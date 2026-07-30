Și-a găsit mama după 50 de ani. Motivul pentru care femeia a abandonat-o într-un cărucior

La vârsta de 54 de ani, Pearl a trăit o experiență care i-a schimbat întreaga perspectivă asupra vieții. Separată de mama sa biologică încă din primele clipe după naștere, când aceasta avea doar 22 de ani, a crescut într-o altă familie după ce a fost adoptată. După mai bine de cinci decenii, o întâmplare neașteptată avea să îi ofere șansa de a-și regăsi părinții naturali, o reîntâlnire pe care nu ar fi crezut vreodată că o va trăi.

Într-o noapte de august a anului 1972, după ce au ieșit de la un film vizionat într-un cinematograf din Fairview Park, Ohio, Darlene Gilleland și Rita Marshall au avut parte de o descoperire neașteptată.

Lângă mașina lor se afla un cărucior de cumpărături. Acolo fusese lăsată o pungă maro din hârtie, așezată astfel încât să atragă atenția. Marginea pungii era pliată cu grijă, ca și cum cineva ar fi vrut să le indice că înăuntru se afla ceva important. Când au privit, cele două femei au găsit un bebeluș care părea abia venit pe lume. Fetița era îngrijită, purta hăinuțe curate și era învelită cu grijă într-o păturică.

Femeia care și-a descoperit originile după mai bine de cinci decenii

În momentul în care a fost găsită, fetița părea să fi venit pe lume cu doar câteva ore înainte. Era îngrijită, avea haine curate, era îmbrăcată într-un costumaș și fusese învelită cu atenție într-o păturică. După ce au descoperit-o, cele două femei au alertat autoritățile, iar bebelușul a fost transportat la spital. Pentru o perioadă, copilul a primit numele „Baby Westgate”, inspirat de centrul comercial din apropierea locului unde fusese abandonată, potrivit publicației People.

La aproximativ patru luni de la acea noapte, fetița a fost adoptată. Totuși, în urma ei au rămas numeroase necunoscute. Cine erau părinții biologici, ce împrejurări au dus la abandon și care fusese povestea din spatele acelui moment.

Ani întregi, Pearl a trăit fără să știe aproape nimic despre începuturile vieții sale. Deși a crescut în mai multe orașe, printre care Cleveland, Pittsburgh și Washington, D.C., încercarea de a-și afla trecutul a fost complicată de regulile stricte din Ohio. Deoarece fusese adoptată printr-o procedură închisă în decembrie 1972, certificatul său de naștere a rămas inaccesibil, chiar și pentru ea.

„Nici măcar nu mă gândisem să încerc să aflu ceva, pentru că nu credeam că ar exista un punct de plecare”, spune ea.

În 2015, viața lui Pearl s-a schimbat brusc

Situația s-a schimbat în 2015, când statul Ohio a permis accesul multor persoane adoptate la documentele originale. Pentru Pearl, aceasta a fost ocazia pe care o aștepta pentru a începe căutarea adevărului despre trecutul său.

„Acesta a fost factorul care m-a determinat să fac acest demers”, spune Pearl, care a început să-și urmărească rădăcinile până în acea noapte din parcare.

Documentele obținute au reprezentat doar începutul unei investigații complexe, desfășurate pe parcursul mai multor ani. Pas cu pas, Pearl a reușit să adune indicii care au condus în cele din urmă la cea mai importantă descoperire: identitatea părinților săi biologici, despre care a aflat că sunt încă în viață.

În această călătorie, profesoara de muzică din Salem, Virginia, a primit sprijin din surse neașteptate: un istoric perseverent, oameni care au comentat și au oferit informații după apariția unui articol în presa locală, dar și fiul uneia dintre femeile care o găsiseră în acea noapte, când era doar un bebeluș.

După toate coincidențele și momentele neașteptate care au condus-o spre adevăr, Pearl privește întreaga poveste cu recunoștință și uimire:

„Există tot felul de circumstanțe în lume. Nu sunt în măsură să judec pe nimeni. Dar pot spune că, știind toate acestea, sunt foarte recunoscătoare pentru povestea de basm pe care o am.”

Pearl a fost abandonată în coșul de cumpărături

Mama biologică a lui Pearl avea doar 22 de ani și nu era căsătorită în momentul în care a născut. Pe perioada sarcinii, a creat o legătură specială cu copilul pe care urma să îl nască. Femeia a fredonat în fiecare seară cântece de leagăn.

După naștere, a decis să o lase pe Pearl în coșul de cumpărături, însă nu a plecat pur și simplu. A condus în apropiere cu mașina, făcând mai multe ture prin zonă până când s-a asigurat că bebelușul fusese găsit.

Ani mai târziu, viața avea să o aducă din nou în același loc. Mama biologică a lui Pearl s-a angajat la centrul comercial. În fiecare zi își parca mașina exact în spațiul în care își lăsase fiica cu zeci de ani înainte.

„Ceea ce a făcut ea pentru mine a fost un lucru bun”, spune Pearl. „Știa că nu mă poate păstra, oricât de mult și-ar fi dorit.”

Pe măsură ce a continuat să descopere informații despre familia sa biologică, Pearl a realizat că povestea originilor sale era mult mai amplă decât își imaginase. Mama sa naturală și-a întemeiat ulterior o familie, s-a căsătorit și a avut o fiică și un fiu.

Pearl a reușit deja să îl întâlnească pe fratele său vitreg. În plus, a cunoscut și o soră vitregă din partea tatălui biologic, care are o profesie asemănătoare cu a ei, fiind la rândul său profesoară de muzică.

Întâlnirea cu familia pe care nu a cunoscut-o niciodată a adus o combinație de bucurie, emoție și multe momente de reflecție pentru Pearl.

„Încă mă confrunt cu acest întreg proces”, spune ea. „Sunt multe emoții, iar acestea revin în momente diferite. Desigur, sunt fericită. Sunt încântată să-mi cunosc părinții biologici. Am fost atât de norocoasă să-i am pe amândoi în viață”.

CITEȘTE ȘI: Trei frați adoptați de mici își caută familia biologică: „Vrem să ne cunoaștem rădăcinile”

Delia își caută părinții biologici din România, după ce a fost dusă în Italia la doar o lună: „Nu îi judec, vreau doar să îi cunosc”