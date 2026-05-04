Cum arată casa de 1 milion de euro din Constanța. Are saună și vedere la mare

La doi pași de plajă, în Constanța, o casă evaluată la 1 milion de euro își așteaptă cumpărătorii. Vila impresionează prin designul clasic-modern, spații generoase, fiind dotată cu saună, finisaje premium și zone de relaxare cu priveliște direct spre mare.

Vila evaluată la 1 milion de euro este amplasată într-un cartier ferit de agitație, la doi pași de plaja din Constanța. Imobilul a fost construit în anul 2020 și renovată complet în 2024. Are o suprafață de 345 de metri pătrați (P+1+mansardă: 5 dormitoare și 5 băi) și este amplasată pe un teren de 445 de metri pătrați.

Cum arată vila de 1 milion de euro din Constanța

Locuința beneficiază de un garaj închis, o curte generoasă, terasă cu vedere spre mare la fiecare etaj, iar interiorul locuinței este pus în valoare de finisajele premium. La parter, pardoseala este acoperită cu gresie de mari dimeniuni, ambianța fiind completată perfect de un șemineu electric elegant. În zona de living se află o masă generoasă, cu o capacitate de până la 12 persoane și un mini-bar.

Bucătăria este concepută în stil open-space, dispune de o peninsulă și este complet utilată și mobilată. Tot la acest nivel se regăsesc două băi, una de serviciu și una dotată cu duș și patru unități de aer condiționat. În plus, la subsol sunt amenajate două camere tehnice pentru un plus de funcționalitate.

La primul etaj se află două dormitoare matrimoniale spațioase. Fiecare dispune de dressing propriu, mobilier modern și ieșire către terase. Fiecare balcon are aproximativ 20 – 30 mp, cu vedere directă către mare, conform anunțului imobiliar.

Atât etajul, cât și mansarda sunt amenajate cu mochetă premium, oferind un plus de confort și eleganță locuinței. Mansarda este concepută ca un spațiu independent, având bucătărie proprie și o cameră ce poate fi transformată în birou sau loc de joacă pentru copii.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, acasă la Mihaela Rădulescu. Cum arată vila spectaculoasă din Monaco

Cum arată casa de peste 2 milioane de dolari a Nadiei Comăneci. Fosta gimnastă trăiește în America