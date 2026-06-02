Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Doliu pentru fanii serialului „Twin Peaks”. Actorul Owain Rhys Davies a murit la 44 de ani

Doliu pentru fanii serialului „Twin Peaks”. Actorul Owain Rhys Davies a murit la 44 de ani

De: Daniel Matei 02/06/2026 | 14:35
Doliu pentru fanii serialului „Twin Peaks”. Actorul Owain Rhys Davies a murit la 44 de ani
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Actorul galez Owain Rhys Davies, cunoscut publicului pentru rolul Agentului Wilson din serialul „Twin Peaks: The Return”, a murit la vârsta de 44 de ani. Vestea a fost confirmată de familia sa printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele sociale.

Potrivit fratelui său, Rhodri Davies, moartea actorului a survenit brusc. Familia a precizat că, din informațiile disponibile până în prezent, acesta s-ar fi stins „subit, natural și în pace”, deși există în continuare întrebări legate de circumstanțele decesului, potrivit Yahoo.

„Această veste va fi un șoc puternic pentru mulți oameni. Deși există încă întrebări fără răspuns cu privire la circumstanțele morții sale, înțelegerea noastră în acest moment este că Owain s-a stins din viață brusc, din cauze naturale și în pace”, se arată în mesajul transmis de fratele actorului.

Actorul Owain Rhys Davies a murit

În mesajul transmis public, fratele actorului a vorbit despre impactul pe care Owain Rhys Davies l-a avut asupra celor din jur și despre numeroasele legături de prietenie construite de-a lungul vieții. Familia a mulțumit pentru valul de mesaje și omagii primite după anunțul morții sale.

Pe lângă apariția din „Twin Peaks: The Return”, actorul a jucat în filme precum „Alice Through the Looking Glass” și „A Serial Killer’s Guide to Life”. De asemenea, a avut o carieră apreciată pe scenele de teatru din Marea Britanie, inclusiv în producții din West End precum „Mamma Mia!” și „The Wizard of Oz”.

După anunțul decesului, numeroși colegi și prieteni din lumea artistică i-au adus omagii. Actrițele Hayley Tamaddon și Joanne Froggatt s-au numărat printre cele care au transmis mesaje emoționante, descriindu-l drept un om talentat, generos și iubit de cei din jur.

Moartea lui Owain Rhys Davies a provocat un val de reacții în comunitatea artistică din Marea Britanie, unde actorul era apreciat atât pentru activitatea sa din televiziune și film, cât și pentru contribuțiile sale în teatru.

CITEȘTE ȘI:

Țara care a început să înlocuiască angajații cu inteligența artificială. 16 milioane de companii au renunțat deja la oameni

Prințul William lansează un proiect inedit pentru oamenii fără adăpost. Ce prevede acesta

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Plimbare romantică în Times Square și gesturi tandre în public. Cuplul despre care vorbește toată lumea
Showbiz internațional
Plimbare romantică în Times Square și gesturi tandre în public. Cuplul despre care vorbește toată lumea
Noi probleme pentru Prințul Andrew, fratele Regelui Charles. O chelneriță se află în centrul investigației care îl vizează
Showbiz internațional
Noi probleme pentru Prințul Andrew, fratele Regelui Charles. O chelneriță se află în centrul investigației care îl vizează
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de pesticide
Mediafax
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de...
Patrick André de Hillerin: De ce-am votat, de ce am mai vota?
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: De ce-am votat, de ce am mai vota?
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la...
Tipurile de cancer strâns legate de consumul de alcool. Nu există o „cantitate sigură”, iar mitul „unui pahar pe zi” este fals
Adevarul
Tipurile de cancer strâns legate de consumul de alcool. Nu există o „cantitate...
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
Digi24
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza...
Se anunță ”FURTUNI” DE CĂLDURĂ fără precedent: ”Temperaturile au crescut extrem de rapid!”
Mediafax
Se anunță ”FURTUNI” DE CĂLDURĂ fără precedent: ”Temperaturile au crescut extrem de rapid!”
Parteneri
Cine este Claudia Dumitru, femeia care i-ar fi cucerit inima lui Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu? E cunoscută în lumea mondenă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Claudia Dumitru, femeia care i-ar fi cucerit inima lui Rareș Cojoc după divorțul...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum s-a distrat Prodanca cu fiicele și viitorii gineri în Italia? „Sunt amândouă mai înalte ca mine”. Cine sunt iubiții superbelor fete?
Click.ro
Cum s-a distrat Prodanca cu fiicele și viitorii gineri în Italia? „Sunt amândouă mai înalte...
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski. „Nu va duce la nimic bun”
Digi 24
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski....
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
Promotor.ro
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Bombă în astronomie: Ce s-a descoperit ascuns sub un asteroid
go4it.ro
Bombă în astronomie: Ce s-a descoperit ascuns sub un asteroid
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Patrick André de Hillerin: De ce-am votat, de ce am mai vota?
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: De ce-am votat, de ce am mai vota?
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea fotbalului! Fostul internațional a murit chiar înainte de Campionatul Mondial
Doliu în lumea fotbalului! Fostul internațional a murit chiar înainte de Campionatul Mondial
Un român a fost de Rusalii la „all-inclusive” în Turcia, la 5 stele. A fost dezamăgit ...
Un român a fost de Rusalii la „all-inclusive” în Turcia, la 5 stele. A fost dezamăgit de ce a primit să mănânce: „Am luat ‘țeapă’! Nu mai revin, mai bine caut altceva”
Astrologul Sanda Ionescu, previziuni îngrijorătoare: luna iunie 2026 poate schimba istoria omenirii! ...
Astrologul Sanda Ionescu, previziuni îngrijorătoare: luna iunie 2026 poate schimba istoria omenirii! ”Lumea începe să o ia de la capăt”
BANC | Adevărul despre coasta lipsă a lui Adam
BANC | Adevărul despre coasta lipsă a lui Adam
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 9 + 0 = 0
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 9 + 0 = 0
Zodia care ajunge la sapă de lemn în iunie 2026. Cristina Demetrescu anunță „pierderi financiare ...
Zodia care ajunge la sapă de lemn în iunie 2026. Cristina Demetrescu anunță „pierderi financiare importante” pentru acești nativi
Vezi toate știrile