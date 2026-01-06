Delia își caută părinții biologici din România, după ce a fost dusă în Italia la doar o lună: „Nu îi judec, vreau doar să îi cunosc”

O femeie care s-a născut în România, dar a ajuns să crească în Italia, își caută părinții și frații. Gheorghe Delia Sunita a fost adoptată când avea doar o lună de viață de o familie din Italia. Ea a văzut lumina zilei în Teleorman, la 21 ianuarie 1991.

De atunci, viața i s-a schimbat radical. A crescut într-o altă lume, una care i-a oferit totul, dar și-a pierdut rădăcinile. Astăzi, ea își dorește să afle mai multe despre cei care au dorit această despărțire. Cu timpul, a încercat să îi înțeleagă, nu vrea explicații, vrea doar îmbrățișări. Și își dorește ca acest vis să devină realitate.

Delia, tânăra adoptată în Italia, își caută familia

Delia a apelat la o fundație, „The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României”, care să o ajute în demersul ei. Tânăra și-a spus povestea pe o pagină de socializare, iar acum speră ca vocea ei să se facă auzită.

„Salutări din Italia! Astăzi doresc și eu să vă spun povestea mea, povestea unei mogâldeți de copil căruia la nici o luniță de viață i s-a schimbat destinul, plecând în Italia, în brațele celor care mai apoi i-au devenit părinți. Numele meu la naștere a fost Gheorghe Delia Sunita și sunt născută la data de 21 ianuarie 1991, în comuna orbeasca, județul Teleorman. Știu că tatăl meu biologic se numea Gheorghe Lucian, iar mama Gheorghe Elena, amândoi cu domiciliul în Orbeasca. Mai știu că atunci eu eram ultimul copil din familie, deci mai aveam încă trei frați mai mari ca mine. Din referatul de anchetă socială întocmit reiese că nu au avut posibilități materiale, motiv pentru care nu doresc să-i judec cumva. Vă rog să îmi fiți alături în această căutare și să distribuiți anunțul meu cât mai mult posibil, poate așa ajunge și la părinții și frații mei! Vă mulțumesc tuturor!”

Ce crede Delia despre părinții ei, care au abandonat-o

Delia speră să își întâlnească acum ceilalți trei frați și părinții. Nu vrea să îi judece, nu le poartă pică. Are convingerea că au ajuns să facă acest gest pentru că nu aveau prea multe posibilități materiale.

