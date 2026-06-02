Țara care a început să înlocuiască angajații cu inteligența artificială. 16 milioane de companii au renunțat deja la oameni

Inteligența artificială schimbă radical modul în care companiile funcționează, iar China pare să fie țara în care acest fenomen este cel mai vizibil.

Potrivit datelor recente, peste 16 milioane de companii chineze funcționează fără angajați umani, fiind administrate aproape exclusiv de proprietari care utilizează instrumente bazate pe AI pentru activitățile zilnice. Fenomenul a înregistrat o creștere de 47% într-un singur semestru și atrage tot mai mult atenția economiștilor și a autorităților, potrivit Mediafax.ro.

China a început să înlocuiască angajații cu AI

Aceste afaceri, denumite adesea „companii cu un singur om”, folosesc inteligența artificială pentru sarcini care, până nu demult, necesitau echipe întregi de angajați. De la identificarea clienților și campanii de marketing, până la dezvoltarea produselor și administrarea proceselor interne, multe activități sunt automatizate. În paralel, producția și logistica sunt externalizate către furnizori specializați, reducând și mai mult nevoia de personal permanent.

Cele mai multe dintre aceste firme activează în comerțul online, servicii digitale și dezvoltarea de produse bazate pe inteligență artificială. În prezent, ele reprezintă aproximativ o treime din totalul companiilor înregistrate în China, un procent care evidențiază amploarea schimbării. Autoritățile chineze analizează chiar posibilitatea unor programe de sprijin pentru acest tip de antreprenoriat, considerat de unii specialiști drept un nou motor de creștere economică.

Ce va însemna Inteligența Artificială pentru piața muncii?

Totuși, ascensiunea inteligenței artificiale ridică și întrebări importante despre viitorul pieței muncii. În numeroase țări, automatizarea este deja asociată cu restructurări și disponibilizări.

În România, zeci de mii de persoane și-au pierdut locurile de muncă în ultimii ani, iar experții indică automatizarea și inteligența artificială printre factorii care contribuie la această tendință.

Deși tehnologia promite eficiență și costuri mai mici pentru companii, specialiștii avertizează că succesul viitor va depinde de capacitatea angajaților de a se adapta și de a lucra alături de noile instrumente digitale. În loc să elimine complet forța de muncă umană, AI ar putea transforma profund competențele cerute pe piață și modul în care sunt organizate afacerile.

Între timp, experții corelează tendința cu dezvoltarea inteligenței artificiale. Autoritățile vor să încurajeze fenomenul și discută despre acordarea unor ajutoare prin scheme de stat în China, mai scrie sursa citată.

CITEȘTE ȘI:

Jumătate dintre angajații români sunt nemulțumiți de salariu. Ce spun despre banii pe care îi primesc lunar

ChatGPT Plus poate fi folosit gratis într-o țară europeană. Care este condiția