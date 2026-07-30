Misterul morții româncei ascunse în lada patului. Noile analize care ar putea elucida cazul

Apar noi informații în cazul Danielei Florea, românca de 35 de ani descoperită fără viață în apartamentul său din Torino. Rezultatul primei autopsii a sosit, însă anchetatorii așteaptă acum rezultatele unor analize suplimentare, care ar putea aduce răspunsuri importante. Între timp, fostul soț al femeii rămâne principalul suspect, deși susține că nu are nicio legătură cu oribila crimă.

În data de 20 iulie, Daniela Florea a fost găsită fără viață în propriul apartament situat pe strada Paisiello, în cartierul Barriera di Milano, din Torino. Trupul neînsuflețit al acesteia a fost descoperit înfășurat într-un cearceaf, în lada patului.

Descoperirea a fost făcută după ce unul dintre prietenii Danielei a alertat autoritățile după ce aceasta nu a mai răspuns la telefon și a lipsit de la locul de muncă. De asemenea, și vecinii femeii alertaseră autoritățile după ce un miros puternic a fost simțit din apartamentul acesteia.

Noile analize care ar putea elucida cazul

Trupul neînsuflețit al româncei a fost găsit într-o stare avansată de descompunere. Așa că stabilirea unei cauze preliminare a morții a fost imposibilă. Acum au venit și rezultatele primei autopsii, însă acestea nu au oferit un răspuns clar cu privire la cauza exactă a decesului.

Însă, primele concluzii arată că românca murise cu cel puțin patru zile înainte ca trupul să fie descoperit. Starea avansată de descompunere a făcut dificilă identificarea imediată a unor posibile urme de violență. Astfel, acum, anchetatorii așteaptă rezultatele unor analize suplimentare, care ar putea aduce răspunsuri importante.

Mai exact, specialiștii urmează să efectueze teste histologice și toxicologice, dar și alte examinări asupra probelor prelevate în timpul autopsiei. În urma acestor investigații se va arăta dacă în organismul femeii existau substanțe toxice, dacă au existat semne de asfixie sau alte leziuni care nu au putut fi observate la prima examinare.

Pentru moment, principalul suspect în acest caz este fostul partener al Danielei Florea. Cei doi aveau împreună un copil și se despărțiseră cu puțin timp înainte de tragedie. Însă, bărbatul o vizita regulat pe româncă, pentru a petrece timp alături de fiul său.

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