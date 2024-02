Cum l-a cucerit iubita pe Dinu Maxer: „Finaliza divorțul și am simțit să-i fiu alături”. Ce se întâmplă cu nunta

Dinu Maxer trăiește de un an o poveste de dragoste alături de actrița Magdalena Chihaia. Cei doi sunt de nedespărțit, iar recent s-au întors dintr-o escapadă romantică de la Paris. CANCAN.RO i-a surprins la un eveniment și a aflat cum a ajuns actrița să-l cucerească pe artist. Mai mult, după ce i-a cunoscut copiii, Magdalena are planuri mari în ceea ce privește viitorul ei cu Dinu Maxer.

Cum l-a cucerit iubita Magdalena pe Dinu Maxer: „Am fost dat pe spate”

CANCAN.RO: Bună seara! Mă bucur că ne întâlnim la eveniment. Am crezut că sunteți plecați, așa părea.

Dinu Maxer: Până la ora 1 p.m. am fost într-o escapadă romantico-artistică pe Coasta de Azur. Am venit aici pentru că ne-am îndrăgostit de niște parfumuri frumoase.

CANCAN.RO: Parfumuri mai frumoase la noi decât în Franța?

Dinu Maxer: Nu am intrat în nicio parfumerie acolo. Ne-am uitat la niște haine, am filmat ceva. Avem niște surprize. Am intrat într-un atelier de sticlărie și ne-am îndrăgostit de niște accesorii. M-am îndrăgostit de un parfum. Bărbatul când miroase un parfum feminin trebuie să îl devoreze.

CANCAN.RO: Cum crezi că l-ai cucerit pe iubitul tău?

Magdalena: Nu mi-a pus nimeni întrebarea aceasta, recunosc. Cred că prin felul meu de a fi și prin bucuria pe care o am în fiecare zi. Îmi iubesc la fel de mult profesia cum și-o iubește el.

Dinu Maxer: Noi am fost prieteni la început, așa că m-am îndrăgostit de aceste calități ca prieten. În momentul în care am cunoscut femeia Magdalena Chihaia, atunci am fost dat pe spate.

Magdalena: L-am cunoscut pe Dinu Maxer când finaliza actele de divorț și am simțit să-i fiu alături

CANCAN.RO: Este important într-o relație să ai o prietenie înainte? Să fiți mai întâi prieteni?

Magdalena: Da, am ajuns să ne cunoaștem mai bine. Știam fiecare ce idealuri are, ce îi place, ce nu, și a fost mai ușor puțin.

Dinu Maxer: Nu am mai dat testul acela. Ce se întâmplă dacă suntem ok în intimidate, dar nu în realitate. Am trecut înainte testul acesta și a fost important.

CANCAN.RO: Ați fost alături unul de celălalt în momente mai puțin plăcute și așa s-a dezvoltat relația?

Magdalena: Da, așa este. Eu l-am cunoscut pe Dinu când finaliza actele de divorț. Nu a fost o perioadă foarte drăguță pentru el și am simțit să-i fiu alături ca prietenă.

Dinu Maxer: Mă scotea la salsa, mereu avea grijă de mine. Am văzut că față de ceilalți prieteni, ea este un om extraordinar care știe să fie prieten.

Magdalena: Apoi am mai avut eu momente în care am fost dezamăgită, iar el știa să fie lângă mine să mă încurajeze.

Dinu Maxer: Am știut?

Magdalena: Da.

CANCAN.RO: Să înțeleg că suferința apropie oameni? Ceea ce leagă suferința, mai greu se dezleagă?

Dinu Maxer: Interesant cum ai pus problema, nu m-am gândit la asta. Nu neapărat suferința a avut un aport preponderant în relația noastră. Noi ne-am apropiat când eram cel mai bine și am evadat în Dubai. Am plecat în idea de a crea niște lucruri artistice. Am vrut să devenim brand ambasador al unui festival care se va întâmpla anul acesta de ziua Magdalenei, în aprilie. Acolo lucrurile au căpătat o aroma romantică.

Ce relație este între Dinu Maxer și tatăl Deei după ce bărbatul l-a numit pe Dinu ” Chinul vieții”

CANCAN.RO: Ce fac copilașii tăi, Dinu?

Dinu Maxer: Mulțumesc, bine. Sunt sănătoși acum, pentru că am făcut toți gripă. Ne gândeam să evadăm toți patru la munte, iar faptul că suntem sănătoși și este o atmosferă frumoasă, copiii o iubesc pe Magda și ea pe ei, este perfect.

CANCAN.RO: Cum sunt relațiile acum cu Deea și cu tatăl ei?

Dinu Maxer: Nici nu a existat acel eveniment pentru noi. Odată ce scuzele au fost scrise și primite de mine, am trecut peste. Este foarte greu să fii în vizorul public și toată lumea să își dea cu părerea. Uneori îți mai ieși din pepeni. Mi se întâmplă și mie, dar odată ce scuzele au fost spuse pentru copii și pentru liniștea lor, eu zic că am dat dovadă de maturitate și am trecut peste acest eveniment.

CANCAN.RO: Magdalena, ți-ar plăcea să te căsătorești cu Dinu?

Magdalena: În momentul în care m-am cuplat cu el știam exact ce îmi doresc. Altfel nu mă cuplam.

Dinu Maxer: Așa sunteți voi, femeile, știți din start ce vreți.