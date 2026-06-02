Acasă » Știri » Întoarsă în România, cea mai frumoasă concurentă de la Survivor 2026 a fost cerută de soție. Avem imaginile

Întoarsă în România, cea mai frumoasă concurentă de la Survivor 2026 a fost cerută de soție. Avem imaginile

De: David Ioan 02/06/2026 | 09:54
Întoarsă în România, cea mai frumoasă concurentă de la Survivor 2026 a fost cerută de soție. Avem imaginile
Întoarsă în România, cea mai frumoasă concurentă de la Survivor 2026 a fost cerută de soție. Avem imaginile
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Bucurie mare în familia Survivor 2026. O fostă concurentă a anunțat că a fost cerută în căsătorie de partenerul ei, împărtășind public imagini și detalii despre momentul emoționant care marchează un nou capitol în viața sa.

Patrice Cărăușan a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Alin, imediat după eliminarea din competiție. Surpriza a fost pregătită ca într-un scenariu romantic, iar reacția tinerei a fost una puternic emoțională, momentul devenind rapid viral în rândul comunității sale online. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Întoarsă în România, cea mai frumoasă concurentă de la Survivor 2026 a fost cerută de soție

Fosta concurentă de la Survivor a împărtășit cu urmăritorii vestea care îi schimbă viața. După o relație stabilă și discretă, Patrice Cărăușan se pregătește acum pentru pasul cel mare și spune că este pregătită să ajungă în fața altarului alături de logodnicul ei.

Cererea în căsătorie a avut loc în Cappadocia, Turcia, una dintre cele mai populare destinații romantice din lume. Scopul initial ar vacanţei fusese cel de a-i sărbători cele 27 de primăveri ale Patriciei, însă “cadoul primit” chiar a fost cireaşa de pe tort.

Foto: Facebook

Patrice a publicat și o declarație în care a descris emoțiile trăite în acele clipe:

„19.05.2026. Poate că, la început, nu am crezut. Dar tu m-ai făcut să cred în NOI și în viitorul nostru. DA, din toată inima! Te iubesc!”

Avem imaginile

Foștii colegi din competiție au felicitat-o imediat, trimițându-i mesaje de susținere și bucurie. Printre cei care au reacționat se numără Alberto Hangan, Bianca Stoica și Yasmin Awad.

Bianca i-a transmis un mesaj plin de afecțiune:

„Vă iubesc pe amândoi! Felicitări! Alinelu să ai grijă de ea sunt cu ochii pe tine”.

Patrice Cărăușan și logodnicul ei formează un cuplu de mai mult timp, iar aparițiile lor publice au arătat mereu o relație solidă. Alin Barica, antrenor de fitness, are o carieră bine conturată în domeniul sportului, iar cei doi împărtășesc pasiuni comune, inclusiv interesul pentru un stil de viață sănătos. De asemenea, logodnicul ex- războinicei s-a înscris şi el la Survivor anul acesta, însă a fost respins la preselecţii.

Foto: Facebook

Relația lor a fost consolidată de numeroase vacanțe și experiențe împărtășite, iar momentul cererii în căsătorie confirmă evoluția firească a poveștii lor de iubire.

CITEŞTE ŞI: Ajuns în România, Gigi Burger a spus adevărul despre Gabi Tamaș: „Este cel mai mare..” Ce se întâmpla când camerele de filmat se opreau

Avem dovada că Gigi Burger A TRIȘAT în duelul de eliminare de azi-noapte. Totul a fost în zadar: A fost dat afară de la Survivor 2026

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Țara care a început să înlocuiască angajații cu inteligența artificială. 16 milioane de companii au renunțat deja la oameni
Știri
Țara care a început să înlocuiască angajații cu inteligența artificială. 16 milioane de companii au renunțat deja la…
Radu Ciucă o acuză pe Emily Burghelea că a înscenat accidentul din Bali. Declarația care l-a uimit pe Cătălin Măruță
Știri
Radu Ciucă o acuză pe Emily Burghelea că a înscenat accidentul din Bali. Declarația care l-a uimit pe…
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de pesticide
Mediafax
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de...
Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Care sunt zonele afectate și ce se întâmplă în București. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Care sunt zonele afectate...
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la...
Tipurile de cancer strâns legate de consumul de alcool. Nu există o „cantitate sigură”, iar mitul „unui pahar pe zi” este fals
Adevarul
Tipurile de cancer strâns legate de consumul de alcool. Nu există o „cantitate...
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
Digi24
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza...
Se anunță ”FURTUNI” DE CĂLDURĂ fără precedent: ”Temperaturile au crescut extrem de rapid!”
Mediafax
Se anunță ”FURTUNI” DE CĂLDURĂ fără precedent: ”Temperaturile au crescut extrem de rapid!”
Parteneri
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape tot la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mihai Trăistariu, mărturisire sinceră despre un moment controversat din carieră: „Am șters poza în două minute”
Click.ro
Mihai Trăistariu, mărturisire sinceră despre un moment controversat din carieră: „Am șters poza în două...
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski. „Nu va duce la nimic bun”
Digi 24
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski....
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
Promotor.ro
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu...
Bombă în astronomie: Ce s-a descoperit ascuns sub un asteroid
go4it.ro
Bombă în astronomie: Ce s-a descoperit ascuns sub un asteroid
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Care sunt zonele afectate și ce se întâmplă în București. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Care sunt zonele afectate și ce...
ULTIMA ORĂ
Țara care a început să înlocuiască angajații cu inteligența artificială. 16 milioane de companii ...
Țara care a început să înlocuiască angajații cu inteligența artificială. 16 milioane de companii au renunțat deja la oameni
Radu Ciucă o acuză pe Emily Burghelea că a înscenat accidentul din Bali. Declarația care l-a uimit ...
Radu Ciucă o acuză pe Emily Burghelea că a înscenat accidentul din Bali. Declarația care l-a uimit pe Cătălin Măruță
Marius Tucă Show începe marți, 2 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Daniela Stanciu
Marius Tucă Show începe marți, 2 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Daniela Stanciu
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Încep transferurile la Dinamo! Ce urmează să facă Zeljko Kopic
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Încep transferurile la Dinamo! Ce urmează să facă Zeljko Kopic
Blestemul familiei din Dumbrăvița. După ce un copil a ajuns în stare gravă, în urma unui accident ...
Blestemul familiei din Dumbrăvița. După ce un copil a ajuns în stare gravă, în urma unui accident cu trotineta, acum s-a stins și fratele lui
Sile Cămătaru a trebuit să fie operat după o reglare de conturi între clanuri. Cum s-a răzbunat ...
Sile Cămătaru a trebuit să fie operat după o reglare de conturi între clanuri. Cum s-a răzbunat după atacul surpriză
Vezi toate știrile