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BANC | ”Când o să mănânc și eu micul dejun în pat?”

De: David Ioan 23/07/2026 | 16:56
BANC | ”Când o să mănânc și eu micul dejun în pat?”
BANC | ”Când o să mănânc și eu micul dejun în pat?”
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Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc efervescent, care cu siguranţă îţi va pune zâmbetul pe buze. Un bărbat îşi întreabă iubita cand va mânca micul dejun în pat. Răspunsul ei te va face să râzi în hohote!

– Iubita mea, când o să mănânc și eu micul dejun în pat?

– Când o să fii internat în spital.

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Copilul și Matizul

Un copil merge cu tatăl său într-un Matiz. La un moment dat întreabă:

– Tati, ăsta din dreapta, care se vede pe geam, e Marele Zid Chinezesc?

– Nu, tati, e bordura.

Două mame stau de vorbă

– Copilul meu nu plânge niciodată noaptea, atunci când începe să plângă, eu îi cânt un cântecel de leagăn şi adoarme instant!
– Şi eu îi cântam la al meu, doar că vecinii mi-au zis că decât să îi cânt eu mai bine să îl las pe el să plângă!

Soţia pleacă de acasă în interes de serviciu

Soţul îl scoală pe copilaş de dimineaţă, îi face micul dejun şi îl ia de mână să-l ducă la grădiniţă.
La grădiniţă educatoarea îi spune tatălui că acest copil îi este necunoscut.
Îl duce la o a doua grădiniţă şi la a treia.
Când ies de la a patra grădiniţă, copilul îi spune:
– Tăticule, încă o grădiniţă şi gata, că întârzii la şcoală!

„Se plânge maică-ta că nu o asculți”

Măi, copile, se plânge maică-ta că vorbeşte cu tine şi tu n-o asculţi!
-Păi să vezi, tăticule…
-Lasă scuzele! Spune-mi cum reuşeşti?!

La tribunal, un proces de divorţ:

– Dar, domnule, de ce vreţi să divorţaţi, întreabă judecătorul.
– Soţia mea mă tratează ca pe un câine.
– Vă loveşte? Vă jigneşte?
– Nu, dar vrea să-i fiu fidel!

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?
– E sticlar, răspunde ea.
– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?
– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

Soţul şi soţia stau de vorbă

Ea, nemulţumită de viaţa socială, îi spune:

– Invită-mă şi pe mine la un restaurant, un bar, ceva…
– Nu ies cu femei căsătorite!
– Dar sunt nevasta ta!
– Nu fac excepţii!

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