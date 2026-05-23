Acasă » Știri » Cum l-a pedepsit Antena 1 pe Gabi Tamaș, după episodul de la Coco Bongo

Cum l-a pedepsit Antena 1 pe Gabi Tamaș, după episodul de la Coco Bongo

De: David Ioan 23/05/2026 | 15:37
Cum l-a pedepsit Antena 1 pe Gabi Tamaș, după episodul de la Coco Bongo
Cum l-a pedepsit Antena 1 pe Gabi Tamaș, după episodul de la Coco Bongo
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

De multe ori în televiziune, ceea ce ajunge pe ecran este doar o parte din poveste, iar restul rămâne în culise, acolo unde tensiunile, deciziile editoriale și momentele eliminate pot schimba complet percepția publicului.

Exact asta se întâmplă acum în jurul incidentului de la Coco Bongo, episod care a reaprins discuțiile despre transparența montajului de la „Survivor România” și despre modul în care Antena 1 gestionează situațiile delicate din competiție. (VEZI AICI DETALII)

Gabi Tamaș a făcut “show” la Coco Bongo

Viperele Vesele au publicat pe Instagram un mesaj amplu în care acuză postul TV că ar fi scos din montaj momente esențiale din seara petrecută de concurenți la Coco Bongo. Potrivit paginii, secvențele eliminate ar fi oferit un context complet asupra comportamentului lui Gabi Tamaș, care ar fi avut un episod tensionat în fața clubului, într-o stare avansată de ebrietate.

„Aseară, Antena 1 a difuzat reward-ul de la Coco Bongo, însă a avut grijă să fie lăsate în afara montajului exact momentele care ar fi schimbat complet percepția publicului despre Gabi Tamaș. Oficial, în fața victimelor agresiunilor lui Tamaș, motivul invocat ar fi fost «CNA-ul»”, au scris autorii postării.

Relatarea continuă cu acuzații privind un conflict izbucnit după încheierea serii, când Tamaș ar fi refuzat să plece din fața clubului alături de echipa de producție.

„Vă reamintim că, aflat într-o stare avansată de ebrietate și refuzând să plece din locație împreună cu echipa, Tamaș a devenit violent cu membrii producției, scene despre care v-am relatat deja pe larg”, au adăugat Viperele Vesele, publicând și o filmare în care Bianca Giurcanu încearcă să îl convingă pe fotbalist să urce în autocar.

Cum l-a pedepsit Antena 1 pentru acest episod

În tot acest context, ediția difuzată aseară a venit cu un detaliu care a atras imediat atenția fanilor: dintre cei cinci concurenți care au fost în club în acea seară, doar Gabi Tamaș nu a apărut cu niciun testimonial. Ceilalți patru au avut reacții, explicații și cadre suplimentare, în timp ce Tamaș a fost complet absent din zona de confesiuni.

Pentru mulți, această lipsă a fost interpretată ca o formă discretă de sancțiune editorială, o „tăiere” temporară din prim-plan, fără a afecta competiția, dar suficientă cât să transmită un semnal intern.

Ce urmează rămâne de văzut. Incidentul a avut loc chiar înainte de finalul ediției de aseară, iar producția a lăsat impresia că povestea nu s-a încheiat. Ediția de diseară ar putea aduce noi imagini sau explicații, mai ales că tensiunile din culise au devenit deja subiect de interes public. Rămâne de urmărit dacă Antena 1 va continua pe aceeași linie sau dacă va deschide, în sfârșit, ușa către ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în noaptea de la Coco Bongo.

CITEŞTE ŞI: A dat lovitura după Survivor! Gabi Tamaș a semnat. Pe ce post TV va putea fi văzut

Cum a fost surprins Gabi Tamaș după ce a plecat de la Survivor? Imaginea care a strâns o mulțime de like-uri

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Răsturnare de situație în ancheta crimei din Bihor. Cazul se complică din cauza criminalului
Știri
Răsturnare de situație în ancheta crimei din Bihor. Cazul se complică din cauza criminalului
Imagini în premieră din documentarul Cămătarii! Florin Salam și Tzancă Uraganu, pe soundtrack-ul oficial
Știri
Imagini în premieră din documentarul Cămătarii! Florin Salam și Tzancă Uraganu, pe soundtrack-ul oficial
Mii de oameni vor să urce scara cu 116 trepte care nu duce absolut nicăieri. VIDEO
Mediafax
Mii de oameni vor să urce scara cu 116 trepte care nu duce...
După furtuni, vine un val de aer fierbinte. Unde va ploua în România, astăzi, și când vor fi 31°C. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
După furtuni, vine un val de aer fierbinte. Unde va ploua în România,...
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Dezbatere aprinsă pe tema divulgării salariului la recrutare. Ce spun angajatorii și angajații. „Să lucrezi pe gratis, dacă se poate”
Adevarul
Dezbatere aprinsă pe tema divulgării salariului la recrutare. Ce spun angajatorii și angajații....
Toți oamenii ayatollahului: aliații Iranului învață să se descurce singuri
Digi24
Toți oamenii ayatollahului: aliații Iranului învață să se descurce singuri
Se caută oameni pe bandă rulantă: joburile care plătesc până la 1.500 de euro și tot nu găsesc angajați
Mediafax
Se caută oameni pe bandă rulantă: joburile care plătesc până la 1.500 de...
Parteneri
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum...
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Mirela Vaida, dezvăluiri explozive după „Asia Express” 2026: „Boceam la fiecare pas!” Când revine la „Acces Direct”
Click.ro
Mirela Vaida, dezvăluiri explozive după „Asia Express” 2026: „Boceam la fiecare pas!” Când revine la...
Cum verifici online vechimea în muncă. Procedura prin care afli dacă toate perioadele lucrate apar în evidențele Casei de Pensii
Digi 24
Cum verifici online vechimea în muncă. Procedura prin care afli dacă toate perioadele lucrate apar...
EXCLUSIV „Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie. Digi24, imagini în premieră din Franța
Digi24
EXCLUSIV „Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie. Digi24, imagini în premieră din Franța
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Promotor.ro
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
go4it.ro
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
După furtuni, vine un val de aer fierbinte. Unde va ploua în România, astăzi, și când vor fi 31°C. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
După furtuni, vine un val de aer fierbinte. Unde va ploua în România, astăzi, și...
ULTIMA ORĂ
Răsturnare de situație în ancheta crimei din Bihor. Cazul se complică din cauza criminalului
Răsturnare de situație în ancheta crimei din Bihor. Cazul se complică din cauza criminalului
Imagini în premieră din documentarul Cămătarii! Florin Salam și Tzancă Uraganu, pe soundtrack-ul ...
Imagini în premieră din documentarul Cămătarii! Florin Salam și Tzancă Uraganu, pe soundtrack-ul oficial
Pescobar spune adevărul despre închiderea restaurantului din Londra: „Eu am de luat pe garanție ...
Pescobar spune adevărul despre închiderea restaurantului din Londra: „Eu am de luat pe garanție 100.000 de lire”
Bancul sfârșitului de săptămână | Eram într-un club de fițe
Bancul sfârșitului de săptămână | Eram într-un club de fițe
Test de inteligență | 3 diferențe în 23 de secunde: Le puteți identifica pe toate?
Test de inteligență | 3 diferențe în 23 de secunde: Le puteți identifica pe toate?
Cabral suferă enorm după divorțul de Andreea: ”Cine sunt eu acum?”
Cabral suferă enorm după divorțul de Andreea: ”Cine sunt eu acum?”
Vezi toate știrile