Cum schimbă inteligența artificială procesul de învățare? Rezultatele care contrazic așteptările

Inteligența artificială nu a „stricat” procesul de învățare, ci a schimbat fundamental modul în care acesta funcționează, sugerând că problema nu este tehnologia în sine, ci felul în care este folosită.

Două studii recente din domeniul educației și al inteligenței artificiale, citate de Psychology Today, arată rezultate aparent contradictorii, dar care, puse împreună, spun o poveste mai complexă.

Primul studiu, realizat la o universitate din Brazilia, a urmărit 120 de studenți care au folosit ChatGPT ca instrument de studiu. La un test neașteptat, efectuat după 45 de zile, aceștia au obținut rezultate cu aproximativ 11 puncte procentuale mai slabe decât studenții care nu au folosit AI. Experiența anterioară cu astfel de instrumente nu a influențat semnificativ rezultatele.

Inteligența artificială nu a eliminat complet procesul de învățare, ci a eliminat nevoia de a încerca

Al doilea studiu, realizat la Wharton School (Universitatea din Pennsylvania), a analizat un scenariu diferit: nu ce se întâmplă când AI înlocuiește gândirea, ci când este proiectată astfel încât să o stimuleze. Într-un program de învățare a limbajului Python, 770 de elevi au folosit un sistem AI adaptiv timp de cinci luni. Sistemul ajusta constant dificultatea sarcinilor, menținând utilizatorii într-o „zonă de efort cognitiv”.

Rezultatul a fost semnificativ: acești elevi au obținut performanțe mai bune la examene finale, echivalente cu un progres de 6–9 luni de învățare suplimentară.

Diferența dintre cele două rezultate nu ține de puterea inteligenței artificiale, ci de designul ei. Un sistem a făcut gândirea opțională, celălalt a făcut-o inevitabilă.

În primul caz, AI a permis subiecților să ajungă rapid la răspunsuri, dar fără procesul de înțelegere profundă. În al doilea, tehnologia a intervenit tocmai pentru a împiedica evitarea efortului intelectual, obligând utilizatorii să rămână implicați activ în rezolvarea problemelor.

Concluzia esențială este că nu simpla utilizare a AI determină rezultatele învățării, ci modul în care aceasta este integrată în procesul cognitiv. Când inteligența artificială elimină efortul, învățarea scade. Când îl structurează și îl ghidează, performanța crește.

