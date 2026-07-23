Unde poate fi văzută eclipsa totală de soare din 2026. Au trecut 27 de ani de la ultimul fenomen astrologic în Europa

Eclipsa totală de soare va avea loc miercuri, 12 august 2026. Faza de totalitate, când lumina zilei se estompează pentru scurt timp, iar spectaculoasa coroană solară devine vizibilă cu ochiul liber. Cea mai lungă fază de totalitate va dura aproximativ 2 minute și 18 secunde, în funcție de locația observatorului. Pentru observarea fenomenului astronomic este necesară purtarea ochelarilor speciali pentru eclipse solare.

În România, eclipsa totală de soare din 12 august nu va fi vizibilă în toată țara, ci doar parțial în anumite zone, în special în partea de vest. Țara noastră nu se află pe traseul eclipsei, ceea ce înseamnă că de la noi nu se va vedea soarele acoperit complet de lună.

Ultima eclipsă totală de soare vizbilă în Europa a avut loc pe 11 august 1999. Fenomenul astronomic a putut fi văzut multe zone, inclusiv din orașe mari precum București și Râmnicu Vâlcea – unde s-a înregistrat maximul european.

De unde poate fi văzută eclipsa totală de soare

Se așteaptă ca mii de pasionați de eclipse să călătorească în nordul Spaniei pentru a urmări eclipsa solară totală din 12 august, dar mulți ar putea pleca dezamăgiți dacă nu înțeleg un detaliu esențial — aceasta va avea loc aproape de apusul soarelui. La nivel global, întregul fenomen se va desfășura pe parcursul a aproximativ patru ore și 24 de minute. În această perioadă sunt incluse toate etapele eclipsei, din clipa în care Luna începe să acopere Soarele și până când îl lasă complet la vedere.

Toate eclipsele solare totale încep cu un răsărit complet eclipsat și se încheie cu un apus complet eclipsat, dar, de obicei, ambele momente extreme au loc în zone îndepărtate sau pe mare. Pe 12 august, faza de totalitate începe în îndepărtata Siberie și se termină în Insulele Baleare, dar în toată Spania, eclipsa totală va avea loc jos pe cer.

Riscul este ca observatorii aflați mai la est să vadă doar o eclipsă parțială înainte ca Soarele și Luna să dispară sub munți, clădiri și copaci la orizontul nord-vestic. Pentru pasionații de eclipse care speră să asiste la momentele spectaculoase ale totalității, locația va fi, prin urmare, esențială, iar terenurile înalte, punctele de observație de pe coastă și peisajele înalte vor fi probabil cele mai bune opțiuni.

Ceea ce mulți observatori vor subestima este importanța geometriei; eclipsa totală va putea fi văzută în nord-vest, ceea ce face ca coasta mediteraneană, unde se află multe stațiuni, să fie o alegere nepotrivită. Ochelarii speciali pentru eclipsă sunt necesari pentru a privi în siguranță direct spre soare, cu excepția scurtei faze totale a unei eclipse solare („totalitate”), când luna blochează în întregime discul luminos al soarelui. Acest lucru se va întâmpla doar în cadrul benzii înguste de totalitate.

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