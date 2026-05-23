Prima reacție a lui Dinu și Magdalena Maxer, după ce Deea s-a căsătorit: „Ea nu există”

Dinu Maxer și Magdalena Chihaia sunt împreună de aproape trei ani, iar în urmă cu un an au devenit oficial soț și soție. De atunci viața lor a căpătat un cu totul alt sens, iar cei doi ne-au dezvăluit că în viitorul apropiat își doresc să devină și părinți. Cu toate că Dinu are deja doi copii din căsnicia cu Deea, artistul își dorește să-și mărească familia. Și, apropo de căsătorie, după ce fosta soție s-a căsătorit civil în urmă cu puțin timp cu Constantin Cataramă, am fost curioși să aflăm dacă a primit vreun mesaj de la fostul soț și actuala. Discreți și dimplomați, cei doi au oferit un răspuns sincer. În plus, interviul exclusiv pe care Dinu și Magdalena l-au oferit pentru CANCAN.RO a atins și puncte emoționante precum legătura cu Divinitatea, dar și noua carieră a cântărețului.

Dinu Maxer și Magdalena Chihaia au fost prezenți pe covorul roșu la premiera filmului „Mă mut la mama”, acolo unde au stat de vorbă cu noi despre perioada aflomerată prin care au trecut. Magdalena ne-a dezvăluit că are o parte dark în ea, ceea ce a ajutat-o la scrierea scenariului noului spectacol de teatru pe care îl interpretează alături de Dinu Maxer care, de la un timp, experimentează rolul de actor. În plus, cântărețul ne-a spus că a avut astfel de veleități, însă nu pe scena teatrului, ci în stand-up. A fost printre promotorii stand-upului din România, însă a existat un motiv pentru care nu a avut succes, deși trupa sa de la acea vreme reunea nume celebre din teatru și film.

Dinu Maxer și Magdalena, despre partea întunecată a lor: „Nu vreau să o mai văd în acel rol”

CANCAN.RO: Sunt cu Barbie și Ken aici, baby-pink și baby-blue se numesc culorile acestea. Ce ați făcut în ultima perioadă?

Magdalena Chihaia: Da, de data asta nu ne-am asortat ca și nuanțe, dar ca vibe. Sunt culori complementare și merge.

Dinu Maxer: M-am făcut actor.

Magdalena Chihaia: Am avut o premieră la Teatrul Elisabeta, Crimă la cină doi, în stilul Agatha Christie și este un text scris de mine. L-am scris, l-am produs.

CANCAN.RO: Aveți partea aceasta dark, întunecată în voi. Și dacă da, cum se manifestă?

Magdalena Chihaia: Eu am fost la iUmor cu bocitoarea, am fost singura care a adus un sicriu pe scenă, am o parte dark.

Dinu Maxer: Încă este în top vizualizări.

CANCAN.RO: Credeam că zici, încă sunt aici lângă ea.

Magdalena Chihaia: Cu soțul nu am nimic atât timp cât este cuminte.

Dinu Maxer: Eu sincer, nu vreau să o mai văd în rolul acela pentru că a fost greu să trec de primele secunde în care chiar m-a convins că a murit domnul acela.

CANCAN.RO: Ne aflăm la premiera filmului „Mă mut la mama”, e bine să te muți când te cerți cu partenerul?

Magdalena Chihaia: În general e bine să te muți de la mama, mai ales după adolescență când vrei să îți iei zborul.

Dinu Maxer: La noi nu se aplică vorba asta pentru că dacă ne supărăm, spunem: „Mă mut la mine!” Fiecare pleacă în apartamentul lui. Dar, noi nu ne supărăm în general, dar într-adevăr, ne mutăm de la unul la altul. Stăm mai mult la Magda, dar pendulăm între cele două apartamente.

CANCAN.RO: De ce nu v-ați mutat definitiv într-unul dintre apartamente?

Magdalena Chihaia: Pentru că unul este hăis, altul cea ca și distanță și atunci există momente când avem evenimente în zona lui Dinu, și momente când avem evenimente în zona mea. Doamne ajută!

Ce spun cei doi despre nunta Deei Maxer: „Nu ne interesează”

CANCAN.RO: Ce relație ai, Magdalena, cu Divinitatea? Ești credincioasă?

Magdalena Chihaia: Am o relație foarte bună cu Divinitatea, eu sunt romano-catolică de mică și am reprezentat tineretul catolic de mică când trăia Papa Ioan Paul al Doilea, am cântat în corul bisericii catolice timp de nouă ani, plus că noi ne-am căsătorit catolic, mergem la biserică duminica.

CANCAN.RO: Apropo de căsătorie, s-a căsătorit și fosta (n.r. Deea Maxer). Ai felicitat-o? A fost recent cununia.

Magdalena Chihaia: Nu ne interesează subiectul.

CANCAN.RO: Și-a înghițit limba ( n.r. Dinu).

Dinu Maxer: Nu, doar respirația.

Magdalena Chihaia: Nu avem nicio legătură unii cu alții. Bine, doar copiii. Eu l-am luat pe Dinu la pachet cu copii, așa că pentru mine familia mea este Dinu și cei doi copii, ea nu există.

CANCAN.RO: Și al vostru când? Vă doriți amândoi un copilaș?

Dinu Maxer: Da.

CANCAN.RO: Vizionare plăcută la film!

Dinu Maxer: Noi abia așteptăm să vedem filmul pentru că eu am văzut piesa de teatru la începuturi când alături de Andreas Petrescu și de Gabriel Fătu am încercat să facem prima trupă de stand-up comedy, o parte pe care nu o știați, un lucru pe care publicul nu era pregătit să-l cunoască, așa că ei au rămas în teatru, eu în muzică, iar lucrurile au evoluat în alte direcții, nu în stand-up. Niciunul dintre noi nu face stand-up, am fost pionierii stand-upului, dar nu s-a legat.

CANCAN.RO: Ai fost putin înaintea vremurilor?

Dinu Maxer: Da, dar lucrul acesta nu este întotdeauna bun pentru că de multe ori tu bătătorești drumul pe care vin alții și merg.

