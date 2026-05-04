BANC | Bulă, Bubulina și concediul de vară?

Pentru că începutul de săptămână poate fi dificil după un weekend prelungit, revenirea la birou nu vine mereu cu entuziasm. Ca să mai îndulcească atmosfera, CANCAN.RO le-a pregătit cititorilor un banc amuzant, menit să ne ajute să intrăm mai ușor în ritmul obișnuit de lucru. Povestea de azi ne duce din nou cu gândul la vacanță, iar personajul principal este binecunoscutul Bulă.
– Bulă, ați stabilit deja: unde vă petreceți concediul de vară?
– Da, am vorbit cu Bubulina și am găsit o super-ofertă.
– Unde?
– La vreo 2.500 de kilometri de Insulele Canare.
– Nu îmi dau seama, Bulă. Unde, mai exact?
– La țară, la socrii mei.
Alte bancuri amuzante
Bubulina la oftalmolog
Bubulina se întoarce de la oftalmolog și îi zice lui Bulă:
– Iubitule, mi-a zis oftalmologul că, de acum înainte, trebuie să port ochelarii ăștia de vedere.
– Nu îți face griji, Bubulino, îți stă foarte bine cu ei.
– Merci, dar mi se pare că sunt mai urâtă cu ei.
– Știi de ce te vezi mai urâtă, Bubulino?
– De ce, Bulă?
– Pentru că deja vezi mai bine…