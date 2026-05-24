Cum s-a răzbunat Gabi Tamaș pe Bianca Giurcanu, după ce a încercat să-l oprească la Coco Bongo

La doar o zi după scandalul de la Coco Bongo, fostul fotbalist Gabi Tamaș (42 de ani) a surprins pe toată lumea când a anunțat că o va nominaliza pe Bianca Giurcanu pentru eliminare. Concurenta a izbucnit în lacrimi.

Momentul a lăsat-o mască pe Bianca, care nu înțelegea de ce Tamaș s-a întors împotriva ei, mai ales că, potrivit imaginilor apărute online, chiar ea fusese una dintre persoanele care încercaseră să îl liniștească după haosul de la club.

Bianca Giurcanu, despre atitudinea lui Gabi Tamaș

Bianca Giurcanu a declarat că în sfârșit și-a dat seama ce fel de om este Gabi Tamaș. Fostul fotbalist n-a mai avut ce scuză să găsească și a recunoscut că este un tip coleric și că își varsă nervii pe cei din jurul său.

Patricia: „Sunt oameni care le iau prea personal și mă refer la Bianca. I-am spus că s-a glumit, cumva. La un joc i-a spus Gabi te votez pentru că ai râs prea mult, te-ai bucurat.” Bianca: „Nu eu am pus întrebările în seara aia. Gabi mă tot întreba lucruri și îi răspundeam, până nu i-am mai răspuns. Nu consider că am avut nicio vină și îl înțeleg și pe Gabi că îl știu cum e, de atâta timp și cu siguranță a făcut asta pentru că era foarte supărat și nervos, dar nu-l consider deloc că este vina mea, nu consider deloc că l-am ațâțat.

Din contră, am tăcut. Eu una am trecut peste acele momente, nu, nu mai vreau să-mi amintesc.” Adi Vasile: „Este clar că exista tot o tensiune foarte puternică acolo, tensiune care din acest moment trebuie să dispară. Gabi, te văd afectat de ce s-a intamplat prin ultima perioada, inclusiv de reacția Biancăi de mai devreme? E ceea ce îți reproșezi?” Gabi Tamaș: „Știu că sunt un tip mai coleric. Și mă descarc pe apropiați sau celor care sunt în jur, în momentul acela a fost Bianca. A fost Patricia. Da, îmi reproșez că nu trebuia să fac chestia asta. Dar acum ce pot să fac? Să dau timpul înapoi? Nu se poate. Regret, îmi pare rău. Merg mai departe. N-am ce să fac mai mult de atât.” Adi Vasile: „Bianca, în acest moment aș vrea să te întreb dacă sunt suficiente cuvintele lui Gabi ca să te facă să poți să mergi mai departe.” Bianca: „Eu sunt omul care ține minte lucrurile bune pe care un om le face pentru tine. Și Gabi a facut foarte multe lunile astea. Știu că reacția lui a fost una la nervi, nu se va mai repeta. Chiar mi-am dat seama ce fel de om este el cu adevărat. El m-a ajutat foarte mult cu foarte multe sfaturi, cu foarte multe păreri, mi-a dat din porția lui de mâncare, iar aceste lucruri eu nu am cum să le uit. M-a afectat și acum îmi pare rau că plâng când vorbesc despre asta, așa sunt eu o fire mai emotivă, dar cu siguranță am trecut peste fix de a doua zi dimineață.”

De la ce pornit totul

Totul s-a întâmplat după reward-ul de la Coco Bongo, episod care a stârnit un val uriaș de reacții în online. Potrivit informațiilor apărute ulterior, atmosfera ar fi degenerat complet după terminarea petrecerii.

Pagina Viperele Vesele a susținut că Antena 1 nu ar fi difuzat toate imaginile filmate în acea seară și că anumite secvențe importante ar fi fost eliminate din montaj.

„Aseară, Antena 1 a difuzat reward-ul de la Coco Bongo, însă a avut grijă să fie lăsate în afara montajului exact momentele care ar fi schimbat complet percepția publicului despre Gabi Tamaș. Oficial, în fața victimelor agresiunilor lui Tamaș, motivul invocat ar fi fost «CNA-ul»”, au scris aceștia pe Instagram.

Conform relatărilor apărute online, fostul internațional ar fi fost într-o stare avansată de ebrietate și ar fi refuzat să plece împreună cu echipa de producție.

„Vă reamintim că, aflat într-o stare avansată de ebrietate și refuzând să plece din locație împreună cu echipa, Tamaș a devenit violent cu membrii producției, scene despre care v-am relatat deja pe larg”, au mai transmis Viperele Vesele.

În imaginile publicate online, Bianca Giurcanu apare încercând să îl convingă pe Tamaș să urce în autocar și să calmeze întreaga situație. Cu toate acestea, a doua zi, concurenta a avut parte de un adevărat șoc atunci când fostul fotbalist i-a spus direct că o va nominaliza.

La consiliu, tensiunea s-a simțit imediat, iar Bianca nu și-a mai putut stăpâni lacrimile în momentul nominalizărilor, vizibil afectată de decizia lui Tamaș.

VEZI ȘI: Cum l-a pedepsit Antena 1 pe Gabi Tamaș, după episodul de la Coco Bongo

Antena 1 a difuzat imaginile scandalului! Ce a făcut Gabi Tamaș la Survivor, de fapt