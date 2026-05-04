Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă doar 16.99 lei, începând de astăzi

De: Elisa Tîrgovățu 04/05/2026 | 08:10
Retailerul LIDL vine în această săptămână cu o nouă serie de oferte speciale, valabile de luni, 4 mai, până duminică, 10 mai. De această dată, produsele cu specific franțuzesc sunt vedetele catalogului. Printre ele se remarcă un produs considerat un adevărat răsfăț culinar, disponibil acum la un preț mult mai accesibil.

În centrul atenției se află brânza cu mucegai albastru „Le Bleu”, marca Duc de Coeur, care poate fi cumpărată pentru doar 16,99 lei (250 g). Cremos și aromat, acest sortiment este ideal pentru platouri sofisticate sau gustări speciale.

Tot la același preț de 16,99 lei se regăsește și crema cu caramel și unt sărat din Bretania (340 g). Acesta este un desert rafinat, perfect pentru iubitorii de dulce cu un strop de savoare franțuzească.

Pentru cei care preferă ceva ușor și crocant, tartelele biscuiți Duc de Coeur (200 g) sunt reduse la 8,99 lei. Acestea ar putea fi o alegere inspirată pentru gustări rapide sau deserturi.

Oferta continuă cu sufleul de ciocolată Duc de Coeur (2 x 90 g), disponibil la 10,49 lei, un produs ideal pentru momentele în care vrei ceva dulce și intens.

La capitolul brânzeturi, LIDL mai propune brânza moale tip Brique (200 g) la 13,99 lei, dar și celebrul Brie de Meaux D.O.P. (200 g), considerat un produs premium, disponibil la prețul de 16,99 lei.

Nu lipsesc nici băuturile: berea de abație Abbaye de Vauclair (0,75 L) și cidrul dulce André Jalbert din Normandia (0,75 L). Ambele sunt reduse la 11,99 lei, fiind potrivite pentru a completa o masă în stil franțuzesc.

Ofertele sunt valabile în limita stocului disponibil și fac parte din promoțiile tematice LIDL dedicate bucătăriei internaționale. Astfel de promoții tematice sunt tot mai apreciate de clienți, mai ales că oferă ocazia de a testa produse considerate, în mod normal, de lux, la prețuri mult mai prietenoase.

Pentru mulți, este momentul perfect să încerce specialități internaționale fără a ieși din buget. Reprezentanții retailerului anunță că ofertele sunt disponibile în toate magazinele din țară. Însă, ca de obicei, stocurile sunt limitate și pot varia de la un magazin la altul.

