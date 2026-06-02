Ajuns în România, Gigi Burger a spus adevărul despre Gabi Tamaș: „Este cel mai mare..” Ce se întâmpla când camerele de filmat se opreau

Gigi Burger, eliminat recent din competiția Survivor după duelul pierdut în fața Ramonei Micu, confruntare în care a fost trimis de Andreea Munteanu după ce aceasta a obținut colanul de imunitate, a vorbit pe larg despre experiența sa în emisiunea „După Survivor”.

Fostul concurent a rememorat momentele intense trăite în concurs și a explicat pe cine vede drept favorit cert pentru a ajunge până în ultima zi a competiției, oferind totodată o perspectivă personală asupra finalei.

Ajuns în România, Gigi Burger a spus adevărul despre Gabi Tamaș: „Este cel mai mare..”

Întrebat direct pe cine consideră cel mai îndreptățit să lupte pentru trofeu, Gigi a declarat fără ezitare că îl susține pe Gabi Tamaș, pe care îl vede drept cel mai complet jucător al sezonului.

„Eu mă declar fanul lui Gabi Tamaș deoarece merită foarte mult acest trofeu. Finala cred că va fi cel puțin el, poate și Lucian și, de ce nu, una sau două fete.”

Gigi a continuat cu o descriere detaliată a calităților lui Tamaș, insistând asupra rolului său esențial în echipă.

„Dar, repet, mă declar fanul lui Gabi Tamaș și este cel mai îndreptățit să câștige această competiție deoarece este cel mai bun jucător pe traseu, este cel mai bun om din camp, la modul că este un giver, el îți dă și ultima boabă de orez, se lasă pe el ultimul, este psihologul tuturor, aduce lemne, face focul, acum, cu siguranță că am plecat, el se ocupă și de gătit. Este omul care ajută pe toată lumea.”

Ce se întâmpla când camerele de filmat se opreau

Fostul concurent a adăugat că își dorește sincer ca Tamaș să ducă trofeul acasă.

„Așa că, pentru mine, el este câștigătorul acestei competiții chiar dacă nu va duce trofeul acasă, cu toate că eu nu pot să-mi imaginez această chestie. Vreau să aducă trofeul acasă, să vină cu el la mine la burgerie, să sărbătorim împreună.”

În ceea ce privește relațiile cu ceilalți concurenți, Gigi a subliniat că a încercat mereu să păstreze o atmosferă pozitivă și să evite conflictele.

„M-am înțeles foarte bine cu toți colegii mei. Până în momentul de față consider că am ajuns să am o relație foarte bună cu toți. Îmi place să văd partea plină a paharului. Nu am cum să consider că am ceva cu cineva sau cineva cu mine.”

La final, Gigi a mărturisit că pleacă din competiție împăcat și mulțumit de parcursul său.

„Nu am niciun regret în ceea ce privește această competiție, mi-am depășit toate așteptările și sunt mândru de mine.”

