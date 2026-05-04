BANC | Bulă, Bubulina și concediul de vară?

Bubulina se întoarce de la oftalmolog și îi zice lui Bulă: – Iubitule, mi-a zis oftalmologul că, de acum înainte, trebuie să port ochelarii ăștia de vedere. – Nu îți face griji, Bubulino, îți stă foarte bine cu ei. – Merci, dar mi se pare că sunt mai urâtă cu ei. – Știi de ce te vezi mai urâtă, Bubulino? – De ce, Bulă? – Pentru că deja vezi mai bine…

– Bulă, ați stabilit deja: unde vă petreceți concediul de vară? – Da, am vorbit cu Bubulina și am găsit o super-ofertă. – Unde? – La vreo 2.500 de kilometri de Insulele Canare. – Nu îmi dau seama, Bulă. Unde, mai exact? – La țară, la socrii mei.

Pentru că începutul de săptămână poate fi dificil după un weekend prelungit, revenirea la birou nu vine mereu cu entuziasm. Ca să mai îndulcească atmosfera, CANCAN.RO le-a pregătit cititorilor un banc amuzant, menit să ne ajute să intrăm mai ușor în ritmul obișnuit de lucru. Povestea de azi ne duce din nou cu gândul la vacanță, iar personajul principal este binecunoscutul Bulă.

Bulă de 1 Mai

– Bulă, tu de ce sărbătorești 1 Mai, dacă ești șomer?

– Uite așa, măi Ștrulă. Dar tu de ce ai sărbătorit 14 februarie, chiar dacă nevastă-ta te înșală?

Bulă pensionar

– Bulă, ce vrei să te faci când vei fi mare?

– Pensionar!

– De ce?!

– Păi toată lumea muncește pentru asta!

Nota 10

Bulă vine acasă:

– Mamă, am luat 10!

– Bravo! La ce?

– La două materii: 5 la matematică și 5 la română

La un interviu:

– Şi acum, dacă aveţi cumva vreo întrebare despre firma noastră…

– Păi… m-ar interesa să ştiu câţi oameni lucrează în firmă.

– În general, cam un sfert…

„Nu știu unde îmi e creionul”

– Nu ştii unde mi-e creionul?, îl întreabă un funcţionar pe colegul său.

– Ba da, după ureche.

– Omule, nu-mi complica viaţa. După care ureche?

CITEȘTE ȘI: BANC | Bulă, Bubulina și ochelarii de vedere

BANCUL ZILEI | „Ești frumoasă, dar nu ești ceea ce caut”