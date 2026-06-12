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Cât au costat o bere și o pungă de chipsuri la deschiderea Cupei Mondiale 2026. Stadionul a fost plin de fani

De: Denisa Crăciun 12/06/2026 | 11:53
Cât au costat o bere și o pungă de chipsuri la deschiderea Cupei Mondiale 2026. Stadionul a fost plin de fani
Prețuri meci Cupa Mondială Sursa foto: Profimedia
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Campionatul Mondial 2026 a început oficial. Inaugurarea a avut loc pe Stadionul Azteca din Ciudad de México, acolo unde mii de oameni au venit la premieră. Deși atmosfera a fost incomparabilă, prețurile au fost uriașe. Economia țării gazde nu este una foarte dezvoltată, iar acesta a fost unul dintre factorii care i-a făcut pe mulți să rămână surprinși de sumele cerute.

Campionatul Mondial este unul dintre cele mai importante evenimente din acest an. Echipele participante se luptă pentru marele titlu, iar debutul a fost spectaculos. Reprezentanții Mexicului au jucat împotriva celor din Africa de Sud. Țara gazdă a ieșit victorioasă de pe teren. Fanii au fost în delir pe tot parcursul meciului, însă au fost șocați și de prețurile pentru băutură și gustări. Cu atât mai mult că, salariile din Mexic nu sunt foarte mari.

Cât au costat o bere și o pungă de chipsuri la meciul de debut din cadrul Cupei Mondiale 2026

Suporterii au rămas impresionați de momentul artistic al Shakirei, care a cântat în deschidere, de meciul în sine dintre Mexic și Africa de Sud, dar au avut și un șoc financiar. Organizatorii evenimentului au pus la dispoziție o gamă largă de băuturi și gustări. De la apă și sucuri, la băuturi rafinate. Totuși, prețurile au fost uriașe.

De exemplu, cel mai accesibil produs de pe listă a fost apa plată care a avut un preț de 21 de lei pentru 600 de ml. Apa minerală a costat 42 de lei, dublu față de apa plată. O pungă de chipsuri a costat nici mai mult, nici mai puțin de 51 de lei. Pe de altă parte, berea la 710 ml a avut un preț de 73 de lei. Băuturile de lux precum Whisky premium sau tequila Añejo Cristalino, în cantitate de 89 ml, a costat 103 lei, acestea fiind cele mai scumpe produse din ofertă.

Ce salarii au angajații din Mexic

Sumele de pe stadion sunt și mai șocante, cu atât mai mult că salariile medii din Mexic nu sunt foarte mari. De pildă, salariul mediu lunar este de până la 3.500 de lei. Astfel, pentru localnicii care au ajuns la meciul de deschidere, achiziționarea a mai mult de două produse a fost destul de costisitoare.

VEZI ȘI: Cine este jucătorul care a marcat primul gol la Cupa Mondială 2026. Julian Quiñones a intrat în istorie chiar la meciul de deschidere

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