Întoarsă în România, cea mai frumoasă concurentă de la Survivor 2026 a fost cerută de soție. Avem imaginile

Bucurie mare în familia Survivor 2026. O fostă concurentă a anunțat că a fost cerută în căsătorie de partenerul ei, împărtășind public imagini și detalii despre momentul emoționant care marchează un nou capitol în viața sa.

Patrice Cărăușan a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Alin, imediat după eliminarea din competiție. Surpriza a fost pregătită ca într-un scenariu romantic, iar reacția tinerei a fost una puternic emoțională, momentul devenind rapid viral în rândul comunității sale online. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Întoarsă în România, cea mai frumoasă concurentă de la Survivor 2026 a fost cerută de soție

Fosta concurentă de la Survivor a împărtășit cu urmăritorii vestea care îi schimbă viața. După o relație stabilă și discretă, Patrice Cărăușan se pregătește acum pentru pasul cel mare și spune că este pregătită să ajungă în fața altarului alături de logodnicul ei.

Cererea în căsătorie a avut loc în Cappadocia, Turcia, una dintre cele mai populare destinații romantice din lume. Scopul initial ar vacanţei fusese cel de a-i sărbători cele 27 de primăveri ale Patriciei, însă “cadoul primit” chiar a fost cireaşa de pe tort.

Patrice a publicat și o declarație în care a descris emoțiile trăite în acele clipe:

„19.05.2026. Poate că, la început, nu am crezut. Dar tu m-ai făcut să cred în NOI și în viitorul nostru. DA, din toată inima! Te iubesc!”

Avem imaginile

Foștii colegi din competiție au felicitat-o imediat, trimițându-i mesaje de susținere și bucurie. Printre cei care au reacționat se numără Alberto Hangan, Bianca Stoica și Yasmin Awad.

Bianca i-a transmis un mesaj plin de afecțiune:

„Vă iubesc pe amândoi! Felicitări! Alinelu să ai grijă de ea sunt cu ochii pe tine”.

Patrice Cărăușan și logodnicul ei formează un cuplu de mai mult timp, iar aparițiile lor publice au arătat mereu o relație solidă. Alin Barica, antrenor de fitness, are o carieră bine conturată în domeniul sportului, iar cei doi împărtășesc pasiuni comune, inclusiv interesul pentru un stil de viață sănătos. De asemenea, logodnicul ex- războinicei s-a înscris şi el la Survivor anul acesta, însă a fost respins la preselecţii.

Relația lor a fost consolidată de numeroase vacanțe și experiențe împărtășite, iar momentul cererii în căsătorie confirmă evoluția firească a poveștii lor de iubire.

