Lino Golden a intrat în industria pentru adulți. Decizia care a surprins pe toată lumea

Lino Golden a reapărut în fața fanilor cu un mesaj amplu pe TikTok, în care explică de ce a lipsit atât de mult din spațiul public și ce s-a întâmplat cu cea mai recentă piesă a lui.

Artistul spune că YouTube i-a blocat videoclipul realizat împreună cu Costel Biju, pe motiv că ar conține prea multă nuditate.

Lino Golden a intrat în industria pentru adulți

Platforma i-a restricționat vizibilitatea, nu l-a mai recomandat și, în final, l-a eliminat complet.

„Această super mega colaborare cu Costel Biju, YouTube-ul consideră că are prea multă nuditate în videoclip. Mi-a dat foarte mare restrict, nu mi-l arată, consideră că e prea multă pornografie. Și mi-a dat clipul jos.”, povesteşte Lino.

Artistul a explicat că situația l-a determinat să caute o soluție alternativă, astfel că a decis să își deschidă un cont pe OnlyFans, unde va încărca varianta necenzurată a videoclipului. El a subliniat că nu vrea ca piesa să se piardă, mai ales că o consideră potrivită pentru vară și pentru atmosfera de petrecere.

Decizia care a surprins pe toată lumea

În mesajul său, Lino a spus clar că intenția lui este ca melodia să ajungă la public:

„Vrem să ajungă la urechile voastre pentru că mi se pare o piesă tare și o piesă de petrecere și o piesă cu care putem să ne distrăm vara asta.”

În paralel, artistul va relansa piesa „Eleganța” într-o variantă cenzurată, adaptată regulilor YouTube, astfel încât să poată rămâne prezent pe platformă fără riscul de a fi din nou blocat. Lino a recunoscut că în ultima perioadă activitatea lui online a scăzut drastic, spunând că „YouTube-ul meu s-a cam ghostuit singur”, iar lansările au fost rare. Totuși, el promite o schimbare majoră în perioada următoare.

Lino Golden a anunțat că are multe proiecte în lucru, inclusiv un album, și că anul acesta va lansa numeroase piese noi. Artistul spune că este pregătit să revină în forță și să își recâștige locul în atenția publicului:

„Anul ăsta voi lansa foarte multe piese, îmi doresc din nou să vă bucur cu muzica mea. Bine v-am regăsit!”

CITEŞTE ŞI: Lino Golden a rămas fără nimic! Conturi goale, fără bunuri și copleșit de datorii. Cine îl strânge cu ușa

Lino Golden se pregătește de cununia civilă, la jumătate de an după divorț! Ce spune despre femeia care i-a schimbat viața