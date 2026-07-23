NATO aprobă un proiect strategic de 27 de miliarde de euro. România va fi conectată la rețeaua militară de conducte de combustibil

Statele membre NATO au aprobat cel mai amplu proiect finanțat în comun din istoria Alianței, o investiție estimată la 27 de miliarde de euro, care prevede modernizarea și extinderea rețelei de conducte de combustibil construite în perioada Războiului Rece. România se numără printre principalii beneficiari ai proiectului, care va consolida capacitatea de apărare pe Flancul Estic.

Potrivit G4Media, decizia a fost adoptată de cei 32 de ambasadori ai NATO în cadrul ultimei reuniuni înaintea vacanței de vară. Programul, care ar urma să fie implementat pe parcursul a aproximativ 30 de ani, este considerat cel mai complex și mai costisitor proiect finanțat în comun din istoria Alianței.

Conductele vor fi extinse până în România

Elementul central al proiectului îl reprezintă rețeaua NATO de aproximativ 10.000 de kilometri de conducte, construită în timpul Războiului Rece pentru a alimenta bazele și forțele aliate din Europa de Vest. În urma deciziei, infrastructura va fi modernizată și extinsă către estul și sud-estul Europei, inclusiv până în România.

Pentru România, extinderea sistemului reprezintă o miză strategică urmărită de mai mulți ani. Noile conducte și facilitățile de stocare vor permite alimentarea rapidă cu combustibil a forțelor aliate dislocate în regiunea Mării Negre și vor îmbunătăți mobilitatea militară în cazul unei crize sau al unui conflict.

Negocieri dificile în interiorul NATO

Aprobarea investiției a venit după luni de negocieri între statele membre. Potrivit G4Media, mai multe țări au exprimat rezerve privind costurile și durata implementării, iar Turcia a încercat în ultimul moment să amâne adoptarea proiectului pentru a obține prioritate de finanțare pentru propriile investiții de infrastructură.

De asemenea, Ankara s-a opus inițial deoarece o parte importantă a noii infrastructuri urmează să fie dezvoltată prin Grecia, ceea ce ar fi crescut importanța strategică a acestei țări în cadrul Alianței. Situația a fost deblocată după intervenția secretarului general al NATO, Mark Rutte, și pe baza recomandărilor formulate de comandantul suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR), generalul american Alexus Gregory Grynkewich.

„Investiția de 27 de miliarde de euro va moderniza infrastructura existentă de stocare și distribuție a combustibilului NATO. Aceasta va sprijini noi instalații, inclusiv conducte, în partea de est și de sud-est a Alianței și va asigura că forțele NATO au resursele energetice de care au nevoie pentru pregătirea de război”, se arată în comunicatul oficial al NATO.

Proiectul va fi finanțat din bugetul comun al NATO și este destinat să asigure aprovizionarea rapidă cu combustibil a forțelor aliate în cazul unei crize sau al unui conflict. Oficialii Alianței consideră investiția esențială pentru consolidarea mobilității militare și a capacității de reacție pe Flancul Estic.

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