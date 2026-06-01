Motivul real pentru care Gigi Burger a fost eliminat de la Survivor. Ce s-a întâmplat înaintea săptămânii finale

Săptămâna finală a competiţiei Survivor România a adus una dintre cele mai tensionate seri ale sezonului, după ce Andreea Munteanu, proaspăta câștigătoare a colanului de imunitate, a făcut o alegere care a schimbat complet dinamica competiției.

Protejată de imunitate, ea l-a nominalizat pe Gigi Burger să intre la duel alături de Ramona Micu, o decizie care a surprins atât tribul, cât și publicul.

Motivul real pentru care Gigi Burger a fost eliminat de la Survivor

Întrebată de Adi Vasile pe ce temei și-a bazat votul, Andreea a explicat fără ezitare:

„Nu aș fi vrut să nominalizez un fost Faimos și m-am îndreptat către Războinici. Am văzut ce a vrut tribul și am încercat să mă mulez pe dorințele lor. Deși Bibi (n.r. – Bianca Giurcanu) este un concurent foarte puternic, parcă aș vrea să mă mai duelez cu ea, asa că votul meu de astăzi va merge către Gigi. De la început l-am avut pe Gigi în minte, indiferent de ce ar fi votat tribul, l-aș fi votat pe el. Îl aveam în minte din mai multe motive. Nu aș fi vrut să propun o persoană și mai puternică pentru că totuși cred că e mai palpitantă competiția când te lupți cu ce e mai bun”.

Ce s-a întâmplat înaintea săptămânii finale

Decizia ei a trimis în arenă doi concurenți cu stiluri complet diferite, dar cu aceeași dorință de a prinde un loc în marea finală. Duelul dintre Ramona și Gigi a început echilibrat, iar Ramona a reușit să se desprindă rapid la 2–1, punând presiune uriașă pe adversarul ei.

Momentul decisiv a venit la proba de aruncare cu inele, unde câteva secunde au făcut diferența. Gigi a ratat la limită, iar Ramona a profitat de fiecare oportunitate, reușind să închidă duelul și să își asigure locul în finală.

