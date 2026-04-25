Produsul de lux redus cu 40% începând de astăzi, în LIDL. Costă doar 27.99 lei

Vești bune pentru românii care vor să se răsfețe fără să scoată prea mulți bani din buzunar! Lidl a dat din nou startul unei noi campanii de reduceri, iar unul dintre produsele care atrag toate privirile este un desert considerat, de mulți, un adevărat „lux” accesibil.

De această dată, retailerul vine cu oferte la tort cu ciocolată și aromă de vanilie 1 kg, un produs generos, perfect pentru momentele în care vrei să aduci ceva special pe masă.

Reducere consistentă: de la 46,99 lei la doar 27,99 lei

Promoția este una greu de trecut cu vederea. Reducerea de 40% scade prețul produsului de la 46,99 lei la doar 27,99 lei, o diferență considerabilă pentru un desert de această categorie. Altfel spus, clienții pot achiziționa un tort care arată ca unul de cofetărie la un preț mult mai accesibil.

Astfel de oferte sunt extrem de căutate, mai ales în weekend sau în perioadele în care oamenii organizează mese în familie, aniversări sau pur și simplu vor să se bucure de un desert fără să îl prepare acasă.

„Super weekendul” vine cu oferte promoţionale şi la pulpe inferioare de pui, ciuperci grill Champignon albe, dar şi la hârtie igienică Zewa. Clienţii Lidl se pot bucura de o reducere considerabilă şi la arahide prăjite şi sărate. În zilele următoare, produsele aflate în stoc vor fi mai ieftine cu 60%, practic de la 11,28 la 5,64 lei.

Stocuri limitate în magazine

Ca în cazul majorității promoțiilor din magazinele Lidl, oferta este disponibilă în limita stocului. De regulă, astfel de produse se epuizează rapid, mai ales când vine vorba despre reduceri consistente la articole populare.

Cei care vor să profite de acest preț avantajos sunt sfătuiți să ajungă cât mai repede în magazine, pentru a nu rata ocazia.

Într-un context în care prețurile sunt în continuă creștere, astfel de reduceri devin tot mai atractive pentru consumatori. Produsele la preț redus sunt, fără îndoială, printre cele mai apreciate alegeri.

