată până la lacrimi: ”Nu trebuia, șefa ...
Ce cadou i-a făcut Melek bonei sale. Doamna Ana, impresionată până la lacrimi: ”Nu trebuia, șefa mea!”
BANC | Unde trebuie să săruți un bărbat ca să nu te uite niciodată?
BANC | Unde trebuie să săruți un bărbat ca să nu te uite niciodată?
Test IQ exclusiv pentru genii | Care dintre cele 4 femei minte?
Test IQ exclusiv pentru genii | Care dintre cele 4 femei minte?
Vezi toate știrile