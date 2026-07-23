Cauza morții actriței Kaylee Hottle, cunoscută pentru rolul Jia din filmele „Godzilla vs. Kong”, a fost stabilită oficial la două zile după accidentul rutier în care și-a pierdut viața. Tânăra avea doar 18 ani.

Cauza morții actriței Kaylee Hottle

Potrivit revistei People, Biroul de Medicină Legală din statul Maryland a concluzionat că actrița a murit din cauza unor leziuni traumatice multiple provocate de impactul puternic al accidentului rutier. Autoritățile au clasificat decesul drept accidental.

Anchetatorii au precizat că viteza excesivă este considerată unul dintre factorii care au contribuit la producerea accidentului. Șoferul, în vârstă de 19 ani, a suferit răni care nu i-au pus viața în pericol, iar celălalt pasager a refuzat transportul la spital.

Tatăl lui Kaylee Hottle a anunțat moartea ei

În dimineața zilei de 21 iulie, tatăl actriței Joshua Hottle a publicat pe Facebook un videoclip în limbajul semnelor american, în care a anunțat moartea fiicei sale.

„Fac un zbor pe care nu mi-aș fi dorit niciodată să îl fac”, a scris acesta în descrierea postării. În videoclip, el a explicat că se deplasa din Texas în Maryland pentru a prelua trupul neînsuflețit al fiicei sale.

Ancheta desfășurată de Biroul Șerifului din comitatul Frederick a adus noi detalii despre accident. Potrivit autorităților, autoturismul implicat, un Honda Accord din 1995, a ieșit de pe carosabil pe Windsor Road, în localitatea Ijamsville, statul Maryland, și a lovit un podeț.

Investigația preliminară a arătat că la volan se afla un tânăr de 19 ani din Frederick, iar în mașină se mai aflau încă doi pasageri. Accidentul s-a produs în primele ore ale dimineții de 21 iulie.

„Se consideră că viteza excesivă a contribuit la producerea accidentului”, au transmis reprezentanții Biroului Șerifului.

Actrița a devenit cunoscută în 2021

Kaylee Hottle provenea dintr-o familie de persoane cu deficiențe de auz și făcea parte dintr-o comunitate cu o tradiție de mai multe generații. Potrivit The Houston Chronicle, ambii săi părinți sunt surzi, iar patru generații din familia tatălui său fac parte din comunitatea persoanelor cu deficiențe de auz.

Drumul său către Hollywood a început în mod neașteptat. Într-un interviu acordat în 2024 publicației The Houston Chronicle, actrița a povestit că și-a început cariera după ce a apărut, în 2017, într-o reclamă pentru aplicația Convo, destinată traducerii în limbajul semnelor american.

Kaylee Hottle și-a făcut debutul în lungmetraj în Godzilla vs. Kong (2021), alături de Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry și Eiza González. Personajul său, Jia, a devenit rapid unul dintre preferatele fanilor, fiind legătura emoțională dintre Kong și oameni.

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