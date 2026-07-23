Ea este Daniela Florea, românca de 36 de ani găsită moartă în propriul apartament. Ireal cine e principalul suspect

Fostul soț al Danielei Florea este verificat de anchetatori în legătură cu moartea femeii de 36 de ani, găsită fără viață în apartamentul ei din Torino, în seara de 20 iulie 2026 (VEZI AICI DETALII). Deși autopsia urmează să stabilească oficial cauza decesului, modul în care a fost găsit corpul indică fără echivoc o moarte violentă.

Cadavrul a fost descoperit învelit într-un cearșaf alb și ascuns într-un pat cu ladă, detalii care elimină orice ipoteză de accident sau problemă medicală. Procurorul Delia Boschetto a deschis un dosar pentru omor, iar dacă investigațiile vor demonstra implicarea fostului soț, dosarul ar putea fi încadrat ca femicid, infracțiune cu circumstanțe agravante. În prezent, bărbatul nu este vizat de măsuri restrictive.

Fostul soţ al româncei decedate în Italia, suspectat de omor

Examinarea medico-legală a fost încredințată lui Roberto Testi, directorul Institutului de Medicină Legală din Torino, care efectuează autopsia în cursul zilei de 23 iulie. Starea avansată de descompunere a corpului nu a permis stabilirea unei cauze preliminare a morții, astfel că analiza medico-legală este esențială pentru a determina momentul și modul în care a fost ucisă Daniela Florea.

Investigațiile sunt derulate de Brigada Mobilă a Poliției de Stat, care a colectat declarații de la vecini, apropiați și de la fostul soț. Cei care locuiau în zonă au relatat că femeia și bărbatul se întâlneau frecvent pentru a petrece timp cu fiul lor de șase ani, copil cu dizabilități cognitive.

Procurorii investighează cazul

Minorul a fost găsit împreună cu tatăl său și a fost preluat de un centru de plasament. Deși bărbatul nu locuia în apartamentul în care Daniela se mutase după separare, acesta obișnuia să vină acolo pentru a sta cu copilul.

În locuință nu au fost identificate urme de forțare, iar apartamentul era în ordine, ceea ce îi determină pe anchetatori să excludă varianta unui jaf și să ia în calcul faptul că agresorul o cunoștea pe victimă. Rămâne de stabilit de ce corpul a fost descoperit abia după câteva zile, în urma sesizărilor venite de la vecini și de la un văr al femeii. Totodată, dispariția câinelui Danielei, de care aceasta nu se despărțea niciodată, ridică semne de întrebare suplimentare.

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