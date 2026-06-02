Acasă » Știri » Lino Golden a intrat în industria pentru adulți. Decizia care a surprins pe toată lumea

Lino Golden a intrat în industria pentru adulți. Decizia care a surprins pe toată lumea

De: David Ioan 02/06/2026 | 13:56
Lino Golden a intrat în industria pentru adulți. Decizia care a surprins pe toată lumea. Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Lino Golden a reapărut în fața fanilor cu un mesaj amplu pe TikTok, în care explică de ce a lipsit atât de mult din spațiul public și ce s-a întâmplat cu cea mai recentă piesă a lui.

Artistul spune că YouTube i-a blocat videoclipul realizat împreună cu Costel Biju, pe motiv că ar conține prea multă nuditate.

Lino Golden a intrat în industria pentru adulți

Platforma i-a restricționat vizibilitatea, nu l-a mai recomandat și, în final, l-a eliminat complet.

„Această super mega colaborare cu Costel Biju, YouTube-ul consideră că are prea multă nuditate în videoclip. Mi-a dat foarte mare restrict, nu mi-l arată, consideră că e prea multă pornografie. Și mi-a dat clipul jos.”, povesteşte Lino.

Artistul a explicat că situația l-a determinat să caute o soluție alternativă, astfel că a decis să își deschidă un cont pe OnlyFans, unde va încărca varianta necenzurată a videoclipului. El a subliniat că nu vrea ca piesa să se piardă, mai ales că o consideră potrivită pentru vară și pentru atmosfera de petrecere.

Decizia care a surprins pe toată lumea

În mesajul său, Lino a spus clar că intenția lui este ca melodia să ajungă la public:

„Vrem să ajungă la urechile voastre pentru că mi se pare o piesă tare și o piesă de petrecere și o piesă cu care putem să ne distrăm vara asta.”

În paralel, artistul va relansa piesa „Eleganța” într-o variantă cenzurată, adaptată regulilor YouTube, astfel încât să poată rămâne prezent pe platformă fără riscul de a fi din nou blocat. Lino a recunoscut că în ultima perioadă activitatea lui online a scăzut drastic, spunând că „YouTube-ul meu s-a cam ghostuit singur”, iar lansările au fost rare. Totuși, el promite o schimbare majoră în perioada următoare.

Lino Golden a anunțat că are multe proiecte în lucru, inclusiv un album, și că anul acesta va lansa numeroase piese noi. Artistul spune că este pregătit să revină în forță și să își recâștige locul în atenția publicului:

„Anul ăsta voi lansa foarte multe piese, îmi doresc din nou să vă bucur cu muzica mea. Bine v-am regăsit!”

CITEŞTE ŞI: Lino Golden a rămas fără nimic! Conturi goale, fără bunuri și copleșit de datorii. Cine îl strânge cu ușa

Lino Golden se pregătește de cununia civilă, la jumătate de an după divorț! Ce spune despre femeia care i-a schimbat viața

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce a pățit bărbatul care s-a dat drept Nicușor Dan? A vrut să primească bilete gratis la concert
Știri
Ce a pățit bărbatul care s-a dat drept Nicușor Dan? A vrut să primească bilete gratis la concert
Moarte suspectă în Craiova. Afacerist de 60 de ani, găsit împușcat în locuință
Știri
Moarte suspectă în Craiova. Afacerist de 60 de ani, găsit împușcat în locuință
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de pesticide
Mediafax
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de...
Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Care sunt zonele afectate și ce se întâmplă în București. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Care sunt zonele afectate...
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la...
Tipurile de cancer strâns legate de consumul de alcool. Nu există o „cantitate sigură”, iar mitul „unui pahar pe zi” este fals
Adevarul
Tipurile de cancer strâns legate de consumul de alcool. Nu există o „cantitate...
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
Digi24
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza...
Se anunță ”FURTUNI” DE CĂLDURĂ fără precedent: ”Temperaturile au crescut extrem de rapid!”
Mediafax
Se anunță ”FURTUNI” DE CĂLDURĂ fără precedent: ”Temperaturile au crescut extrem de rapid!”
Parteneri
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape tot la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mihai Trăistariu, mărturisire sinceră despre un moment controversat din carieră: „Am șters poza în două minute”
Click.ro
Mihai Trăistariu, mărturisire sinceră despre un moment controversat din carieră: „Am șters poza în două...
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski. „Nu va duce la nimic bun”
Digi 24
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski....
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
Promotor.ro
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Bombă în astronomie: Ce s-a descoperit ascuns sub un asteroid
go4it.ro
Bombă în astronomie: Ce s-a descoperit ascuns sub un asteroid
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Care sunt zonele afectate și ce se întâmplă în București. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Care sunt zonele afectate și ce...
ULTIMA ORĂ
Ce a pățit bărbatul care s-a dat drept Nicușor Dan? A vrut să primească bilete gratis la concert
Ce a pățit bărbatul care s-a dat drept Nicușor Dan? A vrut să primească bilete gratis la concert
Doliu pentru fanii serialului „Twin Peaks”. Actorul Owain Rhys Davies a murit la 44 de ani
Doliu pentru fanii serialului „Twin Peaks”. Actorul Owain Rhys Davies a murit la 44 de ani
Moarte suspectă în Craiova. Afacerist de 60 de ani, găsit împușcat în locuință
Moarte suspectă în Craiova. Afacerist de 60 de ani, găsit împușcat în locuință
TAEMIN, unul dintre cele mai mari nume ale K-pop-ului mondial, confirmat la K-POP Days NIBIRU
TAEMIN, unul dintre cele mai mari nume ale K-pop-ului mondial, confirmat la K-POP Days NIBIRU
Cu cine a fost văzut Rareș Cojoc, la scurt timp după ce și-a refăcut viața. Imaginile din penthouse-ul ...
Cu cine a fost văzut Rareș Cojoc, la scurt timp după ce și-a refăcut viața. Imaginile din penthouse-ul de lux al dansatorului
Gemenele Timofte dezvăluie formula care îți poate da viața amoroasă peste cap în 2026. Aduni 3 ...
Gemenele Timofte dezvăluie formula care îți poate da viața amoroasă peste cap în 2026. Aduni 3 cifre și afli dacă te cere de nevastă sau îți faci bagajele
Vezi toate știrile