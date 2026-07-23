Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » O mai recunoști? Actrița care făcea furori în România în anii ’90, schimbată total la 61 de ani

O mai recunoști? Actrița care făcea furori în România în anii ’90, schimbată total la 61 de ani

De: Irina Maria Daniela 23/07/2026 | 07:30
O mai recunoști? Actrița care făcea furori în România în anii '90, schimbată total la 61 de ani
Cum arată acum Sherilyn Fenn din „Twin Peaks”? Sursa foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Sherilyn Fenn a fost una dintre cele mai iubite actrițe ale anilor ’90 datorită rolului Audrey Horne din serialul „Twin Peaks”. La 61 de ani, vedeta și-a surprins admiratorii cu o apariție complet schimbată. Vezi imaginea mai jos!

Cum arată acum Sherilyn Fenn din „Twin Peaks”

Cunoscută în perioada de glorie pentru părul șaten închis și stilul său seducător, Sherilyn Fenn rămâne la fel de carismatică și astăzi, la cei 61 de ani ai săi. Într-o fotografie publicată pe contul său de Instagram, actrița apare cu un machiaj sofisticat, cu buze roșii, sprâncene conturate și un păr argintiu care i-a cucerit pe fani.

„Este o nouă zi”, este mesajul simplu postat de celebra actriță.

Actrița este îndrăgită în continuare de fanii serialului, care o apreciază pentru modul natural în care a ales să îmbătrânească. Este complimentată adesea pentru eleganța sa și pentru curajul de a-și asuma trecerea timpului, în ciuda faptului că activează într-o industrie care pune mare accent pe aspectul fizic și frumusețea artificială.

Rolul lui Audrey Horne i-a adus succes

Sherilyn Fenn a cunoscut succesul pe plan internațional în rolul lui Audrey Horne. A fost unul dintre cele mai memorabile personaje din serialul creat de David Lynch. Producția a devenit rapid un fenomen cultural, inclusiv în România. În continuare, serialul este considerat unul dintre cele mai influente din istoria televiziunii.

Pe lângă „Twin Peaks”, actrița a primit aprecieri și pentru interpretările din filme precum „Wild at Heart” și „Of Mice and Men”. Cu ajutorul acestor producții extrem de îndrăgite, actrița și-a consolidat statutul de vedetă în anii ’90.

Ce face acum Sherilyn Fenn

Sherilyn Fenn a fost una dintre cele mai iubite actrițe ale anilor ’90 datorită rolului Audrey Horne din serialul „Twin Peaks”.
Sherilyn Fenn a fost una dintre cele mai iubite actrițe ale anilor ’90 datorită rolului Audrey Horne din serialul „Twin Peaks”. Sursa foto: Profimedia

În prezent, actrița apare mai rar în lumina reflectoarelor. Cu toate astea, nu a renunțat la actorie. În ultimii ani, ea a avut apariții în mai multe seriale de televiziune, printre care:

  • „Goliath” (2019);
  • „S.W.A.T.” (2017–2021);
  • „Shining Vale” (2022–2023).

Ce relație avea Sherilyn Fenn cu David Lynch

În octombrie 2023, actrița a vorbit despre relația apropiată pe care a avut-o cu celebrul regizor, în cadrul evenimentului Hollywood Show. David Lynch a murit în ianuarie, la vârsta de 78 de ani.

„Îl iubesc pe David. Are cea mai bună cafea la el acasă, cafeaua David Lynch. Din când în când îi duc supă de roșii făcută de mine și alte lucruri care îi plac, de ziua lui. Îl iubesc foarte mult. El a văzut ceva în mine ce nimeni nu observase până atunci și a creat un personaj care mi-a schimbat viața”, a mărturisit Sherilyn Fenn.

CITEȘTE ȘI:

Doliu pentru fanii serialului „Twin Peaks”. Actorul Owain Rhys Davies a murit la 44 de ani

O mai ții minte pe Daryl Hannah? De ce a renunțat la cariera fulminantă de la Hollywood și cu cine s-a căsătorit

