Horoscop rune azi, 4 mai 2026. Eihwaz anunță încheierea unor cicluri pentru acești nativi: vin noi începuturi!

Horoscop rune azi, 4 mai 2026. Ziua de luni vine cu vești bune pentru unii nativi: universul anunță încheierea unor cicluri! De azi, viitorul stă în mâinile tale și trebuie să fii atent la toate alegerile pe care le faci. Află, în rândurile următoare, ce îți rezervă runele nordice!

Perthro (13 ianuarie – 28 ianuarie)

Liniștea poate fi necesară azi, chiar de luni. Nu totul trebuie să avanseze în această săptămână. Claritatea apare în momentele de calm. Acordă-ți pauze fără să te simți vinovați. Meriți să te relaxezi!

Algiz (28 ianuarie – 13 februarie)

Ceva apare și îți dă planurile peste cap, dar doar puțin. Ceea ce pare o întrerupere creează, de fapt, spațiu. Vei fi mai stabil după aceea. Adaptează-te schimbărilor, căci ele te vor ajuta pe termen lung, potrivit voguescandinavia.com.

Sowilo (13 februarie – 27 februarie)

Sănătatea stă în simplitate. Nu trebuie să faci lucruri majore pentru a simți că mergi în direcția bună. O alegere înțeleaptă și rutine sănătoase pot îmbunătăți ziua. Fă ceva doar pentru fizicul tău și bucuria ta.

Teiwaz (27 februarie – 14 martie)

Se creează un echilibru între tine și altcineva. Ceea ce oferi, primești înapoi pe deplin. Schimbul de idei, gânduri și servicii capătă o nouă valoare și acest lucru te poate ajuta în viitor. Gândește pe termen lung!

Berkano (14 martie – 30 martie)

Cuvintele au mai multă greutate astăzi. Cineva ascultă mai atent decât îți dai seama. O propoziție sinceră poate schimba multe. Spune ceea ce simți cu adevărat, clar și concis.

Ehwaz (30 martie – 14 aprilie)

Ceva nou prinde contur, dar are nevoie de timp și liniște. Nu poți forța dezvoltarea, oricât îți dorești. Ai grijă de tine între timp. Oferă timp lucrurilor aflate la început pentru a-ți aduce progres.

Mannaz (14 aprilie – 29 aprilie)

Corectitudinea și integritatea sunt în prim-plan azi. Trebuie să susții ceea ce crezi, nu doar să afirmi. Acțiunea dă greutate cuvintelor. Fă ceea ce știi că este corect și acest lucru poate necesita curaj.

Laguz (29 aprilie – 14 mai)

Ai un moment clar de direcție. Energia te împinge înainte și nu trebuie să i te opui azi. Dintr-odată știi ce vrei, așa că fă un pas concret în acea direcție!

Ingwaz (14 mai – 29 mai)

Mișcarea aduce răspunsuri. Când îți schimbi ritmul, se schimbă și gândurile. O mică călătorie – fizică sau mentală – deschide ceva nou azi. Ieși din rutină și fă lucrurile diferit.

Othala (29 mai – 14 iunie)

Te afli în fața unui hop mic. Nu totul trebuie grăbit, unele lucruri cer reflecție. O decizie are nevoie de liniște înainte de acțiune. Mai așteaptă o zi înainte să hotărăști.

Dagaz (14 iunie – 29 iunie)

Se produce o schimbare pe care o observi rapid. Ce era neclar devine clar astăzi. Pășești spre ceva mai luminos. Profită de oportunitate când apare. Nu uita că tu îți creezi propriul noroc!

Fehu (29 iunie – 14 iulie)

Ceva mic început acum poate crește mai mult decât te aștepți. Primești mai mult decât oferi, chiar dacă nu din același loc. Încrederea în proces aduce liniște. Acordă timp unui lucru care poate avea valoare pe termen lung.

Uruz (14 iulie – 29 iulie)

Rădăcinile și apartenența devin importante azi. Îți dai seama ce contează cu adevărat și asta îți oferă direcție. Prioritizează ceea ce simți că este „acasă” pentru tine – poate chiar familia extinsă formată din prieteni.

Thurisaz (29 iulie – 13 august)

Corpul îți spune clar de ce ai nevoie. Simți o forță interioară pe care nu o poți ignora. Folosește-o cu înțelepciune, dar nu exagera. Fă zilnic ceva care îți oferă energie fizică.

Ansuz (13 august – 29 august)

Te vezi mai clar prin ceilalți și relațiile tale îți oferă perspective. Ce înveți acum îți va fi util pe viitor. Ascultă mai mult decât vorbești în conversațiile importante.

Raidho (29 august – 13 septembrie)

Observi brusc ceva ce nu ai văzut până acum. O revelație apare într-un moment neașteptat. Lumina cade acolo unde ai curajul să privești. Urmează-ți curiozitatea, chiar dacă pare minoră.

Kenaz (13 septembrie – 28 septembrie)

Răbdarea îți este pusă la încercare astăzi. Trebuie să lucrezi cu ceea ce ai, nu cu ceea ce îți dorești. Limitările îți dau forță. Concentrează-te pe ce este posibil acum.

Gebo (28 septembrie – 13 octombrie)

Colaborarea devine mai ușoară de azi. Ajungi mai departe alături de cineva decât singur. Cere ajutor sau propune un parteneriat. Încrederea creează avânt.

Wunjo (13 octombrie – 28 octombrie)

Emoțiile vin în valuri pentru tine. Nu totul trebuie explicat. Lasă lucrurile să curgă și vei primi ceea ce ai nevoie azi. Urmează-ți intuiția fără să analizezi excesiv.

Hagalaz (28 octombrie – 13 noiembrie)

Ești mai protejat decât crezi. Intuiția îți oferă semnale înainte ca ceva să se întâmple. Fii atent la semnele mici și spune „nu” dacă ceva nu pare în regulă.

Nauthiz (13 noiembrie – 28 noiembrie)

Ceva ascuns se dezvăluie treptat azi, dar nu vei primi toate răspunsurile deodată. Încrederea în necunoscut aduce progres. Rămâi deschis la ceea ce nu poți controla.

Isa (28 noiembrie – 13 decembrie)

Ceva se maturizează în liniște. Ești aproape de o schimbare majoră, dar ea începe în interior. Răbdarea aduce rezultate. Nu împărtăși totul și lasă lucrurile să se dezvolte complet.

Jera (13 decembrie – 28 decembrie)

Ești mai puternic decât crezi în fața provocărilor de azi. Ceva te testează, dar te adaptezi fără să cedezi. Acest lucru îți aduce respect, inclusiv din partea ta. Continuă pe drumul tău, chiar dacă durează până ajungi unde vrei.

Eihwaz (28 decembrie – 13 ianuarie)

Începi să vezi rezultatele unor acțiuni din trecutul tău. Totul se întâmplă în ritmul potrivit, ai încredere în univers. Se încheie cicluri și este un lucru normal. Finalizează ceea ce ai început deja.

