Cele 7 cuvinte pe care i le-a șoptit Gabi Tamaș la ureche, lui Gigi Burger, în timp ce își lua rămas bun după eliminarea de la Survivor 2026

Competiția Survivor România 2026 intră în cea mai importantă etapă a sezonului, iar fiecare decizie luată de concurenți poate influența decisiv configurația finalei. Cu doar câteva zile înainte de desemnarea marilor finaliști, tensiunea din tabără a atins cote maxime, iar ultimul Consiliu Tribal a adus una dintre cele mai importante eliminări de până acum.

După un joc de recompensă marcat de o rivalitate puternică între participanți, cei nouă concurenți rămași în competiție au fost chemați să își exprime opțiunile în cadrul unui nou proces de vot. Miza a fost una uriașă, deoarece rezultatul urma să stabilească numele celor care vor lupta pentru supraviețuire într-un duel eliminatoriu.

Concurenții au fost împărțiți în două echipe, alcătuite după vechile structuri ale Războinicilor și Faimoșilor. Confruntarea dintre cele două grupuri a fost una intensă, fiecare participant încercând să demonstreze că merită un loc în faza finală a concursului. Efortul depus în probe nu a fost însă suficient pentru a garanta siguranța, iar decizia finală a rămas în mâinile colegilor de competiție.

La finalul votului, două concurente au acumulat cele mai multe nominalizări. Diferența dintre ele a fost una redusă, semn că opiniile din tabără au fost împărțite până în ultimul moment. Totuși, calculele finale au stabilit că Ramona va merge la duel prin votul tribului.

De cealaltă parte, Gigi a ajuns pentru prima dată în postura de a-și apăra locul în competiție într-o confruntare directă. Pentru concurent, momentul a reprezentat o provocare majoră, având în vedere că până acum reușise să evite toate duelurile eliminatorii și să își mențină poziția în concurs prin rezultatele obținute și relațiile construite cu ceilalți participanți.

În urma probei eliminatorii, parcursul lui Gigi în Survivor România 2026 a ajuns la final. Eliminarea sa a reprezentat una dintre surprizele acestei faze a concursului, mai ales că mulți îl considerau un posibil candidat la accederea în etapele finale.

La plecarea acestuia din competiție, Gabi Tamaș a ținut să îi transmită un mesaj. „Ne vedem acasă, ai grijă de tine!”, i-a spus fostul sportiv, semn că a legat o prietenie în concurs.

