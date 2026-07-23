O mai recunoști? Actrița care făcea furori în România în anii ’90, schimbată total la 61 de ani

Sherilyn Fenn a fost una dintre cele mai iubite actrițe ale anilor ’90 datorită rolului Audrey Horne din serialul „Twin Peaks”. La 61 de ani, vedeta și-a surprins admiratorii cu o apariție complet schimbată. Vezi imaginea mai jos!

Cum arată acum Sherilyn Fenn din „Twin Peaks”

Cunoscută în perioada de glorie pentru părul șaten închis și stilul său seducător, Sherilyn Fenn rămâne la fel de carismatică și astăzi, la cei 61 de ani ai săi. Într-o fotografie publicată pe contul său de Instagram, actrița apare cu un machiaj sofisticat, cu buze roșii, sprâncene conturate și un păr argintiu care i-a cucerit pe fani.

„Este o nouă zi”, este mesajul simplu postat de celebra actriță.

Actrița este îndrăgită în continuare de fanii serialului, care o apreciază pentru modul natural în care a ales să îmbătrânească. Este complimentată adesea pentru eleganța sa și pentru curajul de a-și asuma trecerea timpului, în ciuda faptului că activează într-o industrie care pune mare accent pe aspectul fizic și frumusețea artificială.

Rolul lui Audrey Horne i-a adus succes

Sherilyn Fenn a cunoscut succesul pe plan internațional în rolul lui Audrey Horne. A fost unul dintre cele mai memorabile personaje din serialul creat de David Lynch. Producția a devenit rapid un fenomen cultural, inclusiv în România. În continuare, serialul este considerat unul dintre cele mai influente din istoria televiziunii.

Pe lângă „Twin Peaks”, actrița a primit aprecieri și pentru interpretările din filme precum „Wild at Heart” și „Of Mice and Men”. Cu ajutorul acestor producții extrem de îndrăgite, actrița și-a consolidat statutul de vedetă în anii ’90.

Ce face acum Sherilyn Fenn

În prezent, actrița apare mai rar în lumina reflectoarelor. Cu toate astea, nu a renunțat la actorie. În ultimii ani, ea a avut apariții în mai multe seriale de televiziune, printre care:

„Goliath” (2019);

„S.W.A.T.” (2017–2021);

„Shining Vale” (2022–2023).

Ce relație avea Sherilyn Fenn cu David Lynch

În octombrie 2023, actrița a vorbit despre relația apropiată pe care a avut-o cu celebrul regizor, în cadrul evenimentului Hollywood Show. David Lynch a murit în ianuarie, la vârsta de 78 de ani.

„Îl iubesc pe David. Are cea mai bună cafea la el acasă, cafeaua David Lynch. Din când în când îi duc supă de roșii făcută de mine și alte lucruri care îi plac, de ziua lui. Îl iubesc foarte mult. El a văzut ceva în mine ce nimeni nu observase până atunci și a creat un personaj care mi-a schimbat viața”, a mărturisit Sherilyn Fenn.

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