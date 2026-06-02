Doliu pentru fanii serialului „Twin Peaks”. Actorul Owain Rhys Davies a murit la 44 de ani

Actorul galez Owain Rhys Davies, cunoscut publicului pentru rolul Agentului Wilson din serialul „Twin Peaks: The Return”, a murit la vârsta de 44 de ani. Vestea a fost confirmată de familia sa printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele sociale.

Potrivit fratelui său, Rhodri Davies, moartea actorului a survenit brusc. Familia a precizat că, din informațiile disponibile până în prezent, acesta s-ar fi stins „subit, natural și în pace”, deși există în continuare întrebări legate de circumstanțele decesului, potrivit Yahoo.

„Această veste va fi un șoc puternic pentru mulți oameni. Deși există încă întrebări fără răspuns cu privire la circumstanțele morții sale, înțelegerea noastră în acest moment este că Owain s-a stins din viață brusc, din cauze naturale și în pace”, se arată în mesajul transmis de fratele actorului.

Actorul Owain Rhys Davies a murit

În mesajul transmis public, fratele actorului a vorbit despre impactul pe care Owain Rhys Davies l-a avut asupra celor din jur și despre numeroasele legături de prietenie construite de-a lungul vieții. Familia a mulțumit pentru valul de mesaje și omagii primite după anunțul morții sale.

Pe lângă apariția din „Twin Peaks: The Return”, actorul a jucat în filme precum „Alice Through the Looking Glass” și „A Serial Killer’s Guide to Life”. De asemenea, a avut o carieră apreciată pe scenele de teatru din Marea Britanie, inclusiv în producții din West End precum „Mamma Mia!” și „The Wizard of Oz”.

După anunțul decesului, numeroși colegi și prieteni din lumea artistică i-au adus omagii. Actrițele Hayley Tamaddon și Joanne Froggatt s-au numărat printre cele care au transmis mesaje emoționante, descriindu-l drept un om talentat, generos și iubit de cei din jur.

Moartea lui Owain Rhys Davies a provocat un val de reacții în comunitatea artistică din Marea Britanie, unde actorul era apreciat atât pentru activitatea sa din televiziune și film, cât și pentru contribuțiile sale în teatru.

