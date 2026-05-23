Cum l-a pedepsit Antena 1 pe Gabi Tamaș, după episodul de la Coco Bongo

De multe ori în televiziune, ceea ce ajunge pe ecran este doar o parte din poveste, iar restul rămâne în culise, acolo unde tensiunile, deciziile editoriale și momentele eliminate pot schimba complet percepția publicului.

Exact asta se întâmplă acum în jurul incidentului de la Coco Bongo, episod care a reaprins discuțiile despre transparența montajului de la „Survivor România” și despre modul în care Antena 1 gestionează situațiile delicate din competiție. (VEZI AICI DETALII)

Gabi Tamaș a făcut “show” la Coco Bongo

Viperele Vesele au publicat pe Instagram un mesaj amplu în care acuză postul TV că ar fi scos din montaj momente esențiale din seara petrecută de concurenți la Coco Bongo. Potrivit paginii, secvențele eliminate ar fi oferit un context complet asupra comportamentului lui Gabi Tamaș, care ar fi avut un episod tensionat în fața clubului, într-o stare avansată de ebrietate.

„Aseară, Antena 1 a difuzat reward-ul de la Coco Bongo, însă a avut grijă să fie lăsate în afara montajului exact momentele care ar fi schimbat complet percepția publicului despre Gabi Tamaș. Oficial, în fața victimelor agresiunilor lui Tamaș, motivul invocat ar fi fost «CNA-ul»”, au scris autorii postării.

Relatarea continuă cu acuzații privind un conflict izbucnit după încheierea serii, când Tamaș ar fi refuzat să plece din fața clubului alături de echipa de producție.

„Vă reamintim că, aflat într-o stare avansată de ebrietate și refuzând să plece din locație împreună cu echipa, Tamaș a devenit violent cu membrii producției, scene despre care v-am relatat deja pe larg”, au adăugat Viperele Vesele, publicând și o filmare în care Bianca Giurcanu încearcă să îl convingă pe fotbalist să urce în autocar.

Cum l-a pedepsit Antena 1 pentru acest episod

În tot acest context, ediția difuzată aseară a venit cu un detaliu care a atras imediat atenția fanilor: dintre cei cinci concurenți care au fost în club în acea seară, doar Gabi Tamaș nu a apărut cu niciun testimonial. Ceilalți patru au avut reacții, explicații și cadre suplimentare, în timp ce Tamaș a fost complet absent din zona de confesiuni.

Pentru mulți, această lipsă a fost interpretată ca o formă discretă de sancțiune editorială, o „tăiere” temporară din prim-plan, fără a afecta competiția, dar suficientă cât să transmită un semnal intern.

Ce urmează rămâne de văzut. Incidentul a avut loc chiar înainte de finalul ediției de aseară, iar producția a lăsat impresia că povestea nu s-a încheiat. Ediția de diseară ar putea aduce noi imagini sau explicații, mai ales că tensiunile din culise au devenit deja subiect de interes public. Rămâne de urmărit dacă Antena 1 va continua pe aceeași linie sau dacă va deschide, în sfârșit, ușa către ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în noaptea de la Coco Bongo.

