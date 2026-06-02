Gestul impresionant făcut de Mirabela Grădinaru, de 1 iunie. Cum a apărut iubita președintelui României

De Ziua Internațională a Copilului, Palatul Cotroceni a primit sute de vizitatori mici și mari, spațiul prezidențial fiind transformat într-o zonă dedicată activităților pentru cei mici.

Administrația Prezidențială a pregătit un program amplu, cu spectacole, jocuri de cultură generală, lectură, desen și sesiuni interactive desfășurate atât în grădinile palatului, cât și în interior. Evenimentele au fost coordonate de Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, prezentă alături de copiii familiei prezidențiale, Aheea și Antim.

Conform Gândul, unul dintre momentele apreciate de participanți a fost lectura susținută de Mirabela Grădinaru, care le-a citit copiilor din volumul „Constantin Brâncuși – sculptorul îndrăgostit de zbor”, semnat de Andra Cărbunaru și Măriuca Mihăilescu.

Activitățile au continuat și pe Platoul Papei, unde cei mici au putut participa la jocuri și exerciții interactive.

Potrivit Administrației Prezidențiale, programul a fost realizat în colaborare cu organizații precum Salvați Copiii, World Vision și Cercetașii României, care facilitează accesul copiilor din medii variate, inclusiv al celor cu cerințe educaționale speciale.

Pe parcursul zilei au fost programate piese de teatru jucate de liceeni, dar și scenete în limbaj mimico-gestual susținute de copii cu deficiențe de auz. De asemenea, agenda a inclus și un mini-hackathon pe teme civice, urmat de votarea proiectelor în cadrul unei „Burse a ideilor bune”.

Copiii au putut participa la demonstrații de dresaj ale câinilor de salvare, activități specifice cercetașilor, jocuri de cultură generală, dezbateri, lectură, ateliere de desen pe șevalet și activități sportive.

