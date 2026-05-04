Acasă » Știri » Cum arată casa de 1 milion de euro din Constanța. Are saună și vedere la mare

Cum arată casa de 1 milion de euro din Constanța. Are saună și vedere la mare

De: Irina Vlad 04/05/2026 | 06:40
Cum arată casa de 1 milion de euro din Constanța. Are saună și vedere la mare

La doi pași de plajă, în Constanța, o casă evaluată la 1 milion de euro își așteaptă cumpărătorii. Vila impresionează prin designul clasic-modern, spații generoase, fiind dotată cu saună, finisaje premium și zone de relaxare cu priveliște direct spre mare. 

Vila evaluată la 1 milion de euro este amplasată într-un cartier ferit de agitație, la doi pași de plaja din Constanța. Imobilul a fost construit în anul 2020 și renovată complet în 2024. Are o suprafață de 345 de metri pătrați (P+1+mansardă: 5 dormitoare și 5 băi) și este amplasată pe un teren de 445 de metri pătrați.

Cum arată vila de 1 milion de euro din Constanța

Locuința beneficiază de un garaj închis, o curte generoasă, terasă cu vedere spre mare la fiecare etaj, iar interiorul locuinței este pus în valoare de finisajele premium. La parter, pardoseala este acoperită cu gresie de mari dimeniuni, ambianța fiind completată perfect de un șemineu electric elegant. În zona de living se află o masă generoasă, cu o capacitate de până la 12 persoane și un mini-bar.

Bucătăria este concepută în stil open-space, dispune de o peninsulă și este complet utilată și mobilată. Tot la acest nivel se regăsesc două băi, una de serviciu și una dotată cu duș și patru unități de aer condiționat. În plus, la subsol sunt amenajate două camere tehnice pentru un plus de funcționalitate.

La primul etaj se află două dormitoare matrimoniale spațioase. Fiecare dispune de dressing propriu, mobilier modern și ieșire către terase. Fiecare balcon are aproximativ 20 – 30 mp, cu vedere directă către mare, conform anunțului imobiliar.

Atât etajul, cât și mansarda sunt amenajate cu mochetă premium, oferind un plus de confort și eleganță locuinței. Mansarda este concepută ca un spațiu independent, având bucătărie proprie și o cameră ce poate fi transformată în birou sau loc de joacă pentru copii.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, acasă la Mihaela Rădulescu. Cum arată vila spectaculoasă din Monaco

Cum arată casa de peste 2 milioane de dolari a Nadiei Comăneci. Fosta gimnastă trăiește în America

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Horoscop rune azi, 4 mai 2026. Eihwaz anunță încheierea unor cicluri pentru acești nativi: vin noi începuturi!
Știri
Horoscop rune azi, 4 mai 2026. Eihwaz anunță încheierea unor cicluri pentru acești nativi: vin noi începuturi!
Caz dramatic: o gravidă și-a pierdut copilul după ce a fost refuzată de 6 spitale
Știri
Caz dramatic: o gravidă și-a pierdut copilul după ce a fost refuzată de 6 spitale
Inteligența artificială dă peste cap astronomia. Peste 100 de planete descoperite în datele NASA
Mediafax
Inteligența artificială dă peste cap astronomia. Peste 100 de planete descoperite în datele...
Primul incident la mitingul pro-Bolojan. Un bărbat în fustă, gonit de ceilalți manifestanți: Pleacă de aici! Aici sunt oameni normali
Gandul.ro
Primul incident la mitingul pro-Bolojan. Un bărbat în fustă, gonit de ceilalți manifestanți:...
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul...
Fiul lui Ion Țiriac a dat de pământ cu laureata de la Madrid, după declarațiile despre Rusia: „Sportivă mediocră. Aruncă-ți racheta!”
Adevarul
Fiul lui Ion Țiriac a dat de pământ cu laureata de la Madrid,...
Putin pierde teritorii în Ucraina, pentru prima dată în ultimii doi ani. Cât au recucerit forțele Kievului (analiză ISW)
Digi24
Putin pierde teritorii în Ucraina, pentru prima dată în ultimii doi ani. Cât...
A fost desemnată cea mai bună plajă din lume în 2026. Unde se află
Mediafax
A fost desemnată cea mai bună plajă din lume în 2026. Unde se...
Parteneri
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie la 64 ani. Fosta gimnastă are o siluetă de invidiat! Cum arată meniul ei zilnic?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie la 64 ani. Fosta gimnastă are o...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
Click.ro
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa...
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în Sâmbăta Morților
Digi 24
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în...
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe
Digi24
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul...
Primii roboți de poliție umanoizi au ieșit să patruleze pe străzile din China. Reacția oamenilor când i-au văzut
Promotor.ro
Primii roboți de poliție umanoizi au ieșit să patruleze pe străzile din China. Reacția oamenilor...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Repararea telefoanelor Samsung poate costa cu până la 60% mai mult decât cea a modelelor iPhone
go4it.ro
Repararea telefoanelor Samsung poate costa cu până la 60% mai mult decât cea a modelelor...
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
Descopera.ro
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Primul incident la mitingul pro-Bolojan. Un bărbat în fustă, gonit de ceilalți manifestanți: Pleacă de aici! Aici sunt oameni normali
Gandul.ro
Primul incident la mitingul pro-Bolojan. Un bărbat în fustă, gonit de ceilalți manifestanți: Pleacă de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop rune azi, 4 mai 2026. Eihwaz anunță încheierea unor cicluri pentru acești nativi: vin noi ...
Horoscop rune azi, 4 mai 2026. Eihwaz anunță încheierea unor cicluri pentru acești nativi: vin noi începuturi!
Bijuteria de 500.000 € a fost eclipsată. Paul Nicolau a coborat din Rolls, dar iubi a furat toate ...
Bijuteria de 500.000 € a fost eclipsată. Paul Nicolau a coborat din Rolls, dar iubi a furat toate privirile
Caz dramatic: o gravidă și-a pierdut copilul după ce a fost refuzată de 6 spitale
Caz dramatic: o gravidă și-a pierdut copilul după ce a fost refuzată de 6 spitale
Ce ritual are Gabriela Cristea în fiecare dimineață, după ce a slăbit 30 kg? Asta face zilnic
Ce ritual are Gabriela Cristea în fiecare dimineață, după ce a slăbit 30 kg? Asta face zilnic
Cum schimbă inteligența artificială procesul de învățare? Rezultatele care contrazic așteptările
Cum schimbă inteligența artificială procesul de învățare? Rezultatele care contrazic așteptările
Horoscop chinezesc azi, 4 mai 2026: zodia care are șansa să-și îmbunătățească planurile financiare. ...
Horoscop chinezesc azi, 4 mai 2026: zodia care are șansa să-și îmbunătățească planurile financiare. Trebuie să profite de ocazie
Vezi toate știrile