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Actorul Oscar Casas din filmul „Desire” s-a despărțit de iubita lui, actrița Ana Mena. Care este motivul
Showbiz internațional
Actorul Oscar Casas din filmul „Desire” s-a despărțit de iubita lui, actrița Ana Mena. Care este motivul
Regele Charles le-ar fi transmis un avertisment ferm lui Harry și Meghan: „Țineți-vă gura închisă”
Showbiz internațional
Regele Charles le-ar fi transmis un avertisment ferm lui Harry și Meghan: „Țineți-vă gura închisă”
FIFA pregătește o schimbare URIAȘĂ la Cupa Mondială din 2030
Mediafax
FIFA pregătește o schimbare URIAȘĂ la Cupa Mondială din 2030
George Simion dezvăluie că s-a văzut cu Nicușor Dan la „întâlniri informale” în timpul formării Guvernului. Liderul AUR susține că Veștea și Tomac au încercat să spargă partidul: l-au chemat pe Murad la Vila Lac
Gandul.ro
George Simion dezvăluie că s-a văzut cu Nicușor Dan la „întâlniri informale” în...
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a...
Filmul de groază care i-a îngrozit pe internauți înainte de lansare. Trailerul șocant a devenit viral
Adevarul
Filmul de groază care i-a îngrozit pe internauți înainte de lansare. Trailerul șocant...
„M-am dovedit naiv”. Sorin Grindeanu reproșează AUR că nu a votat guvernul Veștea. „Părea că nu sunt interesați de șefia Senatului”
Digi24
„M-am dovedit naiv”. Sorin Grindeanu reproșează AUR că nu a votat guvernul Veștea....
Europa se USUCĂ. România pierde peste un milion de hectare
Mediafax
Europa se USUCĂ. România pierde peste un milion de hectare
Parteneri
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: "Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!"
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: "Mi-ar...
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
Prosport.ro
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Alimentele care te ajută să ai o viață lungă: „Fără excese!” Secretele vedetelor
Click.ro
Alimentele care te ajută să ai o viață lungă: „Fără excese!” Secretele vedetelor
Traian Băsescu critică liderii politici: Orbecăie în decizii, riscă să prăbușească statul și aproape că trădează țara pentru orgolii
Digi 24
Traian Băsescu critică liderii politici: Orbecăie în decizii, riscă să prăbușească statul și aproape că...
VIDEO Schimbare radicală de poziție: Aliații SUA din Golf îl presează pe Trump să declanșeze o invazie terestră în Iran
Digi24
VIDEO Schimbare radicală de poziție: Aliații SUA din Golf îl presează pe Trump să declanșeze...
Când ar putea fi lansată noua generație de DACIA SPRING?
Promotor.ro
Când ar putea fi lansată noua generație de DACIA SPRING?
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 și Z Flip8: primul contact cu noua generație de pliabile de la Samsung
go4it.ro
Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 și Z Flip8: primul contact cu noua generație de pliabile...
De ce unii oameni au părul creț: secretul a fost dezvăluit!
Descopera.ro
De ce unii oameni au părul creț: secretul a fost dezvăluit!
S-a decis înlocuirea actorului principal din serialul God of War. Care este motivul
Go4Games
S-a decis înlocuirea actorului principal din serialul God of War. Care este motivul
George Simion dezvăluie că s-a văzut cu Nicușor Dan la „întâlniri informale” în timpul formării Guvernului. Liderul AUR susține că Veștea și Tomac au încercat să spargă partidul: l-au chemat pe Murad la Vila Lac
Gandul.ro
George Simion dezvăluie că s-a văzut cu Nicușor Dan la „întâlniri informale” în timpul formării...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ce salarii vor avea preoții după noua lege a salarizării. Grila completă a veniturilor pe funcții ...
Ce salarii vor avea preoții după noua lege a salarizării. Grila completă a veniturilor pe funcții și vechime
Guillermo Ochoa s-a retras din fotbal! Legendarul portar al Mexicului și-a încheiat cariera după 22 ...
Guillermo Ochoa s-a retras din fotbal! Legendarul portar al Mexicului și-a încheiat cariera după 22 de ani
Ochelari de soare Ray-Ban la OPTIblu, modele iconice pentru orice stil
Ochelari de soare Ray-Ban la OPTIblu, modele iconice pentru orice stil
Actorul Oscar Casas din filmul „Desire” s-a despărțit de iubita lui, actrița Ana Mena. Care este ...
Actorul Oscar Casas din filmul „Desire” s-a despărțit de iubita lui, actrița Ana Mena. Care este motivul
Nou ajutor financiar pentru familii. Cine va putea primi indemnizație de îngrijitor
Nou ajutor financiar pentru familii. Cine va putea primi indemnizație de îngrijitor
Pasagerul care a fost la un pas să fie aspirat prin hublou acuză echipajul Ryanair că a rămas nepăsător
Pasagerul care a fost la un pas să fie aspirat prin hublou acuză echipajul Ryanair că a rămas nepăsător
Vezi toate știrile