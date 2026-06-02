Radu Ciucă o acuză pe Emily Burghelea că a înscenat accidentul din Bali. Declarația care l-a uimit pe Cătălin Măruță

De: David Ioan 02/06/2026 | 11:34
Radu Ciucă a devenit subiect de discuție în mediul online după o apariție aparent obișnuită în emisiunea „Sosurile lui Măruță”. Dialogul dintre el și Cătălin Măruță a pornit relaxat, în stilul obișnuit al show-ului, însă o singură replică a fost suficientă pentru a reaprinde un subiect sensibil și intens comentat în trecut.

Totul a început cu o întrebare simplă, menită să provoace o reacție spontană: cu cine ar face echipă la Asia Express. Măruță i a oferit trei variante – Jorge, Emily Burghelea sau Oase (n.r – câştigător Asia Express sezonul 2) – iar Ciucă a ales fără ezitare: Oase.

Prezentatorul a continuat discuția firesc, întrebând:

„Păi și cu Emily nu te-ai duce? Că e descurcăreață.”

Răspunsul lui Radu Ciucă a fost cel care a schimbat tonul conversației:

„Nu, că sigur inventează vreun accident pe acolo, cine știe ce facem.”

Replica a fost interpretată imediat ca o aluzie la accidentul grav prin care Emily Burghelea a trecut în Mauritius, un episod care a marcat-o atât fizic, cât și emoțional. În vara anului 2024, influencerița se afla într-un taxi împreună cu nașa ei, în drum spre aeroport, când mașina lor a intrat frontal într-un TIR oprit neregulamentar pe șosea. Impactul a fost extrem de puternic, iar imaginile publicate ulterior au arătat-o pe Emily cu fața puternic afectată, bandaje și vânătăi extinse.

Medicii au diagnosticat-o cu fracturi multiple – os zigomatic, etmoid, lacrimal și maxilar – iar intervențiile medicale au necesitat inclusiv rasul părului în zona afectată.

„Am intrat frontal într-un TIR. Am scăpat cu viață doar datorită lui Dumnezeu”, declara ea la scurt timp după accident.

Accidentul a avut loc pe un drum neiluminat, cu doar câteva minute înainte ca cele două să ajungă la aeroport. Emily a povestit că s-a izbit cu fața de geamul mașinii, în timp ce nașa ei a rămas inconștientă.

Vehiculul a fost distrus complet, iar cele două au scăpat ca prin minune. Recuperarea a fost lungă și dificilă, cu mai multe intervenții și controale medicale. Influencerița a vorbit deschis despre traumele fizice și emoționale, inclusiv în podcastul „Acasă la Măruță”, unde a spus că simțise încă de la începutul vacanței că „Dumnezeu voia să ne țină acasă”.

În acest context, gluma lui Radu Ciucă a fost privită diferit de public. Unii au considerat că a fost doar o ironie spusă într-un cadru relaxat, fără intenția de a răni pe cineva. Alții au perceput replica drept o aluzie nepotrivită la un episod traumatic, care a avut consecințe reale și documentate. Măruță a părut surprins de răspuns, însă discuția a continuat fără tensiuni evidente.

