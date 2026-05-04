Acasă » Știri » Cum schimbă inteligența artificială procesul de învățare? Rezultatele care contrazic așteptările

Cum schimbă inteligența artificială procesul de învățare? Rezultatele care contrazic așteptările

De: Daniel Matei 04/05/2026 | 06:10
Cum schimbă inteligența artificială procesul de învățare? Rezultatele care contrazic așteptările
Sursa foto: Shutterstock

Inteligența artificială nu a „stricat” procesul de învățare, ci a schimbat fundamental modul în care acesta funcționează, sugerând că problema nu este tehnologia în sine, ci felul în care este folosită.

Două studii recente din domeniul educației și al inteligenței artificiale, citate de Psychology Today, arată rezultate aparent contradictorii, dar care, puse împreună, spun o poveste mai complexă.

Primul studiu, realizat la o universitate din Brazilia, a urmărit 120 de studenți care au folosit ChatGPT ca instrument de studiu. La un test neașteptat, efectuat după 45 de zile, aceștia au obținut rezultate cu aproximativ 11 puncte procentuale mai slabe decât studenții care nu au folosit AI. Experiența anterioară cu astfel de instrumente nu a influențat semnificativ rezultatele.

Inteligența artificială nu a eliminat complet procesul de învățare, ci a eliminat nevoia de a încerca

Al doilea studiu, realizat la Wharton School (Universitatea din Pennsylvania), a analizat un scenariu diferit: nu ce se întâmplă când AI înlocuiește gândirea, ci când este proiectată astfel încât să o stimuleze. Într-un program de învățare a limbajului Python, 770 de elevi au folosit un sistem AI adaptiv timp de cinci luni. Sistemul ajusta constant dificultatea sarcinilor, menținând utilizatorii într-o „zonă de efort cognitiv”.

Rezultatul a fost semnificativ: acești elevi au obținut performanțe mai bune la examene finale, echivalente cu un progres de 6–9 luni de învățare suplimentară.

Diferența dintre cele două rezultate nu ține de puterea inteligenței artificiale, ci de designul ei. Un sistem a făcut gândirea opțională, celălalt a făcut-o inevitabilă.

În primul caz, AI a permis subiecților să ajungă rapid la răspunsuri, dar fără procesul de înțelegere profundă. În al doilea, tehnologia a intervenit tocmai pentru a împiedica evitarea efortului intelectual, obligând utilizatorii să rămână implicați activ în rezolvarea problemelor.

Concluzia esențială este că nu simpla utilizare a AI determină rezultatele învățării, ci modul în care aceasta este integrată în procesul cognitiv. Când inteligența artificială elimină efortul, învățarea scade. Când îl structurează și îl ghidează, performanța crește.

CITEȘTE ȘI:

Noua țeapă care face ravagii pe internet! Cum folosesc escrocii ChatGPT ca să ia bani grei pe iluzii

Internauții vor ca ChatGPT să le citească în palmă și să le prezică viitorul. Cel mai nou trend de pe TikTok face furori

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Horoscop rune azi, 4 mai 2026. Eihwaz anunță încheierea unor cicluri pentru acești nativi: vin noi începuturi!
Știri
Horoscop rune azi, 4 mai 2026. Eihwaz anunță încheierea unor cicluri pentru acești nativi: vin noi începuturi!
Cum arată casa de 1 milion de euro din Constanța. Are saună și vedere la mare
Știri
Cum arată casa de 1 milion de euro din Constanța. Are saună și vedere la mare
Inteligența artificială dă peste cap astronomia. Peste 100 de planete descoperite în datele NASA
Mediafax
Inteligența artificială dă peste cap astronomia. Peste 100 de planete descoperite în datele...
Primul incident la mitingul pro-Bolojan. Un bărbat în fustă, gonit de ceilalți manifestanți: Pleacă de aici! Aici sunt oameni normali
Gandul.ro
Primul incident la mitingul pro-Bolojan. Un bărbat în fustă, gonit de ceilalți manifestanți:...
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul...
Fiul lui Ion Țiriac a dat de pământ cu laureata de la Madrid, după declarațiile despre Rusia: „Sportivă mediocră. Aruncă-ți racheta!”
Adevarul
Fiul lui Ion Țiriac a dat de pământ cu laureata de la Madrid,...
Putin pierde teritorii în Ucraina, pentru prima dată în ultimii doi ani. Cât au recucerit forțele Kievului (analiză ISW)
Digi24
Putin pierde teritorii în Ucraina, pentru prima dată în ultimii doi ani. Cât...
A fost desemnată cea mai bună plajă din lume în 2026. Unde se află
Mediafax
A fost desemnată cea mai bună plajă din lume în 2026. Unde se...
Parteneri
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie la 64 ani. Fosta gimnastă are o siluetă de invidiat! Cum arată meniul ei zilnic?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie la 64 ani. Fosta gimnastă are o...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
Click.ro
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa...
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în Sâmbăta Morților
Digi 24
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în...
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe
Digi24
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul...
Primii roboți de poliție umanoizi au ieșit să patruleze pe străzile din China. Reacția oamenilor când i-au văzut
Promotor.ro
Primii roboți de poliție umanoizi au ieșit să patruleze pe străzile din China. Reacția oamenilor...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Repararea telefoanelor Samsung poate costa cu până la 60% mai mult decât cea a modelelor iPhone
go4it.ro
Repararea telefoanelor Samsung poate costa cu până la 60% mai mult decât cea a modelelor...
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
Descopera.ro
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Primul incident la mitingul pro-Bolojan. Un bărbat în fustă, gonit de ceilalți manifestanți: Pleacă de aici! Aici sunt oameni normali
Gandul.ro
Primul incident la mitingul pro-Bolojan. Un bărbat în fustă, gonit de ceilalți manifestanți: Pleacă de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop rune azi, 4 mai 2026. Eihwaz anunță încheierea unor cicluri pentru acești nativi: vin noi ...
Horoscop rune azi, 4 mai 2026. Eihwaz anunță încheierea unor cicluri pentru acești nativi: vin noi începuturi!
Bijuteria de 500.000 € a fost eclipsată. Paul Nicolau a coborat din Rolls, dar iubi a furat toate ...
Bijuteria de 500.000 € a fost eclipsată. Paul Nicolau a coborat din Rolls, dar iubi a furat toate privirile
Cum arată casa de 1 milion de euro din Constanța. Are saună și vedere la mare
Cum arată casa de 1 milion de euro din Constanța. Are saună și vedere la mare
Caz dramatic: o gravidă și-a pierdut copilul după ce a fost refuzată de 6 spitale
Caz dramatic: o gravidă și-a pierdut copilul după ce a fost refuzată de 6 spitale
Ce ritual are Gabriela Cristea în fiecare dimineață, după ce a slăbit 30 kg? Asta face zilnic
Ce ritual are Gabriela Cristea în fiecare dimineață, după ce a slăbit 30 kg? Asta face zilnic
Horoscop chinezesc azi, 4 mai 2026: zodia care are șansa să-și îmbunătățească planurile financiare. ...
Horoscop chinezesc azi, 4 mai 2026: zodia care are șansa să-și îmbunătățească planurile financiare. Trebuie să profite de ocazie
Vezi toate știrile